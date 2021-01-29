表態慢熱 行動卻「實淨」 拜登將延續對中強硬（文：黎蝸藤） (09:00)

拜登在對中問題上「慢熱」並非沒有理由。第一，美國現在的內政問題最迫切，既要對抗疫情，又要振興經濟，還要修補社會撕裂，國際問題只能往後放。第二，在國際問題中，拜登也優先處理全球性事務，特別是「再入群」（如重返氣候協議和取消退出世衛），以重建美國領導力；其次是修補在特朗普時期被破壞的與盟國關係，制定統一的策略；然後才輪到處理重要的「非盟國」雙邊關係。美中關係就在此列。

拜登政府近日雖尚未系統論述對中政策，但也不難找到拜登將對中強硬的迹象。

人事任命較接近希拉里「對抗路線」

首先是人事任命。在剛公布國務卿和國安顧問提名時，人們發現如國務卿布林肯、國安顧問蘇利文等都是奧巴馬時代的舊將，難免有種「奧巴馬班師回朝」的感覺，認為拜登會重返奧巴馬時代的對中「軟弱」政策。其中，蘇利文曾把「賣台論」文章轉發給希拉里，更一直被視為對中軟弱的代表。

然而這忽略了幾個重點。第一，布林肯與蘇利文固然是「舊電池」，但都是「年輕的舊電池」，他們對中國沒有老一輩親中外交家和學者那種天然的對華好感。無論親中還是反中，他們更着眼於利益計算。第二，他們相對年輕，沒有太多歷史包袱，容易修正路線。第三，奧巴馬時代有兩任國務卿希拉里和克里，他們主導的路線有明顯差異。希拉里時代提出重返亞洲政策，發起《跨太平洋伙伴關係協定》（TPP）談判，承認「釣魚台屬於美日軍事同盟的防守範圍」，以對抗中國為主。克里時代以和中國合作為主，最突出的成就是拉上中國簽訂《巴黎協議》，以印證「美中聯手可解決國際難題」，也沒有阻止中國在南海造島。布林肯，尤其是蘇利文，都可算是希拉里一派。

去年12月初傳出消息，拜登計劃專門新設「亞洲沙皇」（Asia Tsar），即專門負責印太事務的高級顧問，光是設置這個職位已大大提升了印太事務在外交事務中的重要性。1月中，拜登正式提名坎貝爾為總統副助理（第二職級的總統顧問）兼國安委員會中的印太事務協調專員。坎貝爾本人是希拉里時代的亞太事務助理國務卿，是TPP理念的直接推手，也直接負責中日釣魚台爭議，也是希拉里路線。

因此，從人事任命而言，拜登在對中政策上將更接近希拉里而非克里，即對抗大於合作。

其次，在參議院的提名聽證會上，布林肯發言展示其將對中強硬（註1），這包括：（1）承認舊日接觸政策已失敗；（2）中國是所有國家中對美國最嚴重的挑戰；（3）支持「中國在新疆進行種族滅絕」的說法；（4）表態會在軍事和國際外交上支持台灣；（5）將重新考慮香港作為國際金融中心的地位；（6）和特朗普一樣批評中國應負上應對冠狀病毒不當的責任；（7）雖同意可在氣候問題等議題上和中國合作，但目標是對中國施壓（指中國要做得更多）。這些表態令共和黨參議員非常滿意。

台灣、南海問題 已有強硬實際動作

最後，在美中關係最敏感的台灣和南海問題上，民主黨政府在短短幾天已有強硬的實際動作。

拜登團隊同意正式邀請台灣駐美代表出席總統就職儀式。在中國軍機再次進入台灣西南防空識別區後，美國發表第一篇有關台灣的聲明（註2）。民主黨政府首次把「六項保證」和三個聯合公報、《台灣關係法》並列，和特朗普時代保持一致。聲明還表態繼續支持台灣擁有足夠的自衛能力，說明軍售會繼續。聲明重拾「台灣民選代表」（Taiwan's democratically elected representatives）等「自我約束」詞彙，表示不繼續蓬佩奧的挑釁風格。這看似「退步」，但必須注意到，即使共和黨表述也沒有脫離「中國體制」（如蓬佩奧也說台灣是「自由中國」），民主黨只在語言上更柔軟一些。美國派出羅斯福號航母群在1月23日通過巴士海峽進入南海，這既回應了中國軍機在台灣的活動，也延續了美國在南海活動的常態化。

兩黨幾乎唯一共識 拜登不能置之不理

拜登的態度並不意外。筆者在選前已多次撰文研判，拜登若上台也會延續對中強硬政策。這有幾個原因。

第一，在特朗普4年統治期間，由於美中雙方各自的舉動，美國政壇和輿論對中態度發生根本性的轉變，對中強硬形成了兩黨共識。在國會，對中強硬的法案幾乎全部兩黨一致通過。「擁抱熊貓派」學者們當然還在發聲，但大都只「為過去的政策辯護」，而並非否定現在政策，也贊同應改變政策。在美國疫情下，出於可理解的原因，就連普通美國人民對中國的好感也大幅下降。人民之間的好感是美中關係真正的壓艙石，它正在消失之中。

第二，美國社會對立嚴重，對中強硬反成為極少數能讓雙方攜手合作的議題。共和黨參議員早就表示，若拜登對中強硬，他們願意全力配合。前國家安全顧問奧布萊恩在「最後幾天」還在懇請拜登政府延續特朗普政府的對中政策。拜登要「治癒」美國，就不能連幾乎唯一的共識也置之不理。

第三，選後共和黨政府舉動，可理解為把「醜人」先做盡，幫拜登爭取談判籌碼。去年美國大選前夕，共和黨政府匯編了「特朗普時代的對中演說」的材料。在選舉後兩個多月，共和黨政府一直通過「瘋狂舉動」惡化美中關係。除了諸多實際行動外，還罕有地提前數十年公開了美國在印太戰略上的內部文件。這些舉動，一方面可理解為「固化」對中強硬路線，給拜登「製造難題」；但另一方面也可理解為把「醜人」先做盡了，幫拜登一個爭取籌碼的大忙，讓他在以後談判中有更多的「彈藥」在手。拜登上台後以先處理內政為由對中國按兵不動，實際也正在「消化」（或鞏固）前一階段的「成果」。

論惡化雙方關係 中國政府不遑多讓

第四，在這期間，共和黨政府固然惡化雙方關係，但中國政府也不遑多讓。比如，中國因政治原因而利用經濟手段「懲罰澳洲」（連中國媒體也不諱言），這讓注重盟友關係的拜登難以容忍。香港政府大規模拘捕參加「民主派初選」的政治人士，中國認為是內政，但在美國看來是侵犯人權和自由，刺激更注重人權的民主黨。

中國還在拜登就任後一小時宣布制裁28個美國公民，包括剛卸任的高官。即使制裁可以算是對等的，但時機選擇值得商榷。或許中國認為他們卸任後已是平民，又是共和黨人，這時制裁會降低影響力。但拜登剛說自己是「所有美國人的總統」，（也）「為不支持自己的美國人服務」，此舉無疑是「打臉」新政府。還不如在拜登就職之前，表示這是「特朗普時代的恩怨」對中美關係衝擊較小。

總之，拜登政府上台後，美中關係仍無法樂觀。

註1：on.wsj.com/2KSaZwV

註2：bit.ly/3ch22su

作者是旅美歷史學者