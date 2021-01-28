港人重拾娛樂八卦 政治內容末路？（文：陳帆川） (09:00)

按新聞人的標準，近期最大的新聞是香港初試「封城」，但Google告訴我們，這地區性的封鎖，震撼性和吸引力原來及不上湯怡奉子成婚，以及鄧紫棋疑似舊愛、大陸男星華晨宇育有女兒。YouTube上除了《鏗鏘集》獨當一面，最受歡迎的節目是大陸綜藝《乘風破浪的姐姐》。至於港人茶餘飯後的最熱話題，恐怕不是移民和疫情，而是抽新股。

筆者3周前寫過，疫情令市民逗留在家的時間大幅增加，令長篇大論而又獲YouTube演算法支持的「石頭」內容崛起，因此嚴肅的《鏗鏘集》也能成為排行榜常客。不過大眾的耐性始終有限，當政治熱情逐漸流逝，《國安法》成為新常態，大家自自然然又會局部回到昔日的生活，尋找娛樂。

在「太平盛世」下，分析性的政治內容很難保持往日的優勢，只得精雕細琢的節目能夠突圍而出，其餘都要讓路給嘻嘻哈哈、娛樂八卦及股市行情。當防疫措施放鬆，市民可以重新出門娛樂，網民對於冗長的資訊，耐性必然再下降，令「沙子」內容需求增加。

「流水」內容或更值得創作者注意

所謂「沙子」內容，即是短小輕鬆的作品，給手機用戶隨意翻看、填塞空檔。不過這類短片市場競爭激烈，而且平台上由facebook獨大，創作者很難賺錢。除非facebook認真地保護版權，不然香港的短片類內容在抖音的缺席下，只會繼續是內容農場的天下，例如看之不盡的電影和電視節目輯錄。

至於「流水」內容，可能更值得創作者注意。這類內容毋須觀眾百分百注意力，可以讓他們一邊看或聽，一邊做其他事。無綫之所以坐擁龐大慣性收視，正因很多家庭習慣了長開電視，讓家裏有點聲音，令無綫成為本地最強「流水」內容。網絡上的例子，則有YouTube上長達數小時的純音樂合輯、有聲書、Podcast等。

在政治和疫情雙重打擊下，香港人需要尋求出路；沒有出路，也起碼要自娛一下。時政內容的蜜月期似乎步向尾聲，但汰弱留強，淘汰一些嘩眾取寵危言聳聽的KOL，也未嘗不是好事？

作者是新聞工作者、文化評論人