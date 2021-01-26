封區成效有待改進（文：劉進圖） (09:00)

不過，整個過程能夠在48個小時內完成，檢測呈陰性並繫上手帶人士更可提早半天離場，受限區域內被禁足居民沒有發生重大事故，這些都應予肯定。往後若因應某大廈或某社區密集爆疫，基於公共衛生專家建議，要考慮以封鎖方式強制檢疫時，必須縮短部署時間，加強保密工夫，提升檢測效率，並應考慮向受影響居民發放物資，以及向受影響商戶和僱員合理補償。

須從防疫成本效益衡量 不應從政治出發

應否封鎖一幢大廈、一條街道，乃至一個社區，強制受限區域內全體民眾檢測，本質上是一個醫學專業的問題，封鎖唯一目的，就是防止傳染病擴散，所以必須從防疫的成本效益來衡量，不應該從政治角度出發，例如為了彰顯抗疫決心，或者突顯政府是以戰時心態管治，來作出這類決定。

防疫的成本效益，是可以客觀比較的，例如這次封區檢測，逾7000人找到13宗陽性個案，比率為0.17%，比社區檢測中心自費檢測的0.15%略高，更遠高於普及社區檢測的0.002%，也比特定群組的0.01%高，只比私家醫生指示有病徵者檢測的0.43%為低。0.17%這個數字本來不算差，只不過油麻地佐敦一帶密集爆疫，公眾原來預期圍封檢測會找到更多感染個案，結果未如人意，相信是因為消息走漏，逾千居民在圍封前已離開，影響了檢測成效。

要縮短圍封時間 考慮補償商店、僱員

當然，如果政府突擊圍封，消息沒有走漏，居民應變不及，檢測成效雖會提升，但市民可能來不及購買應急物資，也沒有時間通知僱主請假，或者取消原來的日程。所以要設法縮短圍封的時間，宣布圍封後，要向居民及時發放準確信息，以及提供一些緊急物資，並讓快速接受了檢測、結果呈陰性的市民可以及早離開，把擾民程度減至最低，這是圍封強檢能否獲社會大眾接受的關鍵。

其次，受限區域內若有商戶，這些商戶將被迫停業，商戶職員可能失去當日的工資，商戶東主也要白白繳付舖租。政府若估計類似的圍封行動陸續有來，會維持一段時日，就應該積極考慮向僱員補償受影響日數的工資，按商店應課差餉租值補償受影響日數的租金，倘有合理上限設定，這個金額不會很大，但可以讓市民感到較為公道，就像當年禽流感肆虐，政府殺雞也向雞販補償一樣，也可以提供誘因，促使政府把圍封時間縮至最短。

作者是資深傳媒人