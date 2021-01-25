全球瘟疫與中國經濟反彈過後 世界將更為衝突動盪（文：孔誥烽） (09:00)

過去有關「中國將超越美國」的錯誤預測

一個愈來愈多人重複的觀點，乃是中國將是疫情最大贏家，疫情過後世界的政治與經濟重心將進一步轉向中國。去年底，英國智庫Centre for Economics and Business Research發表報告，說瘟疫後的快速復元，讓中國將提早5年、在2028年超越美國，成為世界最大經濟體（以美元匯價計算），這個預測，一時被廣泛報道。

不過大家如果不善忘，應該記得這種預測，在2008年全球金融危機時也十分普遍。2010年，渣打銀行曾發表報告，說金融危機後中國經濟反彈，美國經濟一蹶不振，以美元匯價算，中國將在2020年取代美國，成為最大經濟體。那時《經濟學人》預測中國追上美國的年份，則是2019年。現在看來，這些預測都是笑話。這些預測，都沒有預料到中國在金融危機後的反彈無以為繼，經濟增長不斷滑坡。而美國經濟，反而在2010年開始恢復健康增長。

人類歷史上，曾出現過產生深遠影響的瘟疫，如歐洲中世紀的鼠疫，不但擴散快，死亡率也奇高，所到之處，都帶來青壯人口的大規模死亡，導致勞動力短缺，根本動搖了封建制度地主與農民的關係，導致封建農奴制度的消亡和資本主義農業的出現。

2020年全球大瘟疫，帶來的長遠政治經濟影響，應該不會那麼大。這個病毒的死亡率，還不及1918年的西班牙大流感。當年的大流感瘟疫過後，全球經濟即恢復神速。瘟疫不會改變世界格局，但中國經濟的大起大落，卻可能會加速瘟疫前的一些大趨勢。

中國在2020年下半年的經濟反彈

中國官方剛發表2020年的經濟數據，顯示第四季增長加速，達6.5%，比第三季的4.9%高。全年平均則是2.3%增長。

中國是在全球大瘟疫下少數能錄得增長而不是收縮的經濟體。但2.3%的年增長，如果是準確的話，也是中國自1976年以來增長率最低的一年。後來有香港網媒細看數據，發現2020年的社會固定資產投資額，比較2019年其實是收縮了，但官方發布的年增長率還是正。這種官方數據的自相矛盾，時常發生。所以判別官方數據的可靠性，學者常常都要參考一些非官方的數據，才有更完整的圖像。

其中一個可以用作參照的數據，便是製造業採購經理指數（Purchasing Managers' Index, PMI）。這個數據，是根據向企業詢問他們採購材料、零件、機器情况的抽樣調查而估算出來，反映企業根據當下經濟溫度對未來幾個月需求的評估。

中國進行這個調查的分別有國家統計局與《財新》雜誌（以前是匯豐銀行），樣本巨大，一向都是準確反映中國經濟表現的領先指標。由於每月數據有官方與非官方版本，兩個版本顯示的趨勢一向脗合，造假較難。當中《財新》的PMI數據抽樣，較集中於中小型私營企業，官方的抽樣，則集中大型國企。兩個數據絕對值的差異，可以讓我們大概掌握兩個經濟部門表現的差異。

2020年中國的製造業PMI顯示，年初大收縮之後，年中已經有強大反彈，反彈到秋天達到頂峰。這個趨勢，與幾個月後的GDP數據脗合，也與北京在3、4月開始強令工廠復工的政策脗合。

反彈無以為繼 經濟減速、負債、產能過剩將惡化

但製造業反彈，還依賴需求。引發中國製造業在2020年下半年反彈的需求，主要有兩個來源。第一個便是1、2月在經濟收縮最嚴重時的貸款大爆發帶來的投資增長。中國在2020年1、2月的新增貸款量，達歷史新高，2020年全年的新增貸款，比2009年中國金融刺激頂峰時的貸款量，高出超過一倍。2020年，中國本來已經過剩的鋼產量再攀歷史高峰，便是新一輪貸款大躍進的結果。可以預見，2021年及以後，本來已經嚴重的產能過剩與企業負債，將更為嚴重。

權威機構「國際金融協會」（Institute of International Finance），每年都發表全球債務報告，它在去年中的報告，警示中國在瘟疫之後，整體經濟的負債，將爆升到國民產值的335%。過去5年，中國因為2009至2010年的大貸款刺激，負債率衝過250%，已經導致經濟滑坡。現在債務繼續往上衝，對後續經濟增長的壓力，將會十分巨大。

第二個帶動中國製造業在2020年下半年復蘇的需求來源，乃是全球在瘟疫下停工時對中國產品，特別是醫療物資的需求。這反映在中國出口於下半年的強勁增長之上。但這一外需增長屬於暫時的，源自世界其他地區停工。疫情過後，發達國家經濟復元需時，需求增長也會減慢。

更嚴重的問題是，中國在疫情中的醫療出口物資，在很多西方國家引起爭論。中國媒體和官方將這些要用真金白銀買的物資，說成是中國的援助與義舉，更將這些出口與外交、政治問題掛鈎，已經引起很多國家不滿。美國和很多國家，現在都出現「應將醫療物資和其他戰略物資的生產移回本國，減少依賴中國供應」的呼聲。疫情之前已經開始的全球供應鏈多樣化、去中國化趨勢，在疫情後將會加速。

2020年下半年中國的經濟反彈，將在2021年無以為繼，而中國將要面對反彈的後遺症，具體就是產能過剩與企業負債問題的惡化。製造業PMI 2020年12月的數據，已經出現放緩，預示2021年和以後幾年，中國經濟形勢難以樂觀。

中國資本輸出、戰狼外交將變本加厲

2010年之後中國經濟開始放緩，加上嚴重的負債問題和產能過剩，引導中國推出一帶一路，大舉向其他發展中國家輸出貸款與過剩產能，將中國國內的經濟問題輸出到別國，在發展中國家帶來與日俱增的反彈，並加劇中國與美國在歐亞大陸與其他地區爭奪影響力的競爭與衝突。當時國內經濟動能漸失，就業問題惡化，黨國也要通過更兇狠的民族主義動員來維持合法性。這也是近年出現「戰狼外交」的背景。

可以預見，當現在中國的經濟反彈消退，代之以比2020年前更嚴重的經濟放緩、債務飈升和產能過剩問題時，中國的資本輸出、戰狼外交，以及跟美國的衝突，將會變本加厲。2020年全球大瘟疫不會帶來世界秩序的根本改變，但卻會引發瘟疫前各種既有趨勢的加速。世界很可能將變得更為動盪。

作者是美國約翰霍普金斯大學韋森費特政治經濟學教授