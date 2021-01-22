當油麻地變成小區（文：曾志豪） (09:00)

難為林鄭還說自己不會在防疫上怪責市民，因此也希望市民不要怪責政府。

香港市民在防疫上已經做出驚人的犧牲和合作，無可挑剔！不要說得好像是林鄭大發慈悲、網開一面好嗎？

相反，政府防疫不妥，為何市民不能怪責政府？單是部分入境人士免檢疫、遲遲未有指定隔離酒店、容許病人家居自行隔離等等，已經值得香港市民「怪責」了吧？是什麼政府才會如此厚臉皮，做錯事還不許人家指摘？

「小區」特徵與油麻地完全不同

政府無心戀戰，把太多精力放在政治批鬥，宣誓DQ等工作才是首要任務。最近這個防疫的字眼，又刺激了公眾反應——「小區」是也。油麻地成為檢疫小區，深水埗也是一個小區，小區小區，到底香港幾時變了有許多小區？你坐的士或者紅van，你夠膽大聲喊「唔該油麻地小區有落」嗎？

「小區」一詞源自蘇聯的建屋規劃，大陸也沿用此方式，泛指有獨立居住環境、有出入口管理、和其他地域區隔分開的大片住宅區。這些小區還有獨立的出入口，有保安員看守。

這種小區的特徵和香港油麻地深水埗完全不同，油尖旺沒有什麼獨立封閉的地段，也沒有固定的出入口，為何不沿用「社區」、「地區」等詞，而非要搬來內地的「小區」呢？而且內地的小區一旦防疫，往往是「嚴防死守」把小區對外封鎖，香港難道又要學這套？要把油麻地封木板看守嗎？出入「小區」也要出示證件嗎？

如果「小區」之名只是純粹抄襲內地用語，這可謂多此一舉、盲目跟風；但如果用「小區」是想傳達新的防疫措施、要和內地的封鎖手段看齊的話，則請林鄭要事先好好和當區市民溝通交代，不要再像花市一樣，臨時更改。

作者是傳媒工作者