美國發生什麼事？與中國何相干？（文：洪清田） (09:00)

美／西方和俄／中模式對峙

美國是以個體自由主義為基礎建立的多元開放國度，社會凌駕國家，百多年把strengths in diversity的優越性發揮得淋漓盡致，科技創新重工業經濟軍事文化獨步世界，以其自由主義國際秩序主導全球化，冷戰後期聯合中國，把中央集權單元專制自閉的蘇聯比下去，說是制度和模式的勝利。如今，美國遇上「新問題」──中國式中央集權單元單核心專制半開放模式、借助美／西方的自由開放體制，全球化中互補互濟，取得歷史性、階段性奇蹟，趕超美國。

二三十年來，美／西方和俄／中兩種模式由對比而對立，近年陷於對峙，由合作而競爭、鬥爭。21世紀，不論「中式集權單元單核心一統專制」模式與「美／西式自由民主多元開放」模式及體制是否走向對決，應都是美國立國200多年未有的大變局，可能也是中國200年現代化歷史轉轍的（最後）一「坎」。

特朗普意外上台，以重振「美國第一」為使命，高揭愛國主義和民族主義，一反三四十年中美關係軌迹和取向，由商貿產業到科技及軍事金融，劃出你我敵友界線，不斷拆軌築籬。特朗普以類近中國式「唯我中央」（ego-centralism）的強人統治，把美國總統的行政權力最大化、強制異己團結一體，要以福音派／「被遺忘」白人／失業者／草根／反中精英為核心，把美國社會重新揑造成一個國家，共同抗衡、阻截中國，「重新壯大美國」（MAGA）。對內，他把分權國體一統單元化，以國家凌駕社會、革「華盛頓建制」的命；對外他藉着美國仍有的科技經濟貨幣金融軍事的優勢，單邊獨斷、長臂管治，和中國／全世界脫鈎、切割。

美國是歐洲難民為爭取個體自由而逃亡立國之地，一直是世界各地種族文化宗教奇人異士、建制外精英和新生冒險者的有秩鬥獸場和大熔爐，從矛盾分歧對立中開發潛力；世俗「理性多元自由民主開放」是神聖主流，但也有廣泛的（激烈、原教旨式）宗教信仰。特朗普要把美國淬煉成一個（近似中國／俄國）團結權威／威權國度，比立國更難。攻打國會山莊、「奪回美國」，是他個人及支持者的美式（右翼）「單元一統感性完整國度」與（左翼）「華盛頓建制」的「理性自由民主多元開放社會」的極致文明對決。

由「整全」至「分化」 並行亦碰撞

現代化之前，人類部落以神話傳說道德宗教文化傳承千萬年天地初開的混沌一片「整全性」（Holism），為人類提供了安穩完美的意識、知識與意義。中外同樣靠Holism的集體主義及單元世界觀界定了人類和社會，以及一切物質與精神。四五百年來，個體（慾望與好奇）、理性（科技與經濟、事實與邏輯）、感性（記憶與想像）及人口量增，迫使西方中古單元政教合一的「整全性」解體分化，以個體主義、自由多元開放為基礎，產生、界定現代家庭、社會、民間團體、公私機構、企業、市場，以至民族國家（nation-state）和世界秩序（world order）等等。

幾百年間，「分化多元自由理性開放」（乙式）代替「集體感性單元整全性」（甲式），成為主流政經社會標準及規律法則、世界觀和價值觀，以至歸屬感和存在感。這個歷史轉變漫長，過程曲折反覆跌宕，期間甲乙共存並行，各具自然必然，都有合理性必須性，分主次以合適比例互動互濟，臻於均衡。

「甲式」是人類千萬年習慣的天地人合一Holism存在感，予人完整無缺、安全信心信仰；「乙式」是人與自然及社會關係中的理性懷疑質疑、否定反對，促使改變及進展，不可或缺。甲乙交替的歷史轉變過程中結下深刻仇口和傷痕，今天仍在，共存並行之中繼續交叉碰撞，爭主導或救亡圖存。現代的理性多元自由開放，人仍須自造或傳承一種的「整全性」（Holism）意義和存在感。

在西方，法國、俄國和德國，先後要以「集體感性單元整全性」實體實力改造、創造全新世界。在東方，日本西化／開化／現代化，亦要以「集體感性單元整全性」實體實力改造、創造全新世界（大東亞共榮圈）。法國、俄國和德國、日本都為全世界帶來禍患。

拜登的歷史考驗

由「甲式」向「乙式」轉變過程中，英國相對保持漸進衝突、過渡與均衡，可能是以最低代價取得最高收益的文明轉型；美國可能是甲乙構成比例組合和主從並行最合理的國度，衡突與均衡中的活力驚人，如今也分裂暴亂，甲乙雙方思潮驅動對決，堅守己見，互斥對方愚昧妖魔、賣國叛國，自命愛國、護法。總統就職，首都和各地宛若封城。

拜登的歷史考驗，是怎樣彌合國家，開發新時期矛盾衝突的新潛能，把strengths in diversity提升到新高度。

中國不能再用三四十年來一套

中國200年的現代化，繞不過「分化多元自由理性開放」與「集體感性單元整全性」的文明模式轉型、過渡及反覆衝突，如何處理將影響拜登治下的中美關係和國際局勢。

百多年香港學到英國些許文明轉型中的多元開放自由漸進過渡與均衡，取得些少strengths in diversity，中國從中得益不少。美國大變，中國不能再用三四十年來的一套，中國與美國／西方關係也臨分水嶺。

作者是香港學（Hongkongology）協會主席