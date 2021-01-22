5個市民1個貧窮 是香港的宿命（文：周永新） (09:00)

2009至2019年貧窮人口上落不大

有關貧窮人口的數字，最早是2009年，香港有貧窮人口134.8萬，貧窮率20.6%（即總人口的百分比）。經政府恆常及非恆常現金、非現金福利政策介入後，貧窮人口減至64.4萬，貧窮率9.9%；到了2019年，貧窮人口是149.1萬，貧窮率21.4%，經政府各項福利政策介入後，貧窮人口是64.2萬，貧窮率9.2%。綜觀過去這11年的變化，香港貧窮人口徘徊在總人口19.6%至21.4%間，經政府各項福利政策介入後，貧窮率降至7.1%至9.9%間。

為什麼香港貧窮率的差別，總是在兩三個百分點間？這個不難理解，因為政府是以每月家庭住戶入息中位數的一半作為貧窮線，也就是一般稱的「相對性」的計算方法；所以，除非香港的經濟結構有改變，入息分佈跟現在不一樣，入息中位數才會有較大的調整，否則，按照現時情况，家庭住戶入息中位數只會在窄幅上落，貧窮人口的數目也只會輕微的增加或減少。

2019年的貧窮人口達到149.1萬，已是2009至2019年這11年的最高峰。這樣，去年香港經濟深受新冠肺炎疫情影響，貧窮人口會上升多少？2020年第三季的家庭住戶每月入息中位數是26,200元（外傭除外），較2019年第三季的28,600元，減少2400元；所以，預期2020年的家庭住戶入息中位數會有相當跌幅，但在經濟逆境中，中下階層收入的減幅會更大，可以預見，到政府公布2020年的貧窮情况報告時，貧窮人口的數目會更上一層樓，達到破紀錄的高位。

香港貧窮問題嚴峻是不爭的事實

筆者不厭其詳的解釋貧窮線和香港貧窮人口的數目，想說明的是：以香港現有收入分佈的情况而言，如果政府繼續使用家庭住戶入息中位數的一半作為貧窮線，香港貧窮人口只會在總人口19%至22%間上上落落，窮人的數目不會大升、也不會大跌。但5個港人中，有1個貧窮，這是官方訂立的貧窮線計算出來的數字，並不是坊間偽造出來罵政府。所以，無論怎麼說，香港貧窮問題嚴峻是政府必須面對的事實，不容扭曲。

其實，現在訂立的貧窮線，能夠反映的貧窮現象十分有限；香港貧窮的根本問題，追源溯始，還是香港整體社會的收入分佈不平均，令不少市民無法過着合理的生活。收入分佈如何不平均？以2020年第三季的數字為例，月入1萬元以下的佔14.1%（外傭除外），1萬至19,999元的佔37.1%；即是說，月入2萬元以下的佔勞動人口51.2%，這168萬打工仔，一旦遇上失業或就業不足，就如過去一年新冠肺炎疫情對他們的打擊，他們便很容易成為窮人行列的一員。

收入分佈不均是造成貧窮的根源

這樣，香港嚴峻的貧窮問題可有解決方案？方案是有的：就是改變香港現行收入的分佈，使嚴重不均的情况得到改善；但這樣做，香港的稅收制度便得進行根本性的改變，也就是一般說的「收入再分配」，但這樣難免動搖香港原有的資本主義制度——這卻是《基本法》不容許的！可以這樣說：香港原有的資本主義制度一天不變，香港收入分佈不均的情况將持續下去，而香港5個市民中有1個貧窮的宿命，看來也不會改變。

香港是這樣收入分佈不均和貧富懸殊的社會，政府可有什麼辦法緩和這個深層次社會問題？1981年，也就是40年前，當時港督麥理浩離任前的《施政報告》有以下的說話：「我們的社會安全網，雖不算完整，但總算使那些不幸人士，只要證實他們有此需要，便可得到治療、教育、生活支持或庇護，而我們也有租金廉宜的公共房屋計劃……在1974至1975年間發生經濟衰退時，以及其後的經濟復蘇期，所謂『資本主義醜惡的一面』明顯地沒有在本港出現。」（見1981至1982年《施政報告》）特首林鄭月娥在1980年加入政府成為政務主任，當時麥理浩仍未離任，看來當日麥理浩對社會安全網的看法，到了今天仍深深影響她和她管治班子的思維。簡單來說，這種思維是政府提供的醫療、房屋、福利、社會保障等服務，受助對象必須是有需要的市民，而且他們必須證實自己的需要。

回看《2019年香港貧窮情况報告》，勞福局長羅致光認為，2019年貧窮人口的數字雖然上升，但經過政府各項福利政策的介入後，貧窮率其實有下降，從2018年的9.3%稍微降至2019年的9.2%。局長要解釋的是，香港的社會安全網並非沒有發揮效用，最少政府提供的社會服務，尤其社會保障，成功把2019年貧窮人口從149.1萬減至64.2萬，因而避免了資本主義醜惡一面的出現。

社會安全網的作用未能追上時代變遷

社會安全網的作用，應否停留在避免資本主義醜惡一面的出現？40年前，當時筆者受社會福利署的委託，進行了一項關於貧窮線的調查，研究的結論是：昔日「吃不飽、穿不暖」的日子已經過去，現在貧窮的定義應是相對的，政府的社會保障制度不應止於滿足市民的溫飽，應為全港市民提供合理的生活保障。當日政府並沒有接納研究報告的建議，只稍微提高公共援助（即今綜援）的金額，並強調，政府的政策仍是「幫助那些不能自助的市民」（Help for those least able to help themselves）。

40年過去後，港英政府變成特區政府，政府對福利和社會保障的態度，思維上看來並沒有改變，仍然把政府的責任限於那些有需要的市民：在醫療服務上，政府的重點是醫治患病的市民，並不是保障每一位市民的健康；在房屋上，政府是幫助那些無法在私人市場上滿足自己住屋需要的市民，並不是確保每一位市民有合理的住屋條件；在退休保障上，政府是提供生活津貼給經濟有需要的長者，並不是為每一位退休人士設立健全的退休保障制度；在職業保障上，政府可以為在職家庭提供補貼，但僱員驟然失去工作，政府卻不願提供援助，只待他們證實經濟有需要時，呼籲他們申請綜援。總言之，政府的社會安全網是以「補底」為目的，協助的對象必須首先證實自己的需要。

政府提供的社會安全網，無疑避免了資本主義醜惡一面的出現，但要縮窄香港嚴峻的貧富懸殊，或協助數以十萬計市民脫離貧窮，看來以林鄭月娥為首的特區政府，不但沒有這個決心，也沒有這個能耐。

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授