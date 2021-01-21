有線中國組重生 但觀眾真想認識國情？（文：陳帆川） (09:00)

北京對香港的影響愈來愈大，香港媒體卻愈來愈不重視中國新聞，一來派駐大陸或出差開銷大（其實已經很便宜，不過媒體太窮），二來很多中國新聞的收視還不及一宗本地車禍甚至網絡炒料，三來怕話題太敏感老闆不喜歡。

所以有線中國組支持者眾，一來他們敢於並有財力在前線報道大陸負面消息和維權新聞，二來他們夠入屋，報道不全是硬繃繃的貪官下馬和死人塌樓，還有不少趣聞和生活百態。例如上海迪士尼開幕，他們記者不會好像香港網民般，懷疑「強國」安全問題而拒絕踏足，反而親身上陣試玩過山車。以facebook反應來看，中國組的出品是香港最受歡迎的中國新聞。

他們跟紙上談兵的KOL不同，他們有馳騁神州的經驗，比較客觀公正地了解大陸的正反面，不會一味唱衰。所以即使他們失去電視台的保護傘而暫時無法進駐大陸，但單憑深厚的人脈和經驗，相信仍足以為觀眾帶來可靠的中國新聞資訊。在資訊氾濫的時代，最值錢的不是create（創作），而是curate（策展），即是如何包裝資訊。

不過，隨着港人對北京的情緒升溫，對優質新聞的定義也一直飄移。大家過往拿來當笑話看的一些聳人聽聞的媒體，因為反中國、撐特朗普，短短一年間就金蟬脫殼，成為網民爭相轉發的「敢言」媒體。很多勤勤懇懇地寫稿的媒體，只要有一篇報道被發現對大陸作正面報道，即遭狠批為染紅。

藍絲強調強大 黃營強調醜惡 網民只想看笑料

最有趣的是，有線中國組原班人馬於1月1日在facebook發的最後一則新聞，內容講北京一家麵店向失業食客派免費愛心麵，竟然也引起「炒車」，很多網民湧入留言欄，批評中國組換班後極速變調歌頌祖國，沒有發現該報道其實是原班人馬的告別作。

香港人要全面認識中國，為什麼難？因為政權與藍絲只想強調祖國強大，黃營KOL和黃媒卻只強調她的醜惡，而很多網民其實只想看她出醜提供笑料。政權愈打壓，觀眾愈警惕，對一切疑似歌功頌德的文宣說不。

中國組在這緊張的氛圍下，藉網民課金而重組，既要迎合網民暨金主的口味，又要秉承客觀公正的新聞原則，殊不簡單。祝願中國組在新平台大展拳腳，讓香港人保留一扇認識真實中國的重要窗口。

作者是新聞工作者、文化評論人