增設紅黃牌 有利議會秩序（文：梁美芬） (09:00)

現行《議事規則》沒有階梯，除趕離場外，另一種懲處行為不檢議員的方法，只有根據《基本法》第79條和立法會議事規則第49B條取消議員資格，但議案要先交付調查委員會，由立法會議員做內部調查，再得到三分之二在席議員贊成方可通過。過去曾有一名屬建制陣營的議員，因為違反刑法被判監而遭罷免。但相反，反對派從來以政治考慮，即使議員違法被判監，也未有任何反對派議員被罷免過。

近年來，更需要立法會報警，方能處理議員的嚴重違規違法行為。2014年黃毓民向梁振英擲玻璃杯，2016年梁國雄搶奪官員的文件，2020年許智峯在會議廳投擲「臭彈」，又涉在委員會主席選舉時偷選票……每一宗都駭人聽聞，最後都需要報警，由警方循刑事方向調查，顯示立法會的家規缺乏阻嚇力，情况極不理想。

筆者自2008年開始就一直建議在議事規則中增加階梯，可參考英國下議院做法，屢次違反議事規則或嚴重違規的議員，停止職務一段時間，「停賽」期因議員的犯規次數和嚴重程度遞增，「停賽」期間更要按比例停止支薪，猶如足球的黃牌、紅牌、停賽制度，令行為不檢的議員承受更多後果，加強阻嚇力。

冀今屆立會任期內完成修訂

增加罰則目的不是為了加辣而加辣，而是希望立法會可自行處理不同程度的違規行為，盡量避免驚動警方。這建議可能需要修改《立法會（權力及特權）條例》方能成事。上星期議事規則委員會開會，委員終於達成一定共識，同意秘書處展開研究——如何實行紅黃牌制及扣薪。筆者冀望能在今屆立法會任期內完成修訂，令立法會日後有一個漸進式的罰則階梯，提高議事規則的阻嚇力，還市民一個健康、理性、文明的立法會。

作者是經民聯副主席、立法會議員