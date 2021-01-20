在新行政立法關係下再看控煙政策（文：林添生） (09:00)

政府一再強調，從保障市民健康和公共衛生角度出發，希望盡早通過條例，全面禁止電子煙與加熱煙。但此方案始終未能有足夠的政治支持，泛民、建制議員其實早已指出他們無法支持的原因，方案亦背負着在推出時沒有足夠諮詢的原罪。筆者在過去一段時間對有關問題都寫過文章分析利弊。當有不同的科學研究都指出傳統香煙及水煙比加熱煙對身體更為有害的時候，為何政府仍然堅持全面禁止加熱煙，但容許傳統香煙及水煙在市面上流通？這些問題，政府由2019年初提出條例草案到現在，都從未有解釋清楚。

當公共政策欠缺理念上的一致性，必然會落得不能服眾的下場。是次議員提出的質疑有理有據，政府應多加反思原方案的不合理之處，並按照議員提出的建議修改方案。倘若連建制派的建議都不獲採納的話，香港政府只會加深其剛愎自用、一意孤行的形象，對未來施政有百害而無一利。從保障市民健康的角度出發，若政府堅持不讓步，條例草案只會再一次在立法會的審議階段胎死腹中，對改善現况毫無幫助。

分拆處理電子煙、加熱煙 可最務實保障健康

新一份《財政預算案》將至，財政司長陳茂波最近指出有意開徵新稅項。財政儲備於本財政年度減少近三成，政府錄得破紀錄財赤，然而持續的疫情將繼續嚴重影響民生，所有會進一步打擊經濟、加重民生負擔的新稅項都不應該被提出。如果要開徵新稅，透過收稅規管加熱煙，可說是可考慮選項，一來這將令因黑市走私煙而流失的潛在稅款統統歸入庫房，二來規管制度能保障正當的零售商和其前線人員。

若政府今次願意讓步，並不代表政府在控煙禁煙的道路上妥協或放慢腳步，因條例草案獲通過反而會完善政府監管各類煙草產品的制度。在泛民退場後，政府再沒有藉口不與立法會中的建設性聲音合作了，政府應多聽取政黨及行政會議成員意見。

倘若政府願意採納建制政黨建議，分拆處理電子煙和加熱煙，相信全面禁止電子煙的法例將很快能獲得通過，那才是最務實保障年輕人及公共健康的方案。

作者是公共政策及事務顧問、前政府公務員