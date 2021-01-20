香港金融界只能靠攏內地的現實（文：任建峰） (09:00)

朋友們選擇問我這問題理由有二。首先，我日常的工作就正是專門為客戶處理金融監管機構調查案件，所以較多機會與金融機構、上市公司及它們的高層接觸。第二，問這問題的朋友們當中不少都會以為，我會因某些個人政見而與他們一起批評香港金融界靠攏內地的趨勢。

各洲資金流向各有首選

不過，我對他們的回答，除了沒有任何長篇大論的前海、一帶一路、大灣區等官腔，就總是會令朋友們感到驚訝。以下是本人的一些觀察，當中已經是只提香港的主要競爭對手，較小規模的其他金融中心都已不提；而另一些較近期或許影響香港金融界招攬非內地生意的因素，亦已有不少輿論覆蓋，我不需要在此重複了。

先說香港看來是舉世聞名的融資項目。香港多年來能成為融資龍虎榜冠軍，其實幾乎完全是靠有無數的內地企業選擇在香港上市。為何香港不嘗試找多些世界其他地區的企業來上市？其實，香港在這方面是有努力嘗試的，更較成功地找到一些嫌棄新加坡股市流動性（liquidity）不足的東南亞公司來港上市，但此與其他世界各地企業來港上市的數量與市值，整體都是遠比不上內地企業。始終，因各種根深柢固理由，北亞企業會選擇去東京，南亞、中東、歐洲、非洲企業會選擇去倫敦或法蘭克福（或去巴黎發債），美洲甚至（至少是實力雄厚的某些）全世界企業都會去紐約。

好了，融資有這麼情况，那麼私人銀行、資產管理業務又如何？除了內地資金或相對比例逐漸減退的香港本地資金會用香港作基地（而肆意走資的內地人連香港都未必會選擇），香港可以選擇去拓展的其他市場又是有限了。北亞資金不少會流去東京，東南亞、南亞資金較大機會去新加坡，美洲資金去紐約，非洲資金去倫敦（無論是直接或以約翰內斯堡作中介站），歐洲基金除了去蘇黎世或倫敦，前者更在私人銀行範疇上吸引全球資金。

國際基金較難在港執行對冲策略

至於各種投資基金，在香港發展較快的都總是有內地背景的基金。它們較多服務對香港股市較熟悉，而因此有興趣投放資金在內的客戶。反觀，國際基金雖然在香港有運作，但它們一不就本身都是嘗試以香港作為基地去服務內地客戶，一不就是因稅務或人才理由在香港有支部、但就在香港市場本身的投資有限（後者當中有不少是運用較複雜投資策略的對冲基金）。對於這些對冲基金來說，它們需要流動性、交投量較高的市場，才能有效地執行一些較精密的對冲策略，但香港市場除了小量大藍籌股，就一般會被視為：相對於某幾個其他大資本市場，流動性、交投量較低。

靠攏是現實 可對此各有看法

所以，在上述的情况下，香港金融界要生存或有增長就只能靠攏內地，這是在可見將來下的現實。當然，大家可以因政治、社會、文化理由而對此現象的利與弊有各種看法。不過，作為香港支柱之一的金融界，如果真的是要減少或停止靠攏內地，大家在這一刻真的能承受其後果嗎？

（作者按：以上是筆者個人意見，不代表他所屬的律師行或團體）

作者是執業律師