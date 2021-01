特朗普路線會延續下去嗎？（文：陳景祥） (09:00)

雖然被指煽動暴徒攻入國會、遭眾議院彈劾,但據民調機構Axios-Ipsos的調查顯示,共和黨內仍有64%黨員支持特朗普近期的言行,更有57%支持他在2024年再次代表共和黨參選。

眾議院議長、民主黨佩洛西對特朗普窮追猛打,要趕特朗普在任期結束前離開白宮;明知成事機會微,但彈劾仍然繼續,因為特朗普落任之後被彈劾,將無法再參選公職,這等於堵截了他再次參選總統之路,相信這是民主黨人要彈劾到底的主因!

Axios-Ipsos在民調分析中指出,以為特朗普被彈劾之後就已經完蛋的人,可能大錯特錯。正如我在上周說過,支持特朗普的美國選民佔了接近一半,以票數計,特朗普今屆得票比2016年更多,反映他的支持者正在增加而非減少。

特朗普路線料不會輕易淡出

共和黨在2012年輸掉大選之後,黨內重量級人馬曾經深入討論,如何制定一條新路線「救黨」,希望在4年後有機會再次執政。當時結論,是認為需要在移民問題上採取更開放態度,期望可提高共和黨在拉丁裔等少數族裔群體的支持。此外,共和黨傳統上是爭取縮減財政赤字、加強全球安全防衛聯盟、提升美國在國際組織中的領導地位等等。

到特朗普上場,完全推翻了共和黨的傳統,不惜進一步開罪少數族裔,打出強硬的反移民政策;他的「得意之作」是大幅減稅,不惜令財赤可能進一步惡化;特朗普更令共和黨高層錯愕的是,他不斷指摘北約不願增加歐洲的防衛經費負擔,把責任推給了美國;他又下令退出多項國際合作協議(最令盟國氣餒的是退出《巴黎氣候協定》),大有走回「孤立主義」之勢。

可以說,特朗普徹底重整了共和黨的路線,而且取得輝煌成績,凝聚了一大批支持者,除非共和黨在未來4年有另一人可以提出另一條路,否則特朗普路線不會輕易淡出。

特朗普有些「戰果」言過其實

政治上特朗普雖然可保住影響力,但以實際成績計,他的「戰果」並不亮麗,有些甚至是言過其實,中美貿易戰是其中一例。

特朗普經常吹噓對中國打貿易戰令美國增加了很多「收入」。實情卻是,中美貿易戰開打之後,對比特朗普上任前,美國對華貿易逆差無甚改善,2016年對華商品貿易逆差約3470億美元,到2019年逆差約3450億美元。

特朗普另一招是「放棄」從中國大陸輸入商品,轉向其他國家,例如越南。然而數字顯示,2019年貿易逆差確實比前一年下降,但仍接近2016年逆差的水平,原因是中國對1100億美元的美國進口貨加徵報復性關稅,減少了從美國進口,情况直到2020年第四季才見明顯改善。美國對華貿赤的數字表明,企業對中國製造業的依賴仍然很大,過去4年貿易戰並沒有根本扭轉這個現實,特別是疫情期間中國是唯一能大幅增加產能的國家,供應如家居電腦和醫療設備等疫情時期需求激增的產品。

至於特朗普呼籲企業要留在美國,並需「盡快尋找替代中國的方案」,可是4年下來,同樣看不出任何「成績」!據Rhodium Group的數據顯示,2019年美國對華直接投資為133億美元,較2016年129億美元還輕微上升。上海美國商會會長Ker Gibbs表示,無論特朗普把關稅提高多少、勸說美國公司不要在中國投資,成效仍不彰;去年一項200多家上海及周邊地區的美國生產企業調查顯示,超過四分之三的公司稱不打算將生產遷出中國(註1)。

拜登修訂貿易政策 料遭「撐特者」批親華

面對上述貿易戰的「不利戰果」,拜登政府不可能不改變策略。以大幅增加關稅為主的政策無法奏效,相信美國會轉而針對科技貿易(這方面是中國弱項,很難頂得住美國制裁)、知識產權保護、市場准入、金融業開放等美國明顯佔上風的領域。

拜登政府在貿易戰上能做的,還包括重新組成一條反中國陣線,聯手其他國家或區域組織一同對付中國;然而此法也不容易,因為中國在去年11月跟14個亞太國家簽署了全球最大的自貿協議《區域全面經濟伙伴關係協定》(RCEP),去年12月跟歐盟也簽訂了投資協定。拜登曾經表示,美國佔全球貿易量25%,需要聯合其他民主國家所佔的25%,才能制定全球貿易新規則,否則中國就會決定這場遊戲的結局。

無論從政治考量(新政府不會原裝承襲特朗普的貿易政策),或實際結果(對華貿易戰收效極微)推算,拜登政府都會修訂對華貿易政策,可是如此一來,特朗普支持者就會振振有辭,力證拜登「親華」、「對中國示弱」、「放棄對華強硬政策」等,結論就是「特朗普的施政優於拜登」;這種「結論」,對延續特朗普路線顯然十分有利!

政策或許不同,但拜登與特朗普對「中國威脅」的認知並沒有太大分別。拜登2020年在《外交事務》撰文,認為「中國會繼續搶奪美國及其企業的科技和知識產權,繼續利用政府補貼為國企帶來不公平優勢,在統治未來科技和工業時盡佔上風」(註2)。拜登還建議投資7000億美元採購美國商品和服務,以及用於研發,並且動用更多非關稅手段,包括用政府資金鼓勵美國企業在美國國內生產。

內政南轅北轍 大分裂不見解決曙光

在對華政策上,拜登政府和特朗普政府不會有太明顯分歧,但其他諸如移民政策、環保、醫保等,拜登的「新政」(其實大多來自奧巴馬政府)和特朗普顯然南轅北轍,將會刺激特朗普支持者繼續「上下一心」反對現屆政府,令美國的大分裂看不見解決曙光。

Axios-Ipsos今年1月11至13日(1月6日國會被攻入之後)的另一項調查,訪問了1000多名美國成年人,結果顯示近80%受訪者認同美國正處於四分五裂(falling apart),有人表示對國家信心下降,也有人認為國會被攻入事件令美國成為國際笑柄!面對如此局面,拜登又有什麼方法可以令美國人「團結一致」?

註1:參考How Trump Lost His Trade War With China, Bloomberg, 2021年1月11日

註2:Joe Biden, Why America Must Lead Again, Foreign Affairs, March/April 2020

作者是資深傳媒人