公僕宣誓 箝制言論萬能key（文：梁美儀） (09:00)

公務員事務局向公務員發出宣誓及聲明通告，要求公務員在一個月內簽署聲明，承諾擁護《基本法》、效忠香港特區、盡忠職守和對香港特區政府負責，否則可能會被終止聘用。然而，魔鬼在細節中。當局指公務員若為個人政治信念或黨派所影響，或以公職身分表達與政府立場相違背的意見，或表達個人言論時，忽略其表達的媒介、渠道、方式、對象等是否合適，令人懷疑他們在執行職務時可能會有偏袒，亦被視為違反誓言。

這樣的宣誓內容，將成為箝制公務員言論自由的萬能key。

2019年8月，本港反修例運動鬧得火熱，有公務員發起「公僕仝人，與民同行」集會，表明支持就反修例風波成立獨立調查委員會、撤銷對抗爭者的控罪等。這類公然與政府「打對台」的行動，日後必然成為被革走的理由。

又或將來政府因為財赤問題，提出要公務員減薪，屆時若有公務員工會組織反減薪集會，其間有公務員接受經常批評政府的媒體訪問，會否被視為不合適的媒介，因而成為被政府「炒魷魚」的理由？

人人明哲保身 拖累施政質素

更讓人擔心的，是香港會否有天也出現另一個「李文亮醫生」。在武漢的李醫生，當時只是在一個同學群組內公開了武漢疫情後，卻反被「訓誡」。如日後有衛生署醫生同樣在友儕的群組，發表質疑政府防疫政策的私人信息，會否被視為違誓？

相信大部分公務員為了保住飯碗，都會簽署這份聲明，伴隨而來的，是公務員集體噤聲，不再就政府政策多言，這種動輒得咎的政治氣氛，肯定會令政府瀰漫少做少錯、人人明哲保身的風氣，最終會拖累政府的施政質素，受害的，是香港市民，是整個香港。

作者是資深傳媒工作者