社媒受制衡非「噤言巨獸」 可發揮「第4.5權」（文：黎蝸藤） (09:00)

首先，言論自由不是絕對的，在某些情况下可限制言論自由，包括能引發即時暴力危險的煽動言論，比如這次的情况。

其次，受《美國憲法》保護的言論自由，指政府機構不能因言論而進行法律（拘捕）、政治（禁言）、社會生活（解僱）方面的打壓，但不約束私營公司對一些言論的限制，社交媒體都是私營公司。再次，「230條款」在保證社交媒體不因用戶發放的內容被追究的同時，賦予它們自主刪除違法內容的權力。

再次，用戶在使用社交媒體時都默認了社媒的用戶同意書，當中列明社媒在特定情况下有權刪帖、凍結乃至刪除帳戶。最後，選舉後的系列事件中，社交傳媒已盡量保護言論自由，到最後封殺特朗普實屬萬不得已。

限言論減流量 實不利企業收入

筆者希望進一步討論更普遍的情况。應當承認，不少人因這個事件真確地對社交傳媒的巨大威力感到擔憂，但社交傳媒是否已變成令人畏懼的限制言論自由的巨獸？筆者認為不是。社交媒體無疑已擁有一定的實質權力去限制言論自由，但不能誇大這種權力。

社交媒體是商營企業，其最大目的是盈利，流量就是盈利的基礎。限制言論減少流量，對企業的收入和股票都是不利的。從商業邏輯出發，社交傳媒不想限制言論，反而鼓勵言論，以此製造流量獲得收入。最近國會山事件後，不少用戶不滿Twitter（推特）、facebook（臉書）封人刪帖，紛紛「轉場」，Twitter股價下降約10%，付出代價，可見一斑。

過往非議是「過於不加控制」

這次事件的焦點是「美國」社交傳媒，美國社交傳媒深受美國言論自由文化的浸淫，又受非常寬鬆的230條款保護（不限制用戶言論不會有法律後果，最多受輿論壓力），可能是所有國家的社交傳媒中最傾向保護言論的，尤其是不政治審查。因此對美國社交傳媒一向的非議，不是它們「妨礙言論自由」，而是過於不加控制。2016年，假新聞橫行幫特朗普獲得選舉勝利，facebook和Twitter的放任態度就受到普遍批評，傳媒老闆還要到國會作證，答應改革。即使如此，在2020年選舉中，facebook和Twitter都只竭力以減低傳播、增加標籤等方法遏制假新聞，而不是直接刪帖封人，力求保持平衡。YouTube更放任各類右翼視頻自媒體（如班農的War Room、大紀元的視頻等）。直到國會山暴動後，三者才採取行動。

在美國社媒非壟斷性

至少在美國，社交傳媒不是壟斷性的。美國被歸為社交傳媒的本土企業至少有facebook（含Instagram和WhatsApp）、Twitter、YouTube這三大家。此外，還有較小的如SnapChat、Parler等，還有外國的Telegram、TikTok等。只要沒有壟斷，用戶就可「轉場」。比如現在就有不少人從facebook轉到MeWe，從Twitter轉到Parler。而且，社交媒體並不壟斷傳播途徑。傳統媒體（電視、廣播、報紙、書籍、論壇(如Reddit)、Podcast、網站等）在傳播上也是它們的競爭對手。

社媒沒公權力 受三權制約

在某種意義上，社交媒體確實掌握了重要權力。但必須注意到，社交媒體沒有公權力。即使它「刪帖封人」，也不會「查水表」、「請喝茶」、「請食皇家飯」。社交媒體不但受輿論制約，還受公權力制約。2016年後，美國就通過國會聽證和立法等方式，迫使它們做出改變。當社交媒體實在變得太大時，社會還可利用反托拉斯法（反壟斷法）避免社交傳媒壟斷，避免它們變為「社交巨獸」。美國現已用反托拉斯法起訴facebook（註2），尤其針對它收購Instagram和WhatsApp這兩個同質性很高的社交傳媒。

從制衡的這個意義上說，社交媒體有一定權力是好事而不是壞事。它能在checks and balances方面，繼續對政府分權。我們如果能接受沒有公權力的傳媒是「第四權」，那麼為什麼不能接受社交傳媒是「第4.5權」？

美國思維不願見「政府決定怎限言」

筆者尤其反對歐洲國家提出的那種「由政府決定哪些言論應該被刪除」的說法。美國從建國開始就是民主國家，國民深知不能盡信壟斷公權力的政府。美國國父制定的憲法想盡方法給政府限權，這有聯邦層次的三權分立，有聯邦和州之間的制衡，有人權法案明文規定政府不能侵犯列舉出來的人權（包括言論自由），還規定，即使其他權利沒有在人權法案中列舉出來，也不等於公民不享有這樣的權利。

在美國思維中，政府決定什麼言論應該被限制，是最不願意看到的事。一旦政府有這樣無限權力，人民的權利就得不到保障。所以，具體什麼言論必須被限制，本來就不應由政府決定。無疑，政府會立法規管某些言論違法（如兒童色情），但絕不能「法令治國」，臨時決定哪些言論必須被刪除。這種由私人企業依據法律而自行決定的模式才是「美國的」。更何况，在美國還有法院作為最後的捍衛言論自由的堡壘。

在這次事件中，由私營企業們基於社會正義紛紛出手，實在是一個典範。設想一下，如果美國政府（總統）有控制言論的權力，後果豈非不堪設想？

歐洲不需擔心美國社媒獨大

歐洲民主國家擔心的其實不是「社交媒體權力太大」，而是「這些社交媒體大多是美國公司」。筆者理解這種憂慮，但不同意。

首先，歐洲熱切支持全球化，全球性的社交媒體正是全球化標誌之一。如果把歐洲國家領袖的思路合邏輯地推而廣之，那麼豈非每個歐洲國家都要有自己的社交媒體才能安心？否則，打個比方，如果德國社交媒體在歐洲流行，荷蘭難道不擔心德國社交傳媒封了荷蘭首相的帳號嗎？這種「逆全球化」又豈是歐洲國家所願？這又豈非墮入那套絕對化的「數字主權」思路？

其次，筆者當然樂見有歐洲社交媒體加入競爭。但如果真的只有某個國家的社交媒體能獨佔鰲頭，那麼美國社交媒體才是最值得放心的一個，因為美國才有最根深柢固的保護言論自由的傳統。有人擔心，萬一Twitter把默克爾的帳號也封了怎麼辦？儘管這有理論性的可能（possible），但非常不可能發生（unlikely）。事實上根據過往經驗，Twitter、facebook被外國詬病的不是限制外國的言論自由，而是「不限制」。不少國家指摘它們是「推動顏色革命的工具」，就是指它們不肯刪帖。同時也有聲音指摘它們「淪為外國獨裁政府的傳聲筒」，也是因為它們「放任外國政府胡說八道」而不刪帖。對歐洲普通民眾來說，用美國社媒不但不需擔心言論自由受損，更不需擔心自己的言論不受本國政府歡迎而被本國政府壓制。

再次，由於社交傳媒沒有公權力，外國政府認為有需要時，一封了之就足以封殺。多國政府在選舉前後都封殺Twitter、facebook就是明證。有這種制衡，社交傳媒又豈會輕易冒險去「封殺默克爾」？

要擔心「不同價值觀國家」社媒控制

最後，美國和歐洲民主國家有共同價值觀，根本性地保證歐洲不需擔心美國的社交傳媒。民主國家反而要擔心被不同價值觀國家的社交傳媒控制的問題。前一陣，澳洲總理通過某非本國社交傳媒向澳洲華裔解釋澳洲政策卻被刪帖。這種實實在在發生的威脅，豈非比「Twitter封默克爾」的杞人憂天大得多？

註1：bit.ly/35HYOtL

註2：bit.ly/2LospSj

作者是旅美歷史學者