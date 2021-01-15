葉劉淑儀怕搬石砸腳嗎？（文：曾志豪） (09:00)

葉劉淑儀面對BNO移民潮，主動獻計，提議中央可以劃線，凡「死線」後獲取外國國籍者，等於主動放棄中國國籍，可能失去香港居留權。

此言一出，輿論嘩然，最諷刺的是，建制派也是質疑、反對。林鄭被問到提議，也割席表示「行政會議沒有討論」。

葉劉敵視「取得外國國籍」的香港人，要求他們主動放棄做中國人的資格，從小處看是「倒米趕客」，只會令對政局失去信心的香港人更加惶恐，加速逃亡。

想想看，九七前的大規模移民潮，也未見當時中央政府提出「反制」、「要求二揀一」的極端做法，反而北京安撫人心，以一國兩制、港人治港、發展經濟的方法，帶出「香港明天會更好」的前景，消除港人和國際對回歸後的悲觀。

今天在「國安法元年」的壓力下，國際給予便利移民的政策支援香港，本地政府當然不爽，甚至有打臉之感，說好的「國安法後香港恢復秩序安穩」呢？如果人人安居樂業，為何許多港人像葉太所講，「辛苦坐6年移民監，好明顯唔想做中國人」？這個問題不應問香港人，應該問香港政府。為何現在的政府，只懂恫嚇香港人往外推走，而不懂挽留？

葉太的說話從大處講，則是完全違反了中央團結海外華人的政策方針。習近平早前在廣東與民眾交流時說道，「中國的改革開放，中國的發展建設跟我們有這麼一大批心繫桑梓、心繫祖國的華僑是分不開的」。這些華僑人在海外，拿的也是外國護照，但習主席沒當他們是外人，也沒有諷刺他們「好明顯唔想做中國人」，而是團結一切力量建設祖國。更別提香港許多建制精英都有兩本護照，葉太挑撥「外國戶籍身分」議題，只怕是搬石頭砸自己腳。

作者是傳媒工作者