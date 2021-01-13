參考國際措施 加強規管社交媒體（文：陳志豪） (09:00)

規管社交媒體並非新鮮事。早在2017年，歐盟就對社交平台發出了《自我管理指引》，要求各平台積極預防、監測及移除仇恨、暴力及恐怖主義內容，若自我管理不力，不排除立法強制執行。去年，歐盟委員會針對《視聽媒體服務指令》修正案發布指導準則，正式將社交媒體納入法律監管。而在美國，去年參議院針對社交媒體問題舉行聽證會，會上共和黨和民主黨都同意收緊監管社交媒體的法規，候任美國總統拜登也曾表示，考慮推動修法，取消社交媒體「在知情下參與傳播假資訊卻不會遭起訴的豁免權」。

在香港，雖然特區政府經常將「網絡不是法外之地」掛在嘴邊，但現實卻是法例對社交媒體的規管遠遠不夠。「反修例運動」至今，各社交平台始終充斥着暴力、仇恨、起底、煽惑犯罪言論以及虛假資訊，對社會政治形勢產生嚴重的惡劣影響。2019年，一名30多歲男子在網上稱有女示威者在新屋嶺扣留中心遭性侵及強姦，呼籲網民包圍新屋嶺。被捕後，他坦承言論只是為了「呃like」，但已經毫無疑問地渲染、強化了仇警情緒，帶來的負面影響至今仍未完全消除。

正如新任終審法院首席法官張舉能在今年法律年度開啟典禮上所說，「基本權利固然應予寬鬆的詮釋，但大部分的基本權利都並非絕對的權利，在顧及他人或大眾利益的情况下，可以對基本權利施加限制」，「在行使權利或請求法院強制執行權利時，他人的相關基本權利同樣應該予以考慮和尊重」。特區政府應積極考慮立法，以適當監管社交平台內容，或要求社交媒體加強信息管理，對其平台上的違法資訊承擔更大責任。此舉非但不會牴觸香港居民的言論和表達自由，反而是令更多人的權利得到尊重和保護，更符合社會總體利益。

應考慮限制社媒可蒐集資訊

此外，WhatsApp的最新私隱條款要求某些用戶同意資料可與facebook共享，並於2月8日起強制生效，對此，私隱專員公署發新聞稿，呼籲市民「小心考慮」新條款。畢竟facebook在用戶私隱保護方面的紀錄可謂「劣迹斑斑」，與第三方「分享」用戶資料的私隱陷阱、因技術問題導致資料外泄等醜聞頻傳，顯見單靠平台「自律」來保護用戶私隱是不可行的。特區政府在針對社交媒體立法時，亦應考慮限制社交平台所能蒐集的資訊、規管其使用途徑等，保護市民的私隱權。

作者是香港青年時事評論員協會副主席、青研香港召集人