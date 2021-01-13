不偏才會贏 冷靜不會輸（文：劉銳紹） (09:00)

我用8個字形容這種情勢和中美兩國的言行——他們都在「火花亂射，傷眼殘身」。

美國暴亂說明 民主發展會有「返祖現象」

首先，美國發生的暴亂是必須譴責的，尤其是特朗普的言行挑動。至於他的支持者使用暴力，也該譴責。他們的言行都必須追究。但更值得注意的是，在2016年特朗普當選後，美國已有不少理性聲音提出，特朗普的煽動語言、另類獨裁（例如打擊反對他的傳媒）和濫用權力將帶來巨大的破壞。其中耶魯大學歷史系教授史奈德（Timothy Snyder）寫的《暴政》（On Tyranny），除批評特朗普外，還指出民眾必須清醒，切莫盲從權威；執行鎮壓任務的軍警，更要經常反思。此書2017年出版，甚有時效性，而當時還有不少類似的意見，但為什麼理性的提點不能發揮當下的作用？在美國的民主制度下，也不能防止暴亂？更不能阻止特朗普亂政？這是必須深思的。

我想，這都說明在民主社會的發展過程中，也會出現倒退的「返祖現象」，民主制度基本形成後，如不加固，也會脫軌；長遠而言，如不認真興利除弊，民主基礎更會鬆土。特朗普直接或間接破壞了民主制度和精神，最終在下台前導致暴亂，而他在選舉中又得到近半選民的支持，說明擁有權力的人和他的支持者，可以互相透過政治操控和傳播工具的盲點作惡，效果是共同破壞社會和民主制度。這正是更要警惕之處。

中國的反應 有三大失衡和不智

再看中國的反應，總的來說是冷嘲熱諷，認為「美式民主不行」，但這卻反映中國有三大失衡和不智。

其一，中國認為美式和西方民主不行，但中國的政治制度如何呢？不是更不民主嗎？這不是五十步笑百步，而是一千步笑五十步；在不民主的道路上，中共遠遠領先於美國。如果說美國今天的亂象是政治和民主的「返祖現象」，那麼中共則是一直停留在祖先時期。它用絕對的不民主來嘲笑美國的相對民主，如何服眾呢？

近日，中共中央印發《法治中國建設規劃》，明言「加強黨對立法工作的領導，完善黨委領導、人大主導、政府依托、各方參與的立法工作格局」；1月4日，又公開了修訂後的《中國共產黨黨員權利保障條例》，表面上保障黨員權利（例如「知情權」，過去已說過多次，可是落實程度不大），但實質卻是鞏固黨中央和「習核心」。這次修訂還刪除了「堅持民主集中制原則」、「保障黨員權利的正常行使和不受侵犯」，改成「堅持黨的領導，加強黨的建設」。這些新條文加上數年前的明確指示（例如「不能妄議中央」，至今仍嚴格執行），連黨內民主也限制了，任志強下獄就是明證。

那麼，中共有沒有吸收特朗普弄權、濫權和煽惑所帶來的教訓？基本沒有。相反，還強調更集權的鞏固中國特色社會主義的「四個自信」（道路、理論、制度和文化自信），豈不是掩耳盜鈴嗎？

其二，中國嘲諷和批評「美式民主不行」的理據，最強的理由就是「發生暴亂」，但對美國政治和社會有關平衡權力和追究責任的機制卻一句不提，完全是「為今我所用」的片面選擇。

世人可見，即使特朗普把局勢搞亂，但美國政壇（包括特朗普的共和黨黨友）馬上出現反制力量，或多或少起到一些平衡和阻止形勢惡化的作用。此外，美國的制度還可以進行彈劾，日後當特朗普不再享有總統豁免權時，還可能被興訟追究。當然，這些制度還要看如何執行，或會不會執行。如今特朗普下台在即，彈劾的實際作用也不大，但至少在制度上可以產生制約的功能。

可是，在中國，能有這樣公開的彈劾和追究制度嗎？沒有，而且噤聲不准提。况且在現實上，只是通過內部整治以至鬥爭來解決問題。凡此種種，中共不會也不想比較，因為公開比較就會失去操控的能力。

其三，中國外交部發言人華春瑩談到美國的暴亂時，提及2019年在香港發生的衝擊立法會事件，認為美國對這兩件事的評價不同，是雙重標準。但其實她混淆了兩次事件的性質，把不利於己的衝擊先作負面定性，從而掩蓋事件的根源是官方在香港議會制度和程序上的不公義。我雖然也反對衝擊行動（從策略上實屬不智），但不會忽視事件的起因。官方只反對衝擊行動，但卻不理緣由，至今仍沒有釜底抽薪地解決問題，完全反映了以政權利益為本位的思維。

須看清特朗普提升美台關係虛實

至於特朗普在剩餘無幾的日子裏火速提升美台關係，必須看清楚當中的虛實。可以說，這些行動雖然會進一步破壞中美關係，但特朗普的首要目的是為拜登上台後製造困難，令後者不能隨便改變現實狀况。至於日後中美和兩岸形勢如何，關鍵在於拜登日後的政策，特朗普已是強弩之末了。

所以，北京不應因此而採取過分、過敏和過激的行動，反而必須更冷靜處事，排除極左思潮的影響；未到最後關頭，絕不能輕舉妄動，否則，動了干戈甚有可能是引發內戰的民族罪行。歸根究柢，兩岸問題是政治權力不開放和不公平的問題，在處理手法上，則是大陸壓力如山而親和力如毛的問題，美國才可借勢圖利。總之，不偏才會贏，冷靜不會輸。如不認真檢視這個問題，即使統一，也將上演另一場悲劇──盲婚、搶婚、抗婚！火花亂射，傷眼殘身！

作者是時事評論員