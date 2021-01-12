逝去的諾言（文：梁美儀） (09:00)

不再容許港人擁雙重國籍這議題，也不是始於今天，打從英國去年表示，考慮放寬持英國國民（海外）護照（BNO）的港人移居當地的安排起，已有人重提這建議。最新是行政會議成員葉劉淑儀在報章撰文，建議內地設定「死線」，規定在某日期後獲得外國國籍的港人，自動失去中國國籍、特區護照，也可能失去香港居留權及選舉投票權。

容許港人擁雙重國籍，是當年北京為照顧香港特殊情况的特殊安排。回歸前，尤其是1989年「六四事件」後，是港人移民潮的高峰，據統計，在1990至1994年間，約有30萬人移居外地，當中不少為擁有一定資產的商界或專業人士。為免香港重回祖國懷抱之際出現大量走人、走資，北京決定採取寬鬆政策，除非有關人士自願申報擁外國國籍，否則他們在港不會獲得外國的領事保護權，但同時不會因擁外國籍而按內地《國籍法》自動失去中國國籍。

禁雙重國籍 不介意香港人才流失？

如今在香港這人心動盪時刻，提出收回當年北京給予港人的承諾，撤回這個在當年特殊環境下的特別處理，是否合適？若此政策一出，牽連之巨，絕非單單幾十萬之數。可以想像，單是商界人物及其子女，擁外國國籍者比比皆是，公務人員或任公職者，其本人及直系親屬擁外國護照者，恐怕多不勝數。這不單造成人心不穩，也有可能造成建制架構內的人才流失。

倡議此策者，不介意香港人才流失？不介懷多年來匯集百川的香港，變成乾涸之地？抑或看準了這是聚集「新香港人」的良好契機？

作者是資深傳媒工作者