大搜捕顛覆法治理念（文：劉進圖） (09:00)

行政會議成員、資深大律師湯家驊在搜捕後曾對媒體表示，要證明被告人干犯國安法（第22條），控方必須證明四大元素：（1）被告有組織、策劃、實施或參與；（2）涉及武力、威脅用武力，或其他非法活動；（3）活動的目的是嚴重干擾或阻撓特區政府，包括立法會依法履行職能；（4）被告具足夠的犯罪意圖，即明知而故犯。

無法說清如何違法 檢控沒合理基礎

初選本身沒有違法，參與者沒有使用武力、武力威脅或其他非法手段，就算個別組織者或參與者旨在取得立法會逾半議席後，藉否決《財政預算案》，逼政府調查警隊、撤換官員、重啟政改落實普選，令北京大為震怒，視之為嚴重干擾或阻撓特區施政；但初選不是非法手段，這始終是鐵一般的事實，四大元素缺少了一個，怎可能提出檢控？檢控沒有合理基礎，怎可能進行拘捕？無法說清被捕者如何違法，仍強行拘捕、關押、指控，這做法顛覆了香港的法治理念。

政治劃線 將執法變鎮壓異見手段

而且，有許多參選人在初選期間曾明確表示，不同意不問根由便否決預算案，主張與政府討價還價。換言之，沒有證據證明這些參選人意圖癱瘓特區施政，警方僅憑個別組織者發表過的政論文章，便對所有參與初選合法活動的人，扣上顛覆政權的大帽子。按政制及內地事務局長曾國衞的解說，既已立下規矩、劃下紅線，政府須按這規矩紅線執法；這樣以政治劃線手法決定執法，是將執法變成政治工具，變成鎮壓異見的手段；這做法顛覆了香港的法治理念。

取消兩地法制區別 一國兩制怎走下去？

有一些熟悉北京政情的建制人士出來解釋，指《基本法》雖然訂下了立法機關可以否決財政預算案的條文，但這項權力必須審慎運用，不能未審議便聲言如何表決，以此要脅中央就範，逼中央同意更換特首或改變政制，這樣做等於奪權變天，在中央領導人看來，當然是非法的，如果按內地法律觀念，完全可以控以顛覆國家政權罪，港區國安法既有此罪，自然要責成特區政府執法。問題就在於，按內地法律觀念視為顛覆的行為，若按香港法律一貫理解並不構成顛覆罪，四大元素不全，香港是否仍要按內地的觀念強行執法，把本來合法的初選變成非法的顛覆？這樣做不但顛覆了香港的法治理念，更是取消了兩地法制的區別，以內地法律凌駕及替代香港法律。一國兩制還怎樣走下去？

作者是資深傳媒人