民主派最好意識到自己正要被消滅（文：鄭立） (09:00)

剛有幾十個籌辦及參加初選的香港民主派人士被拘捕，對此，坊間至少有兩種質疑聲音：第一種聲音是說，建制派也舉辦初選，為何不拘捕建制派呢？第二種是說，60萬投票的市民也是初選的參與及認同者，你政府有種就拘捕60萬人。說白的，就是小學裏常常有學生投訴的「點解罰我唔罰佢喎」的成人版。
關於這點，不妨看看一名叫毛澤東的近代中國作家，寫的一篇叫作〈中國社會各階級的分析〉的文章，裏面有一句說話是這樣的：「誰是我們的敵人？誰是我們的朋友？這個問題是革命的首要問題。」
對於政府而言，什麼人是朋友？什麼人是敵人？我們可以合理地推斷，不挑戰他們權力的就是朋友，想要奪去他們權力的就是敵人。
初選的意義、這個行為的目標就是奪取政權，這點是民主派自己也承認的。而對於政府而言，這才是真正的紅線，初選只是儀式，不是重點，所以建制派初選也沒關係，因為他們並不打算奪取政權；所以市民投票也沒關係，因為他們也不打算奪取政權。
香港人可能以為這是一場足球賽，自己不慎踩到紅線，所以打算跟裁判理論，論證自己根本沒有踩紅線。
但政治不是足球比賽，是敵我矛盾，如果一開始的目標就是要消滅民主派，先射箭再畫靶，在你腳下劃下一條紅線的話，你應該是沒有辦法避開那條如影子一樣黏着你的腳的紅線。
民主派最好意識到自己目前是要被消滅的對象，而且正在執行中。