民主派最好意識到自己正要被消滅（文：鄭立） (09:00)

關於這點，不妨看看一名叫毛澤東的近代中國作家，寫的一篇叫作〈中國社會各階級的分析〉的文章，裏面有一句說話是這樣的：「誰是我們的敵人？誰是我們的朋友？這個問題是革命的首要問題。」

對於政府而言，什麼人是朋友？什麼人是敵人？我們可以合理地推斷，不挑戰他們權力的就是朋友，想要奪去他們權力的就是敵人。

初選的意義、這個行為的目標就是奪取政權，這點是民主派自己也承認的。而對於政府而言，這才是真正的紅線，初選只是儀式，不是重點，所以建制派初選也沒關係，因為他們並不打算奪取政權；所以市民投票也沒關係，因為他們也不打算奪取政權。

香港人可能以為這是一場足球賽，自己不慎踩到紅線，所以打算跟裁判理論，論證自己根本沒有踩紅線。

但政治不是足球比賽，是敵我矛盾，如果一開始的目標就是要消滅民主派，先射箭再畫靶，在你腳下劃下一條紅線的話，你應該是沒有辦法避開那條如影子一樣黏着你的腳的紅線。

民主派最好意識到自己目前是要被消滅的對象，而且正在執行中。

作者是專欄作家