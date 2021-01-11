數據抗疫：信任是關鍵，強制非出路（文：黃偉豪） (09:00)

在全球抗疫上，數據科學（data science）的資訊科技，給不少人帶來了憧憬與盼望，認為它可有效防止疫情的擴散。當中以「電子接觸者追蹤」（Digital Contact Tracing，英文簡稱DCT）的科技最受關注，但同時惹起不少爭議。香港版的DCT便是「安心出行」程式，可惜它的下載率甚低。根據上星期創新及科技局長在立法會的回應，程式的下載數字只有40多萬。

面對如此令人失望的數字，政府表示並不排除強制市民安裝與使用，用權力解決下載率低的情况。但強制是否真的可以有效解決問題的根源？還是只是處理問題的表象，隔靴搔癢，未能對症下藥？

理想的政策 應有「自我執行的機制」

回顧政府對抗這場疫情的路，這已非政府首次面對類似的失敗情况。對上一次，是去年9月的全民病毒大檢測計劃。雖然政府花費了5億元，使市民可以免費參與，但為期14日的計劃，反應不似預期，累積的參與人次只有約178萬，參與率只有約24%。若政府未能汲取教訓，知道真正問題所在，恐怕在即將推行的疫苗接種計劃，也只會重蹈覆轍，反應未如理想。

從政策分析的角度出發，計劃的結果未如理想，市民反應冷淡，可以被視為一個執行上的失敗（implementation failure）。而一個理想的政策，是應有一個自我執行的機制（self-implementation mechanism），意思是受政策影響的人士，有動機去主動執行政策，毋須政府或第三方去強迫或監察，人人自動自覺，使計劃被執行得完美無瑕。

可以自我完美執行的政策的共通點，是有份執行的人士，也同是政策的受惠者，所以會自願配合，使政策能夠成功落實。

政府有否足夠能力落實「強制」計劃？

原先來說，全民病毒檢測、「安心出行」程式，及即將開始的疫苗接種計劃，在理念和性質上，本應該是屬於以上所提及的擁有自我執行機制的政策。因為市民自己是政策的受惠者，政策有助保障他們的健康和生命，他們本應爭着來踴躍參與，政府應倒過來要擔心因市民反應過分熱烈，而出現資源不足、服務求過於供的情况。

不管真正的問題出在哪裏，解決問題的正確答案，肯定不是簡單如把所有的計劃，由「自願」性質，全部變成「強迫」，推行強制檢測、強制下載及使用接觸者追蹤程式，及強制接種疫苗計劃。政府擁有公權，當然有能力透過立法，把一切的計劃，在法律上變成強制。但從現實角度出發，若市民不同意政策，政府是否有足夠資源和能力，把所謂的「強制」計劃落實，是一大疑問，當中也有頗多的技術問題需要解決。

以「安心出行」計劃為例，假設政府決定強制下載程式，如何保證所有市民均會依從，已是一個難題。而且未必所有市民均擁有智能電話，對於沒有智能電話的市民，政府又是否會慷慨大方地一人贈送一部呢？更重要的是數據質素的問題，市民支持計劃，自願參與，是確保數據的可信性和準確性的至佳方法。否則，市民必定用盡一切方法保障自己的私隱，包括擁有多部手機，及用一些政府事前難以預計的方式，和政府大鬥法。

須建立完善公眾參與制度

在新型冠狀病毒疫症衝擊全球下，數據及資訊科技本應大派用場，但科技並非萬能，市民對政府及相關科技的信任一點也不能被忽視。在未設立較完善的數據管治（data governance）制度，特別是一般市民均可以參與的監察機關（oversight body）前，強制市民向政府提供數據並非理想出路。

要市民真心支持計劃，與其強制，倒不如實事求是地找出問題的根源，減低市民的憂慮。在解決這問題上，最近在世界知名的權威學術期刊Science裏所發表的文章〈2019新冠狀病毒程式的下一步：管治與監察〉（What's next for COVID-19 apps? Governance and oversight；註），便極具參考價值。

文中簡單直接指出，缺乏民眾的信任，是大部分「電子接觸者追蹤」程式不受歡迎，下載率及使用率低的主要原因之一。文中更指出，在不少的西方民主國家，也面對着同樣的問題，例如類似的程式在澳洲的下載率只有26%，德國是19.3%，意大利是13.4%，而法國更低至難以置信的2.3%。因此，雖然我們看到香港的問題特別嚴重，但問題亦絕非香港獨有。

文章亦指出，要民眾接受「電子接觸者追蹤」，不能只求臨時臨急地建立一些散件式或零碎的信任（piecemeal creation of public trust），而是必須建立一個完善的公眾參與（public engagement）制度。這制度必須具備兩大功能，就是要有效增加科技計劃的透明度，使民眾清楚了解，及提供強而有力的監察，防止任何不合理和不必要的數據蒐集，及數據被誤用。這個制度本身的公信力亦同樣重要，因此它必須是一般公眾（lay publics）也有份參與，也需要加入社會科學家（social scientists），以避免被太「專」太技術的官僚和專家所壟斷，忘記了從人和社會的角度審視問題。

「強制」只會進一步破壞市民與政府關係

總結而言，數據及資訊科技對於抗疫固然有幫助，可惜在應用上，往往出現偏差。第一，就是盲目相信科技可以解決所有問題，因而忽略了採取其他策略，多方面配合，例如忘記了市民的非科技自願行為，包括減少聚會及保持個人衛生，對控制疫情的重要。第二，是忘記了制度因素對於市民採納科技方案的重要影響，因而只顧不斷硬推科技，但卻忘記營造使市民接納相關科技的社會條件。

無知帶來恐懼，從而產生懷疑與不信任。目前空有科技而無應用之路，正是因為沒有建立有效的制度來爭取市民的信任。在沒有足夠信任前，強制使用科技並非出路，只會本末倒置，進一步破壞現時市民與政府之間的脆弱關係。

註：Blasimme, Alessandro, and Vayena, Effy. (2020). What's next for COVID-19 apps? Governance and oversight. Science, 370, 6518: 760-762.

作者是中文大學數據科學與政策研究課程主任