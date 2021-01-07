顧小培教書片熱播 「石頭」內容崛起（文：陳帆川） (09:00)

最近讀到一篇由Pinterest前產品經理Sarah Tavel寫的文章，將消費者3種不同長度的注意力，比喻為石頭、沙子和水，極具參考價值。簡單來說，我們願意花長時間觀看的是石頭，短時間看的是沙子，可以一邊幹其他事情一邊看的就是水了。如果你正在拿起《明報》來翻閱，那麼這是石頭；如果你是在facebook偶爾看見帖文而點進來，那麼這篇是沙子；如果你現在邊看邊播音樂或者聽電台，它們就是水了。

3個元素，構成了我們一天下來花費在不同產品上的注意力。

社交媒體時代，一度被認為是石頭注意力的終結。我們常常聽人說：這篇這麼長，沒有人看的。的確，社交媒體的後起之秀，如Instagram和抖音，內容愈來愈短，幾十秒就說完一個故事、做完一個challenge（挑戰）。觀眾受刺激的所需時間更短，因此按讚、留言和分享也更頻繁，內容爆起得愈來愈快。

「反送中」加上疫情影響

石頭級數的觀眾注意力，其實一直都在，只不過由報紙、雜誌，轉移至電影、電視和電子遊戲。不過香港的「反送中」運動，加上一場新冠疫情，將報道和評論類型的石頭內容帶回來。

疫情期間人們減少外出，逗留在家的時間暴增，耐性也相應暴增，願意花時間尋求官能刺激以外的東西。另外，反送中令香港人產生巨大不安，需要尋求出路、安慰。兩者相加，令政治分析的長影片在YouTube大行其道，即使片長半小時甚至長達兩小時，也不乏捧場客。看得歡喜，還肯課金。

還有年紀大的後起之秀——銀齡網民。過去10年，內容創作者一直絞盡腦汁，想吸引年輕觀眾，令中老年人內容出現真空。如今中老年人的網癮隨時比起子女更深，而且空閒時間近乎無限，積聚成海嘯般的銀髮族流量。他們不需要後製複雜的內容，只想吸收新資訊。以顧小培的影片為例，他用白板教書的形式，向觀眾授課，觀眾要不是充滿耐性時間和求知慾，一定看不下去，但該片紅了。

當然，他並非教書KOL第一人，流量驚人的一位先驅叫李永樂老師，訂戶約150萬（1月6日數據）。

石頭內容崛起，讀者是否從此更有深度了？下周再談。

作者是新聞工作者、文化評論人