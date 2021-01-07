當記者成為新聞主角時（文：蘇鑰機） (09:00)

資料來自慧科新聞數據庫中的香港報紙新聞，但不包括網媒、英文報紙和即時新聞。時間由2019年6月至2020年12月，選取標準是新聞標題中有「記者」兩字，共有2607條目，有關本地新聞佔72%，外地新聞28%。另一標準是同一事件最少有5條報道才納入。

本地事件：多涉記者遭遇危難

附表顯示在這段時間與記者有關的主要新聞。第一宗是反修例事件中有示威者到機場抗議，《環球時報》記者付國豪在現場被示威者襲擊。第二宗事件涉及警方在數月前修訂《警察通例》，將「傳媒代表」定義收窄，令一些網媒記者未能在事件現場採訪。此事也涉及所謂真假記者的爭議，即公民記者是否和專職記者有同等採訪權利。第三宗事件是在前年9月的示威衝突中，有印尼女記者被警方開槍射傷眼睛。

這20宗本地事件，主要發生在2019年6至10月及2020年9至12月。去年因疫情關係，這類事件明顯減少。涉及記者被襲擊的有6宗，記者受傷有5宗，被捕或被檢控有3宗，總共有14宗事件和記者遭遇危難有關。此外涉及警方的事件有3宗，包括警方修改條例、取消記者會和警員行為不當。這20宗新聞當中，有八成和前年的反修例事件有關。

其他涉及記者的新聞事件還有：記者在元朗站被毆；城大編委記者衝擊立法會被捕；記者吸催淚煙有後遺症；紅衣福建人北角打記者；警方搜「國難五金」，檢獲12張假記者證；記者抗議，警方離場中斷記招；有線電視多名記者集體請辭；立法會衝突，記者受傷；警方用警棍打傷記者。

外地事件：多涉中國、美國

國際新聞方面，附表列出19宗事件，主要發生在2019年11月至去年12月，時間分佈得較為平均。報道最多的新聞是兩名澳洲駐華記者被國安約談，急忙離開中國。第二宗是《華爾街日報》有數名記者被中國吊銷記者證，是中美兩國爭議中的一個插曲。第三宗是俄羅斯有記者查貪腐案，懷疑被警方插贓嫁禍指其藏毒。

在這些涉及記者的新聞中，和美國有關的佔10宗，中國佔9宗，涉及中美雙方的事件有6宗。其他國家的數量較小，計有澳洲、日本、英國、俄羅斯、菲律賓、馬耳他等。

從事件性質看，和香港的記者新聞一樣，幾乎全都是負面的消息。當中涉及記者簽證爭議的有5宗，記者被逼害、施暴、性侵及殺害也有5宗，被檢控或判刑有3宗。其他的事件和被驅逐出境、政治風險、政要人物爭議有關。

記者成衝突爭議主角 表示社會存重大矛盾

這些涉及記者的新聞帶來一些啟示。首先是記者與報道的關係。傳統的想法是記者乃報道新聞的第三者，應該不介入事件，更不應將自己變成新聞主角。有時實情卻非如此。以2019及2020年為例，分別有1527和1401條新聞標題出現「記者」，即平均每日約有4條。再看過去10年的數字，這類新聞每年平均有1535宗，最近兩年的數字只算一般，但新聞的性質或個別事件的集中度或有不同，需要再分析比較。

當記者成為新聞主角時，而且多集中於一些衝突或爭議事件，表示這個社會存在重大矛盾，為政者不能坐視不理，或只是去「解決記者」而不是去「解決問題」。要處理社會根本矛盾，不能只靠強烈手段，而是要有善意溝通，合情合理地提出多數人可接受的方案。

以事件的類別看，當中有記者被捕或檢控，甚至被襲擊受傷，輕則失去採訪簽證，嚴重的更被殺害。可見記者工作可以很危險，作為公眾的耳目要付出個人代價。在國際新聞中，這類事件涉及中、美及一些先進國家，來自第三世界國家的報道很少，但不表示這些國家的記者處境較佳，只是其報道價值被認為較低而已。

喪命、被囚記者多在亞非拉

國際組織「保護記者委員會」（CPJ）的最新報告指出，2020年全球最少有約30名記者因工作致死，274名被監禁，後者數字創了新高，這些記者多身處中南美洲、非洲和亞洲（包括中東）。位於美國首都華盛頓的新聞博物館Newseum（可惜因經營困難於2019年底閉館），其中一個展廳列出多年來各國記者因工作殉職的長長名單，令參觀者動容，停下來反思新聞工作者的角色和他們面對的危險。

美國作家Rod Dreher曾經這樣形容記者的工作：「有3種人奔向而非逃離災難現場：警察、消防員和記者。」2019年香港的反修例事件有多次示威、衝突，記者在現場採訪容易遇襲受傷。在國際新聞中不斷有各地記者遇到危難爭議，記者走到新聞的最前線，令人擔心也令人敬佩。記者的經歷遭遇，某程度反映了他們身處社會的健康情况。

作者是香港中文大學新聞與傳播學院教授、社會科學院副院長