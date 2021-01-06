時代在變 與其盼望 不如推進（文：羅崑） (09:00)

中央對「一國兩制」「與時演變」

觀乎近日有不少評論文章、不同觀點的論述，皆對港區國安法部分不太清晰的條文有各自的理解，「保釋之爭」事件引起廣泛爭議，在於部分社會人士質疑內地媒體不理解香港司法體系運作，要求國安公署介入案件並非理性做法，反指出要為內地權威法律學者進行「普法教育」，並要相信香港司法機關會「秉公處理」，方可確保「一國兩制」行穩致遠。其實，只要把是次爭議放在宏觀的格局來看，就會清楚明白中央對於香港「一國兩制」的管治模式，是作為維護國家安全第一責任人的身分進行「與時演變」。

執行國安法 不能只停留在靜態條文

回顧去年5月，因反修例事件而出現持續不斷的「恐怖分離暴亂」及「危害國家安全」事件，愈發引起更多聲音呼籲「中央立刻出手」，有了廣泛的民意基礎，從而使港區國安法在本港「一錘定音」，這是中央落實港區國安法的原意。當時普遍輿論預計港區國安法的推出會引發各方激烈反彈，但實際的情况，卻是這半年多以來，香港的社會狀况大致回復安全穩定，未有出現任何過激的暴亂行為。這一回復「社會正常」的過程演變，恰恰證明港區國安法的「存在」，就可以起到震懾的效果。進一步說，這或許是因為有關條文就一些特殊的情形表述得「模糊一點」所致，但條文如果太過清晰或抹走模糊，就會有些人刻意規避法律規定去做一些危害國家安全的事情。放在實際情况上來說，在執行港區國安法的法律過程中，不能只停留在靜態的條文和制度上，假如有相關人士被認為是對國家安全構成嚴重威脅，就不能狹隘地「相信」司法機關會「秉公辦理」。

香港要有絕對安全社會氛圍

「保釋之爭」事件引起連日來的抨擊，確實反映有些人對於「一國兩制」的實踐上，仍停留在「兩制」大於「一國」的誤區，試圖用「普通法法制」及「司法獨立」等幌子，以抗衡中央在港的管治威信。畢竟，要體現港區國安法的基本原則，更要明白中央是一直把香港放入國家整體發展的佈局上，但前提是要有絕對安全的社會穩定氛圍，方可有效解決香港的深層次矛盾。建基於為港人整體利益的大格局考慮，你就會明白連日來看似「槍打出頭鳥」的「保釋之爭」事件，並非官媒及內地權威法律學者無的放矢，只是對方更能看清全局，必須把任何使香港再次滑向黑暗深淵的「苗頭」，盡快撲滅於萌芽階段。

與其盼望2月1日終院的聆訊有合理的結果，倒不如認真考慮推進本港的司法機關人員，向內地權威法律學者，虛心學習港區國安法。

作者是香港青年時事評論員協會秘書長