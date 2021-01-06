「十大歷史問題」 反省有益！（文：劉銳紹） (09:00)

先旨說明，本文不着重講述事件始末（相信各位已知其內容），只會重點說明反映了什麼問題，並如何輻射和影響到今天。

（1）「陳獨秀事件」開內鬥先河

陳獨秀是中共的第一位領導人，但後來被驅逐出黨。嚴格來說，這是中共自製的第一宗冤案。

──陳獨秀與其他中共領導人（包括他提拔的毛澤東）初是意識形態和意見分歧，後來上升到利益（包括領導權和共產國際支援的資源）的矛盾。但在中共的歷史上，把它包裝為路線的分歧，把利益的鬥爭掩蓋起來（其實陳獨秀並不重利）。這不僅開了中共內鬥的先河，並創造了轉移視線的鬥爭模式，以致後來權鬥隨便發生。

──1980年代開始，黨內出現為陳獨秀平反的聲音，但這樣做必然影響毛澤東的歷史評價，所以中共至今不願做，反映中共的局限性。這種因政治需要而不理客觀歷史的陋習，至今未改。

（2）延安「整風」和「搶救」 實是建立「集體生殺權」

──上述鬥倒陳獨秀是黨內高層的人事鬥爭，但「整風」和「搶救（失足者）運動」卻是對黨人和圈內人的整體鬥爭，反映中共很容易製造冤假錯案。

──當時主事的康生（背後是毛澤東）竟然還定下打擊的指標，此舉開了「擴大化」的先河，間接導致日後「反右」、文革以至今天仍不斷樹敵和株連。

（3）不敢評毛 導致「有惡必隱」

──毛澤東是中共建政的老祖宗，對中共維持政權至關重要，但這種思維導致盲目護毛、崇毛，更導致有「善」亂吹，有惡必隱，令中共對劣質政治更難免疫。

──1980年代，中共曾相對客觀地指出毛的錯誤，但後來不單不能客觀評毛，反過來更發揚了毛澤東的錯誤政策，影響至今，導致中共更沒有自我完善的能力。

（4）文革的摧殘禍及民族生命力

──文革與以前的鬥爭比較，範圍擴至全國；與「反右」比較（武鬥不多），更是暴力和血腥，破壞程度可謂空前。但今天卻不能多談文革的禍害，習近平提出「不能用（改革開放的）後30年否定（包括文革在內的）前30年」，正是文革的餘毒。

──文革不單是政治、經濟、社會和文化的摧殘，更嚴重的是基本道德和人性的摧殘。這種傷害至今仍然肆虐，今天的「小粉紅」就類似當日的紅衛兵；醜惡的人性走向極端，是非曲直片面化，禍延至今。

（5）1976年第一次天安門事件

──這次事件也是被鎮壓告終，後來雖然得到較寬鬆的處理，但只是新的當權者（鄧小平和華國鋒等）利用民間訴求鬥倒「四人幫」，並不代表出現新的執政思維和模式。

──鄧小平當權後，一度容許「四大」（大鳴、大放、大字報、大辯論），但坐穩後又馬上收回，並捉拿魏京生等人，說明中共沒有改變管治的王權本質。

（6）1989年的「六四事件」

──文革時期多是群眾鬥群眾，而「六四」則是官方下令傷民，性質更為惡劣。這是中共百年來（尤其是執政後）的大規模鎮壓事件，死傷慘重，說明為了維護政權可以不惜一切。

──「六四」前的內鬥（包括鄧小平與其他軍頭的鬥爭），出動35萬大軍，實質是「班師勤王」，後來又進行鎮壓。至今，維持「六四」的定性是中共的一條死線，盡顯愚頑的政治本能。

（7）製造劉曉波冤案 冤案範圍擴大化

──劉曉波完全是在中共制定的遊戲規則下行事的，而其言論（例如《零八憲章》）與中共聲稱的主張（例如《憲法》）基本一致，但中共也容忍不了，說明中共言行不一，但又怕人戳穿真相，可見中共拒抗現代文明。

──劉曉波是最沒有殺傷力的，但中共仍要他蒙冤屈死，反映中共的器量和容納度不斷收窄。長此下去，只會加快剛性斷裂的速度。

（8）製造和活化「現代太監和宦官」

──毛澤東集歷代封建王朝的權術之大成，善於製造「官鬥官，權鬥權，人鬥人」，最後保持他的個人權位。此舉的客觀效果就是分階段製造多批「現代太監和宦官」，活化他們「木鎚錘釘釘錘木」的統治作用。但這種權術治國的方式，只會把中國禁錮在封建牢籠之內。

──太監、宦官歷代都有，也許於今尤多，只是用另一種形式和名稱存在而已。如無公開透明、公正選拔的機制，中共難有真正的質素提升。

（9）對待歷史的態度仍是死症

──中共不僅任何事情都「為我所用」，而且要「為今我所用」，對歷史的利用更甚。這種唯利是視的態度，輻射到現實的施政上，更成為不理事實、破壞信用、只求目的、不擇手段的功利主義，於今尤烈。

──歷史往往成為中共達至政治目標的一條萬能匙，更有甚者，它可以扭曲、改編和揑造歷史。這將令國民更難吸收經驗，興利除弊。

（10）扼殺歷史原始素材，才是絕殺

──禁制、扼殺和毁滅歷史的資料（尤其是原始材料）是中共慣常做法，外人和後人無法追查，就不能有異議。但這將令國人更難吸收歷史教訓，導致全民族重蹈覆轍。

──值得注意的是，這類行動近年已延伸到港。《基本法》草委會的原始會議紀錄不能公開，內地委員的筆記要全部上繳。最近，中文大學中國研究服務中心的資料轉移，引起外界關注，又是一例。

上述10點如不正視和改正，只會令中國猶如負重飛行，事倍功半，更遑論讓民族復興增速！在現實中，也許官方不會認真對待上述歷史問題，但容許我借用葉振棠的一句歌詞進行二次創作：「昏睡百年，國民亦要醒！」

作者是時事評論員