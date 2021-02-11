《施政報告》民生政策欠佳 是跨政治板塊的共識（文：黃子為、郭樺、鄭宏泰） (09:00)

建制派滿意度跌幅較非建制派大

由於政府2019年提出《逃犯條例》修訂草案，激發自2003年以來最大規模的社會運動，政治板塊撕裂日益擴大，因而有意見認為，大眾是因為政治考慮而不滿2020年施政報告。不過，細看近3年不同政治立場人士對施政報告滿意度（圖1），就會發現他們對施政報告評價之分歧沒有惡化迹象。在2018年，建制派與非建制派支持者的看法可謂南轅北轍，大部分建制派支持者滿意當年施政報告，比例高達70%，只有6.7%表示不滿；非建制派支持者則相反，61%表示不滿，滿意的比例只有10.7%。在2020年，無論是建制派，還是非建制派，都是較過去不滿，只是程度之別，建制派支持者滿意度下跌幅度較非建制派大，建制派支持者滿意比例大跌28.3個百分點，不滿比例上升有13.3個百分點；非建制派支持者的是8.5個（滿意比例下跌）和18.8個（不滿比例上升）百分點。若以三分尺計算（1分=不滿意，3分=滿意）更為明顯，建制派支持者滿意度較兩年前低0.41分，而非建制派支持者低了0.28分（表1）。

「沒有明確取向者」明顯不滿

值得注意的，是「沒有明確取向者」的意見，一直以來半數市民屬於「沒有明確取向者」，他們對兩大政治陣營都沒有偏好，意見可被視作較少牽涉到政治考慮，可以作為社會中較為政治中立意見的參考。數據顯示，在2018年，「沒有明確取向者」對施政報告評價不錯，雖然39%表示「普通」，但是39.9%感到滿意，而不滿比例較小，有21.1%，以三分尺計算，有2.19分，在建制派（2.63分）和非建制派（1.5分）支持者之間，相對較接近建制派。然而，自2019年開始，「沒有明確取向者」傾向不滿施政報告，滿意比例下降至13.4%，而不滿上升至45.4%，平均分是1.68分，遠低於建制派（2.54分）支持者，而接近非建制派（1.18分）支持者。到2020年，不滿再上升至57.4%，平均分下跌至1.51分，較建制派少0.71分，而較非建制派高0.29分（圖1、表1）。政治中立的「沒有明確取向者」明顯不滿2020年施政報告，反映施政報告滿意度下跌不單單是政治掛帥所致。

建制派滿意比例小於一半

建制派支持者是民間協助政府實施政策的主力。不過，他們一直以來是社會的少數，調查發現現時只佔整體一成左右。更何况，他們對2020年施政報告的評價較過去差，是近年首次滿意比例小於一半，即使是在2019年社會運動高度發酵之際，仍然有58.5%表示滿意（圖1）。然而，在2020年他們對施政報告的滿意度再度下跌，雖然不滿比例仍然小於滿意比例，但這已經是一個嚴重的警告信號。

教育和房屋土地 是最不滿範疇

探究建制派支持者對不同政策範疇的滿意度，發現他們的不滿集中在民生範疇。在6個政策範疇中，只有落實「一國兩制」的滿意比例高於四成，平均分有2.21分，明顯高於及格分（即2分），其他5個範疇皆是民生方面，包括抗疫、振興經濟、就業、「房屋及土地供應」和教育，只有2分左右，滿意比例約在三成七以下，當中以教育和「房屋及土地供應」最差，平均分低於2分，「房屋及土地供應」的滿意比例更低至17.7%。教育和「房屋及土地供應」，是建制派與「沒有明確取向者」，甚至非建制派最不滿的政策範疇。對比落實「一國兩制」這政治範疇，不同政治立場人士對5個民生範疇滿意度平均分差距相對較小（表2）。可見，民生政策範疇欠佳是跨政治板塊的共識。

2020年報告曾引人期望 卻缺乏亮點

雖然2019年特區政府面對大規模社會運動，但是當年施政報告明確提出以解決房屋問題來紓緩社會衝突，即使短時間未見成效，起碼給予大眾一個清晰明確的政策方向，較容易重建社會信心，反而2020年施政報告一來曾一度引人期望，二來又相對缺乏亮點，所以評價未如人意，儘管包括多個不同政策範疇，但是內容欠缺新意，如當中「房屋及土地供應」的政策多數是繼續對上一年政策，對本地社會長久的民生結構問題沒有提出針對性的解決方案，因此建制派支持者滿意度持續下跌。

由此可見，對於當前的特區政府，就連過去一直對之有「恨鐵不成鋼」情感、亦高度重視應從改善民生入手的建制派，這次亦表現得甚為不滿，這絕對是一記當頭棒喝，特區政府實在不能等閒視之，而應拿出真本領以提升施政效率、改善民生經濟。

註：調查採用雙框電話號碼（家居固網電話及手提電話）取樣設計，調查對象是年滿18歲、操粵語或普通話的香港居民，樣本均為機率樣本；成功訪問709個市民（家居固網電話：361個；手提電話：348個），家居固網電話及手提電話樣本的成功回應率分別為34.9%和33.8%；若將可信度設於95%，樣本誤差約在±3.68百分點以內；數據分析已作加權處理；計算百分比時不包括回答不知道者

作者黃子為、郭樺是香港中文大學香港亞太研究所副研究員，鄭宏泰是香港中文大學香港亞太研究所副所長（執行）