推全民強檢 救香港經濟（文：李梓敬） (09:00)

中國工程院院士鍾南山早已指出，香港當務之急是需要全民檢測，把感染者及健康市民分開，及時切斷感染源。然而，特區政府卻畏首畏尾，不肯大刀闊斧實施全民強制檢測等更強硬措施，難以真正達至「清零」。

事實上，香港近月疫情不斷反覆，對香港經濟和社會各方面的發展均帶來了沉重的打擊，旅遊、酒店、零售、飲食業、文化演藝，以至各行各業都一片沉寂。要達至「清零」通關，香港經濟才有望從谷底回升。香港近期與新加坡的旅遊氣泡本來有機會落實，可惜因香港確診個案急升，又再延後，令本港旅遊業界大失所望。

政府一直堅持採用所謂的「張弛有度」策略，即當疫情緩和，放寬防疫措施，但當疫情變得嚴峻，政府又相應收緊；但這些措施不斷轉變，朝令夕改，市民和商界均無所適從，變相阻礙了經濟民生盡快恢復正常速度。而且防疫措施被疫情牽着走，不能起到有力截斷病源效用，政府、醫護、市民均疲於奔命，更使控制疫情始終未見大起色。特區政府日前雖已宣布成功訂購疫苗，首批預計可於明年1月來港，但要達至全民接種的目標，仍有一段長時間。

反觀內地一直以「清零」為目標，強制全民檢測、強制追蹤及對高風險區域進行封閉式隔離，成功將疫情控制，可惜這些強制措施在本港遲遲未能落實，結果本港的防疫工作只能頭痛醫頭、腳痛醫腳，「清零」目標顯得難以達到。

長痛不如短痛

內地成功控制疫情，經濟快速反彈。本港社會制度、生活習慣雖與內地有所不同，但內地有效的控疫經驗，絕對值得本港認真借鑑。特區政府需要鼓起勇氣，更放膽及積極地推動強制全民檢測，盡快完全截斷輸入和隱形傳播鏈。

全民強制檢測實施時，或要以「禁足令」等嚴厲措施配合，做法難免對經濟民生造成一定影響，但長痛不如短痛，盡快令疫情受控，才能挽救香港經濟，否則疫情拖得愈長，本港要付出的代價只會愈來愈大。

作者是香港青年時事評論員協會副主席