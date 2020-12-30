中共百年 須作十大反省（文：劉銳紹） (09:00)

此文只從民間角度，檢視中共百年，並提綱挈領指出中共必須反省的十大問題。也許中共高層害怕面對這些問題，但黨內外的開明人士應該思考，否則全國上下只會一起受累。

（1）封建基因的問題

我把這問題排在首位，因為今天中國雖稱「人民共和國」，但管治思維和模式實際上遺傳着數千年封建王朝的基因，此乃危難的總根源，並已引發以下九大問題。

撫今思昔，以前是同姓的「家天下」，如今是不同姓的「黨天下」。封建元素到了今天，不是簡單的延續，更不是只剩殘餘，而是經中共集大成之後，正在「發揚光大」，所以出現的事情跟不同朝代的歷史如出一轍。例如薄熙來事件，就是王族內鬥的翻版；周永康事件，就是權臣與諸侯勾結奪權的現代版；控制言論和意識形態，就是古代的焚書坑儒和定於一尊；經濟上的國進民退，就是歷代王權下的刮削民脂民膏。

中共如果不肯和不敢承認封建基因的影響和毒害，將無法改進管治技巧，並只會繼續承襲「殭屍化」的政治糟粕，無法掌握中華民族難得出現的振興機遇。所以，這是重中之重。

（2）「沒有最『左』，只有更『左』」的問題

鄧小平和中共一些領導人（包括習近平父親習仲勳）曾提出「防左」、「反左」的問題，但在具體操作時，「左」卻是揮之不去，還不斷重複、擴大和牢固，並扭曲了原有的理念和價值。例如，維護國家安全變成了打壓一切的維護政權安全，堵死了其他力所能及的改革進程；「反貪腐」雖有一些成績，但又變成打壓異己的手法之一。所以，中共應檢討，為什麼至今仍走不出「左」的怪圈？

（3）鬥爭天性的內耗和牽連的問題

回顧中共百年，內鬥就持續百年。從打倒第一位領導人陳獨秀開始，到近年打倒薄熙來、周永康等集團，例子不勝枚舉，在此不贅。這不單造成極大的內耗，還牽連億計人民。中共如不反省和改變與生俱來的鬥爭基因，最終只會「鬥死」──鬥爭至死，以及鬥快去死！

（4）與人民關係的問題

歷代中共領導人都強調「為人民服務」、「以民為本」等，但在潛意識上卻把人民視為「蟻民」，不聽話的就是「刁民」，維權的就是「亂民」，「無貢獻」的就是「低端人口」和「屁民」。更有甚者，中共對大方向一致（令中國富強、民主、現代化）的不同聲音，都會輕易地和慣性地視為「異類」和「賤民」，並快速地上綱上線打成「亂源」。如不反省這種政治野性，只會讓它的鬥爭基因經常在實際生活中作祟。

（5）法律「私有化」的問題

中共對外強調「依法治國」，但多是有利於維護政權利益的法，並以法律作為達到政治和管治的手段。「法律也要為政治服務」（見於中共官員的多次發言），律師要經過年審（實質是政治審查）才能續牌，立法權和「法律改革」完全由中共控制，都是「法律黨化和私有化」的具體表現。中共如果認為通過（有利於黨國的）法律就等於建立法制和法治的話，那就一萬年也落實不了法治精神。

（6）經濟政策的黨國壟斷問題

中共過去實行計劃經濟，弄得半死不生。改革開放之後，實際推行的是「黨國資本主義」，中間曾經推動商品經濟、有限度的市場經濟和民營經濟，但如今又出現翻覆，還向「黨國壟斷資本主義」的目標快馬加鞭。我不排除經濟活動也需要規範，但關鍵在於：不能以政治需要壓倒經濟規律。中共須避免再犯！

（7）對外務實，對內愚頑的問題

中國融入世界，總的方向是對頭的，但同時出現兩大弊病。一是只吸收國際上硬實力的先進部分（例如科技、軍事、經濟參與、外交主導能力），而排斥國際上的軟實力部分（例如民主、自由、人權、法治），「跛腳走路」的現狀就此形成。二是對外務實，對內愚頑；對外理智，對內強蠻。這是因為外國可以反制和傷害中共的利益，產生制約能力；在國內，則無所制約。那麼，為什麼中共不可以對外對內同時務實和理智呢？

（8）抗拒現代文明的問題

由於上述各種心魔，中共在面對世界和國內逐步提升的主流民意時，選擇了抗拒現代文明的路，並且反其道而行（至少眼前如是）。按目前條件，它可以達到統治的目的，但肯定不能持久，更不會長久──除非所有中國人永遠奴性下去，這一點我絕不相信。中共如不盡早改弦更張，只會與百年不遇的振興時機擦身而過，重複歷代封建王朝的老路。

（9）軍隊黨化甚至禁臠化的問題

歷代王朝為了維護政權，控制了包括武裝在內的專政手段。中共深懂此理，所以由1929年的古田會議開始，已確立黨指揮槍的現實。至今，禁談軍隊國家化，繼續以黨的利益換取軍隊的忠誠。近年，外界更關注軍隊在牢牢黨化之下再出現個人化的趨勢，軍隊成為禁臠。

（10）香港的「二次前途問題」

中共與英國談判香港前途問題，一般認為有策略和進退有據。但到了近年，中共對香港的情况表示「忍夠了」（港澳辦主任夏寶龍語），改為牢牢掌握全面管治權，成為香港在2047年之前的「二次前途問題」。外界和港人十分擔心，中共在不惜代價之下將會打爛香港這顆東方明珠。這種擔心同樣適用在兩岸關係之上，故列為同一需要反省的問題。

上述10點，不單中共要深入反省，所有人都應該從生存的角度思考，才能互借東風，進退有度。

作者是時事評論員