好好學習國安法（文：梁美儀） (09:00)

月初，國安法「指定法官」蘇惠德拒絕黎智英的保釋申請後，其辦公室接獲恐嚇電話。至上周，高院另一名國安法指定法官李運騰批准黎保釋外出，但須符合多項條件，包括不得離開住所、不得接受訪問等。律政司隨即向終院提出上訴，反對黎的保釋決定。

就在終院審理此案前，內地官方喉舌發表「指導」文章，重申港區國安法訂明，「除非法官有充足理由相信其（犯罪嫌疑人、被告人）不會繼續實施危害國家安全行為的，不得准予保釋」，他們相信，在香港國安法出台後，像黎智英這樣的叛國亂港分子，必將受到法律的懲罰。

依此看來，香港法院真的要好好學習國安法。記得在國安法通過之時，中央官員表明港區國安法「不溯及既往」，特首亦和應指「此法例並無追溯力」，而早前警方突然加控黎智英「勾結外國或境外勢力危害國家安全」罪時，控方在庭上提出的控罪內容，詳列黎在法例生效前要求外國抵制香港及中國政府的行徑，至於在法例生效後的控罪內容，主要是黎在Twitter發表的文章，包括轉貼美國國務卿蓬佩奧恭賀香港民主派初選成功的帖文等，未有明確指出他有什麼違反國安法的言論。這些是否高院批准黎保釋的原因？會否涉及有關部門在調查與蒐證能力不足的問題？法院要學習的，是國安法的法治，那「一國兩制」的法治呢？

作者是資深傳媒工作者