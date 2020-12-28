溫故知新：疫苗接種的策略（文：黃子惠） (09:00)

道理雖然簡單，但實際操作的策略卻不簡單。自2019年末爆發的新冠病毒肺炎，至今已經蔓延全球，是名副其實的「大流行」（pandemic）。當今世界各先進國家的生物科技發達，研發疫苗亦已經取得超速的成績。現在已經到了應用的階段。但所謂「全民接受疫苗」的理想，怎樣能夠實現？在一個人口700餘萬、又是國際交通樞紐的香港，如何能最有效的利用疫苗，切斷新冠病毒的傳播鏈，而達到全城「清零」？

最近政府成立了專家小組，督導疫苗注射計劃。本人謹以「野人獻曝」的身分，向各位專家講述40多年前，世界衛生組織一項驕人的成績——全球消滅天花運動（smallpox eradication campaign）。這項公共衛生行動，原則和流行病學的課堂教導（即前述的「切斷傳播鏈」）無異。但如何執行？世衛的專家也是經過了「從錯誤中學習」的過程。

「環形接種」消滅天花的經驗

首先向讀者簡介天花的特點：天花肆虐全球千百年，傳播力很高，很難控制。但是它沒有動物宿主。傳染源頭全是天花病人。而且天花疫苗已經廣泛使用。所以全民注射疫苗，自然成為世衛組織的策略。但是推行多年，天花仍未撲滅。原因在於疫區國家人口分散，要求全民接種疫苗（mass vaccination），難以迅速達到高水平的「群體免疫」而產生防止天花擴散的效果。

世衛組織專家於是改變策略，從「全民接種疫苗」（mass vaccination）改成「環形接種疫苗」（ring vaccination）。策略如下：首要工作是主動找尋病者。因為天花病沒有隱性帶病毒者，按照天花病人出痘分佈的特徵，盡力追尋病人。這項工作不需要高度專業的醫生、護士。只要衛生工作者接受簡短的培訓，就可以勝任。追尋的過程當然會出錯，例如追尋了不少「水痘」（chickenpox）病人。這種錯誤對消滅天花沒有太大的影響。一旦追尋了病者，衛生工作人員馬上對病人附近的群組進行「環形」的「圍堵」——注射天花疫苗，務使病毒無法從病人的活動範圍，突破這個「免疫圈」。這個方法，好處是效率高，不必等到全國人民的「群體免疫」提高至某個百分率（如70%至75%，具體數字可以從流行病學資料推算）。

主動追尋案例加「環形注射」 傳播源頭逐個擊破

這個「環形接種疫苗」的策略，可否引伸用於新冠病毒？第一點：天花和新冠病毒肺炎的病源是病人（後者包括隱性帶病毒者）。第二點：有效疫苗已經面世。第三點：兩種病毒的傳播途徑有相同之處。天花病毒經由接觸和吸入飛沫傳播為主。新冠病毒的傳播亦然，但以飛沫傳播較重要，接觸傳播的途徑亦不可忽略。

有異於「環形」策略用於新冠病毒的事實有數點：（1）新冠病毒肺炎的潛伏期比天花更短。前者範圍1至14天（通常3至5天）；後者（天花）則較長，潛伏期範圍約10至14天。較短的潛伏期令追蹤和檢測新冠病毒接觸者的工作時限更短促，對衛生工作人員壓力更大。（2）疫苗能否令隱性帶病毒者停止傳播病毒？仍然未有資料證實或否定。「環形」策略的好處是：隨着主動追尋案例（這也是很重要的疫症防控工作），加上「環形疫苗注射」，可以將傳播源頭逐個擊破。每個確診案例，不論有無病徵，都被「疫苗圈」堵塞，不能傳播。再加上聚焦於「高危群體」，例如醫療、護理，及其他衛生工作者、院舍員工和住宿者、年長人士、司機等等。接受疫苗注射的總人數不需以百萬計，已經能夠達到切斷新冠病毒肺炎傳播鏈的效果。當然，持續的社區控制手段，如社區隔離（social distancing）、個人防護措施（戴口罩、洗手）、港口防疫措施（減低，甚至消除疾病由外地傳入）等措施必須繼續。這樣應可降低發病率，進而達到「清零」的目標。

聚焦有呼吸系統病徵者作檢測

另一重要工作是：如何找出「無病徵帶病者」？從流行病學的角度來看，這個群組不是「新冠肺炎」病人，而是「受感染者」（infected, not a clinical case）。他們可能長期帶病毒而無病徵（asymptomatic carrier），亦可以是「病發前的帶病毒者」（pre-symptomatic, or incubatory carrier）。如果用「全民檢測」手段來找出這個「受感染者」群組，事極大而功極微，無異大海撈針。反之，聚焦於有呼吸系統病徵者作病毒檢測，效率更高。反正受到「無病徵帶病毒者」感染的人，當中必有發病者。所以一旦發現病例，加上全面的、詳細的接觸追蹤（contact tracing）資料，便可以用「環形策略」截斷傳播鏈。這個策略有點「守株待兔」的意思，但比起吃力而無效率的「全民檢測」，更符合公共衛生的原則。

接種疫苗計劃快將展開之際，匆匆成文，希望借鏡世衛組織的成功經驗，以供各位專家學者，及社會賢達參考。

作者是香港中文大學公共衛生學院客座教授