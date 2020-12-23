從中央經濟工作會議找尋香港角色（文：李宇陽） (09:00)

積極融入國家發展大局，努力搭上國家發展快車，堅持以「香港所長」服務「國家所需」，才是香港未來發展的正確路線。在黑暴及疫情的雙重打擊下，香港當前面臨着百業蕭條、經濟下行的嚴峻局面，如何確保疫情過後經濟復蘇及穩定增長，將是整個香港社會長期面臨的問題。對此，明確中央經濟工作會議精神，努力找尋香港在國家發展大局中所應充當的角色，凝聚共識，精準施策，將有助於香港開創發展新格局。

發展創科機遇前所未有

強化科技戰略支撐這一重點，將有益於香港進一步釋放創科潛能。香港高校眾多，基礎科研實力雄厚，人才匯聚更是香港的最大優勢。由香港理工大學參與研發的嫦娥五號採樣裝置則證明，通過參與國家重大項目，讓香港融入國家戰略佈局，有助於增強我國科研實力及國家凝聚力。近日，科技部研究制定科技強國行動綱要，所提到的支持粵港澳大灣區形成國際科技創新中心，佈局建設綜合性國家科學中心和區域創新高地，更是香港發展創科前所未有的良好機遇。相信未來中央會給予香港更多政策及資金支持，如何在這一基礎上與大灣區內其他城市合作，共同優化資源配置，加強科研成果共享，促進產學研高效結合產出，對能否推動香港創科發展起到重要突破，有重大影響。

拓內地市場 需思考改善服務

堅持擴大內需這個戰略基點，將有利於香港進一步開闊內地市場。相信國家在優化收入分配結構、完善社會保障體系以消除民眾後顧之憂後，會進一步釋放我國居民的巨大消費潛能，而這也是香港可以把握的重大商機之一。但近些年來，在所謂的「中港矛盾」渲染下，香港似乎不再是內地民眾消費、儲蓄、投資的境外首選之地，當香港周邊國家及地區可以提供代替甚至超越香港的產品及服務時，素有「購物天堂」之稱的香港，是否應該反思如何改善現有服務質素，以維持其特色？若疫情過後，兩地重新通關，繼續實施自由行，在面對強大的消費潛能時，如何在建設國內市場的同時，為內地居民提供更加優質及多元化的服務，將是香港未來需要思考的重要方向。

助內企走出去 引外資走進來

全面推進改革開放，將有助於香港發揮自身優勢，促進國家高水平對外開放格局。作為全球最具競爭力的經濟體之一，其完善的法律體系、相對低廉的融資成本、開放透明的營商環境，以及高度國際化的商貿活動，一直以來吸引全球資本入駐，而這些優勢也恰恰符合會議強調的要「建設統一大市場，營造市場化、法治化、國際化營商環境」的戰略目標。在中國的改革開放進程中，香港發揮着重要角色，同時也坐享改革紅利，如今按照國家所需發揮自身所長，既是回饋國家，也是成就自己。作為中西方溝通的橋樑，尤其是在中美惡性競爭的背景下，香港將會是中國突破封鎖的重要窗口，幫助內地企業走出去，吸引外部資金走進來，是香港助力國家實現全面推進改革開放的重要使命。

未來，國家建設藍圖已經清晰地擺在香港面前，國家發展大局亦為香港指明路徑方針，如何把握住這個歷史良機，將會成為考驗香港社會的一大難題。香港目前具備的一些優勢仍然是內地大部分城市短期內所無法企及的，同時也是國家進一步深化改革的必備要素，過去二十幾年香港已經錯失了大量轉型發展的機會，這一次勿再讓「歷史性機遇」成為「歷史性遺憾」。

作者是香港青年時事評論員協會成員