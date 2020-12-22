市民抗疫疲勞明顯 加強解說刻不容緩（文：黃偉雄、何建宗） (09:00)

36%在職者減薪 減幅比5月更嚴重

在疫後經濟方面，36%的在職受訪者，與疫情爆發前相比，收入有所減少，收入對比5月份減幅更甚；減薪受訪者當中，49%的收入減少幅度為20%至「少於50%」，對比5月調查（41.1%）更多。收入減少的被訪者中，減幅中位數為27%，比5月份的25%更嚴重（見表1）。與5月的調查結果相若的是，在職受訪者中，60歲或以上人士被減薪的比例達56.2%，比整體多20個百分點。而個人每月收入較高的受訪者較不受疫情影響，月入4萬元或以上的受訪者表示收入減少的只有21.9%；相反，教育程度較低的受訪者較受疫情影響，51.2%中學教育程度的受訪者收入出現減少。

需定期往返內地者 逾半盼「全內地返港免檢」

香港與內地的「封關」措施實施至今，對於因為工作或家庭需要往返內地的市民影響甚大。近日港府才實施「回港易」，容許逗留在廣東省或澳門14天或以上的香港居民，回港時可豁免檢疫。調查顯示，超過兩成半的18歲或以上市民因工作或家庭需要往返內地，推算即大約170萬人。被問及是否贊成措施放寬至香港居民於內地所有地方回港都能豁免檢疫，雖然整體市民只有27.1%表示贊成，但對於每星期至少一次和每個月至少一次需要往返內地的受訪者，他們對內地所有地方回港可以豁免檢疫的支持比率分別達58.6%和53.6%（見表2），可見封關大半年後對未能兩地工作和探親的香港人影響甚大。

不支持強檢最大原因：不信政府安排

防疫抗疫屬當務之急，調查訪問市民對各項防疫措施的支持程度，發現不論自願或強制全民檢測，市民的支持度皆不足一半，分別為40.6%及36.5%。不支持強制全民檢測的受訪者中，最大原因在於不信任政府的安排，比例達50.5%；其次是認為該檢測會侵犯私隱，比例佔46.8%；40.3%「不支持者」認為強制全民檢測難以達到「清零」（見表3）。而不論各年齡、教育程度甚至政治取向的受訪者，均不支持「全日禁堂食」措施，比例超過六成，反映市民在抗疫疲勞下，不相信進一步強制措施能有效防疫。

在疫情肆虐下，本港經濟受到嚴重影響，為求達至「清零」，我們建議政府加大力度鼓勵市民自願檢測，呼籲私人企業容許員工在辦公時間參與檢測，並為特定高風險行業如醫護等優先檢測，期望盡快控制疫情。

內地控制疫情的成績有目共睹，政府應從速將「回港易」放寬至廣東以外其他省市的香港居民，讓有工作、家庭及其他迫切需要的香港居民，回港時可獲豁免14日強制檢疫，使他們安心回港過新年，與家人團聚。

放寬「回港易」措施後，將有更多人流聚集深圳灣口岸，為疏通該口岸人流，建議政府與內地政府商討適時增加港珠澳大橋來往珠海的穿梭巴士班次，讓市民乘搭公共交通工具時，仍能保持適當社交距離，減低感染風險。

「反修例被捕18歲以下可警誡」 五成半同意

新一份施政報告提出多項新措施，當中提及因反修例事件被捕的18歲以下青少年，如有悔意、並非涉及嚴重罪行，只要願意承認錯誤，警方可考慮以警司警誡或簽保守行為，不予起訴和不留案底。有55%受訪者表示「非常同意／同意」（見表4），反映市民普遍支持是項政策，建議政府研究加強對該等人士的更生、支援、輔導及監管服務及計劃。

至於通識教育科維持必修，但由7個評級改為「及格」和「不及格」的做法，只有22.2%受訪者表示「非常同意／同意」；「非常不同意／不同意」的受訪者則達67.8%，反映市民對通識科之改革仍存疑。由於宣布改革通識科的日子尚短，市民未有機會深入了解改革之內容，建議政府透過不同渠道宣傳改革通識科之好處，同時加強學生及青年學習《香港國安法》、《國歌法》等全國性法律，培養學生正確的國家觀、法治觀及價值觀。

內地逐漸成為全球經濟重心，香港與內地的經濟聯繫將更頻繁。施政報告提到，將資助2019至2021年的畢業生到大灣區就業。調查結果顯示，35.5%受訪者同意或非常同意，但在職人士及僱主對該項計劃的支持率均不足三成，建議政府多了解企業及僱主對計劃的憂慮，蒐集意見後適時優化計劃，以支持青年到大灣區及內地城市工作和發展事業。

總括而言，自爆發疫情至今，市民的生活及經濟均受到不同程度影響。但由於對政府的種種不信任，以致有市民抗拒接納強制全民檢測、安裝「安心出行」應用程式等防疫抗疫措施，變相將防疫政治化。此外政府在防疫方面的宣傳度、透明度不足，建議政府應主動邀請防疫專家合作，向公眾解說相關防疫措施及作用，並加以反駁不實言論，以正視聽。本會衷心希望政府能打破現時困境，加強各部門的協調，制定切實可行的強制檢測計劃，並多聆聽市民意見，適時推出利民紓困措施，令市民重拾對政府的信心。

作者黃偉雄是香港專業及資深行政人員協會會長，何建宗是香港專業及資深行政人員協會副會長