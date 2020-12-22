抗疫一年盤點：已到改守為攻的關頭？（文：張炳良） (09:00)

經過2003年「沙士」慘痛教訓，市民防疫意識也強，紛紛戴上口罩及使用其他防護物，反而是當時市面上供應不足，一度造成恐慌搶購。官民反應之快，對初發疫情之重視，醫衛人員之拼搏，不亞於台灣、新加坡，防疫表現突出，應記一功。

應變快惟疫情仍未受控

從表1（選定的國家及地區）可見，香港上半年的抗疫表現位於國際前列，以每百萬人口感染率計，只次於中國內地、台灣和澳門，優於新加坡和韓國，死亡率也低。

可是，疫情並未如期望停下來。相對上，內地雖為新冠病毒初爆震央，曾出現誤判漏報不報情况，但其後在舉國軍政民總動員、調動資源、厲行封城封區禁足等措施下，迅速控制疫情，逐步恢復經濟生產。香港的制度及民情，有異於內地，不可能照搬，但應不斷檢討抗疫策略，及早補漏，畢竟新冠乃強悍可變的病毒，且無徵狀，持久力勝於「沙士」。

早期社會上爭議應否「全面封關」，很可惜被過度政治化，有反對者認為提出封關背後有排斥內地的政治企圖，而另邊廂則指摘政府不肯封關，乃欲取悅中央而不理市民死活。其實，封關與否，可從傳染病學的控疫科學和封關的可行程度，進行實事求是的辯論。惟自去年政治撕裂後，理性討論的空間已變得愈來愈狹窄，事情易上綱上線，不利抗疫。

香港至今已爆發四波疫情，感染率和死亡率均見上升（見表2），但在國際間仍屬較低，遠勝英美，雖漸遜於紐、韓。本地防疫機制仍具韌性，醫衛系統齊心和專業，不過應疫人手已見緊絀。持續的「收緊—放寬—再收緊—再放寬—再收緊」，反映對病毒自外輸入和本地社區傳播兩頭，仍未能有效控制，讓不少市民和商戶漸感無所適從，社會怨氣日增。

特區政府公信力因政治因素受挫，動輒得咎，處事步步為營。特首林鄭月娥5月25日在網上撰文，表述政府的「張弛有度」抗疫策略，比喻為「三人拔河」，須考慮公共衛生、經濟影響和市民接受程度。三者之間，如何達至較佳平衡，多月來備受考驗。

香港乃人口稠密的繁忙都會，小區封鎖禁足，說易行難，就算在歐美澳，一些控疫禁令，也觸發部分民眾抗議，何况在當今香港政治環境，故不能把市民遵從視為必然，須全面顧及法規、流程、物資供給和執行力問題。同時，香港屬外向型經濟，高度依賴對外貿易、旅遊及與全球各地（特別是內地）的緊密聯繫，不能輕言封城封關。不過，新冠衝擊，已打破世界上不少必然，引來新常態。

國際抗疫正反經驗

全球疫情初期，曾有「強力遏制」和「群體免疫」（即較為縱容，讓全民發展出免疫能力）兩極不同抗疫取向，後者也考慮了醫療系統力量的局限，但國際經驗已說明，寬鬆放任的策略經不起考驗。

瑞典乃高信任度的社會，一直實行較自由放任的抗疫政策，不戴口罩，依賴國民自覺，不肯像其他歐陸國家限制活動以至封城，致死亡率偏高，為北歐他國之5至10倍，對經濟打擊亦大，最近連國王也承認抗疫「失敗」，要改轅易轍。

美英兩國官方早期輕視病毒，特朗普政府更只樂於把新冠「武器化」，全力攻擊中國，不像歐陸普遍嚴陣以待，致疫情完全失控；英國儘管後來終以強制手段及封城去抗疫，但已落後於形勢。

東亞各地包括香港走不同的應對道路。中國內地採取主動出擊的圍堵遏制政策，成效斐然。台灣和韓國除嚴控入境與檢疫外，也靠先進細緻的檢測與追蹤。新加坡在4月爆發第二波疫情後不敢怠慢，厲行形同局部封城的「斷路器」（circuit breaker）策略，對付本土病例急升，主因是外勞群聚感染，一直至6月才開始分階段放寬。

東亞抗疫至今遠勝歐美，皆因從不低估新冠病毒威脅。踏入冬季，歐美疫情惡化，各國紛紛封城限聚，而韓日兩國也跟香港一樣，出現再度爆發，韓國要考慮封城，日本也收緊限制。

抗疫之戰陷入膠着狀態

新冠疫情持續一年未止，此刻就好像一場戰爭陷入「膠着」狀態，須尋求戰略性突破，否則「收放」循環不斷的怪圈，徒增不明朗氛圍，曠日持久，甩漏漸多，市民和業者進退難以適從，助長疫情疲倦，風險意識也會名存實亡。

雖然政府自今年2月便成立防疫抗疫基金，以支援受疫情影響的行業及紓緩民困，毫不吝嗇，3輪撥款加上2020至21年度《財政預算案》特殊措施，共達3115億元，等於本地生產總值10%至11%，近日再注資64億元，但是庫房不是取之不盡，長困也有難顧的一天，而且派錢不能解決疫情。

一年下來，汲取經驗，以及海外和內地實例，香港應盤點得失，不能任由新冠病毒異變持續，去主宰命運。這場抗疫之戰，已到變法抉擇之刻，不應以普通的持久戰視之，因為持久將帶來更困難多變的戰局，耗盡醫衛資源，削弱經濟財政，打擊就業民生。在保障生命的同時，也須保障生活，這對廣大基層尤其迫切。

思考改守為攻，但須承受陣痛

醫學和經濟兩條戰線須並行結合，由經濟（放緩）配合醫學，逐漸過渡到醫學配合經濟（復蘇），因為就算有疫苗帶來曙光，仍需好一段日子才達至全民免疫，有估計全球疫情會糾纏下去再一年，經濟全面復蘇需時更長。香港不能被動地守下去，在此關鍵時刻，宜思考如何改守為攻。若仍以「清零」為戰略目標，則速戰或許可以有助速決，像內地、新加坡、新西蘭和澳洲的經驗，寧願付出一時之代價和痛楚，殺出血路來保安寧。

新西蘭兩次封國，標榜「go hard, go early」（出手強硬、從速）的應對策略。澳洲維多利亞省包括墨爾本於7至10月期間，因疫情失控而實施112天封禁，最後「清零」出來而得自由，民眾由初期埋怨抗議省政府，至後來喝彩感恩。新近悉尼再發現感染確診，新南威爾士省省長已警告會果斷遏止，不排除實施類封城措施。

此際香港，若要重手速戰的話，究竟須怎樣加限、是否全民強制檢測、社會上需付出多大代價，政府可算一個帳，並把所有的困難和兩難情况都「攤出來」，包括專家論斷，走出辦公室向市民交代，不再重複年初「全面封關」問題時迴避辯論，因為唯有取得社會上廣泛了解和認同，政府才有足夠底氣，去作出艱難的政策取捨。

控疫和政治難以分開。控疫須靠民情支持，而控疫表現又反過來影響對政府的支持。若處理上猶豫保守，則會兩者兼失。

作者是香港教育大學公共行政學研究講座教授、運輸及房屋局前局長