期待香港智慧城市更上一層樓（文：鄧淑明） (09:00)

（1）私人機構開放數據

去年7月，時任創科局長回覆立法會議員的提問時，曾經表示除了繼續開放政府數據，也會鼓勵私人機構例如停車場仿效。剛推出的《藍圖2.0》中，政府依然表示「鼓勵公私營機構開放數據」，政府可否展示有什麼具體措施和時間表？政府又會否考慮訂立確切的指標，要在若干時間內要有一定進展，令人更清楚工作成效，毋懼承諾變成空談？

（2）空間數據共享平台

空間數據共享平台（CSDI）這個於2022年會正式啟用的一站式數據超級市場，有助刺激創新，有利創科發展。目前地政總署已為近百個公共設施，設立方便易用的網上地圖界面，非常可取。

不過，CSDI要成功，所有政府部門和公私營企業都需一同協作，開放數據以（i）機讀格式；並（ii）連繫空間地理位置。故此，政府應公布哪些部門在過去18個月和未來一年有遵從以上原則，讓我們見到政府和各個公私機構的合作，一起豐富這個數據平台的內涵，同時鼓勵連結市民，令平台可以得到廣泛的實時資料更新。

（3）互動地圖儀表板

今年2月初新冠肺炎爆發之際，謠言滿天飛，我們一群資訊科技界義工協助政府推出一個疫情互動地圖儀表板，其中的地圖和數字令市民易於理解最新情况和掌握真確資訊，因此廣受歡迎。

今次《藍圖2.0》網站也加入6個儀表板，分別就出行、生活、環境、市民、政府和經濟展示相關數據，不過就與《藍圖2.0》的主題並不完全對應。例如「智慧市民」措施，主題是推廣STEM（科學、技術、工程及數學）教育、提升科研實力、促進創業創新等。可是，儀表板內容相當分散，只有「按教育程度劃分的從事與資訊科技相關職務的就業人數」和「研發人員人數」貼近，其他如全日制學士學位人數、大中小學人數、教育機構數目等都沒有命中主題。

我建議增加以下資訊：

ICT工作——

．資訊及通訊科技（ICT）就業人數（高科技產業如電子產品、生物科技、電訊等公司，與其他企業內ICT職位增減）；

．修讀STEM大專課程學生人數和男女比例；

．外地引入和本地外移的資訊科技／知識型工作者數目；

．科學家、研究員和工程師的人數。

創新能力——

．各個青年創業基金和計劃投入金額、參與人數、新增初創企業及職位數目、後續成功率（如創業後公司能維持若干年或被收購）；

．再工業化情况，如投資、生產力、收入、職位空缺等；

．重大科技項目、成功申請專利的數目；

．業界和非業界在科研的投資等。

最理想是，以上資訊都包含近5至10年的情况，讓人看到當中變化。這樣，這個儀表板不單方便市民掌握創科發展的最新情况，亦可用作衡量本地的新經濟發展是否達到以創新驅動的理想模式。

如此一來，我們便可裏應外合，多方面促進香港創科和新經濟，也提高市民對這些政策的認受性，有助推動參與，有利香港智慧城市發展更上一層樓。

作者是香港大學工程學院計算機科學系、社會科學學院地理系及建築學院客席教授，智慧城市聯盟創辦人及榮譽會長