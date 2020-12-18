愛字頭的消失（文：曾志豪） (09:00)

這些愛字頭的特性，用今天的術語，就是「戰狼」作風，不講道理不講政治論述，只是一味用最簡陋的「愛國語言」包裝。

譬如當年有人「反689」，他們便舉牌大叫「CY是我們最好的特首」。動輒指罵別人為漢奸、港獨，而且用踩場衝擊的形式阻止市民合法的遊行集會。

那些年的愛字頭，被喻為「紅衛兵」加「義和團」混合體。

但突然間，這些組織好像退潮一樣消失，包括離世的「私煙BB」，在過去一年的政治運動，幾乎淡出主流視線，偶然舉辦什麼「撐警集會」，出席人數也只有數百，無法造成什麼政治聲量。

政權已毋須遮遮掩掩

這些愛字頭消失的原因有許多，其一是，他們的政治工作「有破壞無建設」，只能在視覺上撞擊政敵，而且惡形惡相，吃相難看，無法凝聚人心，為黨和政府爭取更多同路人支持。

而他們的「破壞工作」，又有其他人可以取代。沈旭暉便曾指出，「警字頭」冒起，完美取代了「愛字頭」的工作；許多專業人士甘當爛頭卒做dirty works，做得比「愛字頭」效果更好。

不發出不反對通知書，再出動「599G」，已經完全瓦解示威集會。「愛字頭」當年成天指罵別人是漢奸港獨，但今天香港，親中媒體發文帶風向，指某某黃店「播毒」，警隊便會配合跟進拘捕，或拉或封舖或凍結戶口，何須愛字頭打嘴炮作無效攻擊呢？

更重要原因，以前政權需要這些愛字頭外圍組織，因為尚有「顧忌」，政權不想自己親手做污糟工作，所以要找愛字頭「代勞」；但今時今日，政權已經不顧形象，DQ、解僱、「改革」通識科、放生包庇介入私人檢控……

當政權發覺世界已經看到自己的真面目，也就毋須遮遮掩掩，直接走上枱面，這些愛字頭代理人，就會灰飛煙滅，不留痕迹。

作者是傳媒工作者