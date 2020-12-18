立法會餘下任期可有什麼作為？（文：周永新） (09:00)

無論政府推遲立法會選舉的原因是什麼，在未來9個月，立法會可有什麼作為？自從民主派立法會議員總辭後，立法會由建制派議員控制或主導，雖說建制派不會只有一把聲音，但沒有民主派議員，情况絕對不理想，多少市民願看到只有建制派議員的立法會？

區議會的存在意義一去不復返

其實，由單一黨派控制的議會本來就不是正常的現象。去年區議會選舉，民主派大勝，一舉攻陷18個區議會中17個的控制權，但一年過去，市民對區議會有什麼印象？雖不能說新任議員沒有作為，過往區議會一些因循的陋習總算得到改善，但整體而言，區議會過去一年的表現，只可用乏善可陳來形容——是政府官員不願與泛民控制的區議會合作？還是今天的區議會不再關心區內事務？問題留待政治學者分析，但以區議會的功能和作用而言，現在由泛民黨派主導的區議會，不見得較以往由建制派操控時優勝；令人擔心的是，區議會的存在意義，在政府忽視、建制杯葛的情况下，可能從此一去不復返。

2020年到了最後一個月，離明年立法會換屆選舉的9個月裏，說長不長、說短不短，若在往日，有意參選的政黨或其他人士，早已摩拳擦掌作好參選的準備；不過，以目前的政治形勢而言，加上新冠肺炎疫情久久未「清零」，明年的立法會選舉能否如期舉行，仍然存在着不少不確定的因素。筆者認為，與其猜測下屆立法會選舉會否再次延期或取消，不如看看，市民對餘下任期的立法會有什麼期望？政府又如何可以撥亂反正，使下屆立法會返回正常的軌道？

建制派同時扮演支持、反對政府角色

現時立法會由建制派議員操控，有意見認為，這是不可再的機會：建制派過去被醜化為「保皇」派，現在可一洗前恥，在不違反支持政府的大原則下，扮演鞭策政府的角色，擺出一副為民請命的姿態。建制派議員若能同時扮演支持和反對政府的角色，當然最好不過，但政治現實上，這種角色模糊的政治手腕，能否取得選民歡心尚且是疑問，做得不好，更可能弄巧反拙。現以下列兩項民生事件說明：

第一項，是關於「明日大嶼」前期研究的撥款。在沒有民主派議員「阻頭阻勢」的情况下，「明日大嶼」前期研究撥款剛在立法會通過。這項撥款爭議多時，原因是「明日大嶼」計劃在社會上並沒有共識——就算市民不反對「明日大嶼」的概念，但正所謂「遠水救不了近火」，這樣一項10至20年後方可完成的填海造地計劃，又怎可在住屋方面解決市民燃眉之急？所以，建制派議員通過「明日大嶼」的前期研究撥款，並不表示他們回應了市民的住屋需求，建制派要取得市民的支持，必須拿出一些可在短期落實的建屋方案。

年前政府委託的土地供應專責小組提交的報告中，不是有多項解決土地供應不足的建議？現在要看建制派議員的態度和取決了！專責小組的建議明顯不合政府口味，但建制派議員是否就這樣輕輕的放過政府？建制派議員應重提專責小組的報告，逼政府落實其中建議，並承諾建屋的時間表。建制派議員必須在未來9個月裏，為市民的住屋需要做些實事，單單通過「明日大嶼」前期研究的撥款，並不能除去他們頭上作為政府房屋政策失誤「幫兇」的帽子。

第二項，是迫在眉睫、政府應否設立失業援助金的問題。特首上月發表《施政報告》，再一次表態不會成立失業援助金，只會在聖誕節前申請第四輪防疫抗疫基金撥款，但隨着疫情反彈，「保就業」計劃不再延續，政府如何協助失業和開工不足的工人？筆者講過，表態支持失業援助金的建制派議員佔多數，這次要看他們怎樣「反對」政府了！是閃爍其詞放過政府一馬，還是硬碰硬逼政府就範？

以前，民主派立法會議員是反對派，所以建制派必須扛起支持政府的大旗；以前，政府不聽民意，建制派還可推說民主派議員為了一己政治私利威迫政府，但現在只有政府是他們的對手，建制派議員再沒有藉口不為市民請命了！

民主派沒有離開香港的政治架構

民主派議員雖然離開了立法會，但他們並沒有離開香港的政治架構，除了部分仍是區議員外，他們所屬的政黨，包括民主黨、公民黨、民協、工黨等，都有數名以至數以十計的區議員；這樣，民主派怎可稱他們在政治體制之外？其實，就算民主派議員留在立法會，在餘下不到一年的時間，看來他們也不會有什麼作為，除了阻止「惡法」輕易通過，就是讓政府和建制派議員在立法會中不會有好日子過。

這樣，民主派議員離開了立法會，他們有什麼損失？他們最大的損失，是再沒有立法會議員的光環，傳媒也不會如以往般這麼留意他們的一言一行。不過，在現今網絡的時代，只要立法會議員保持與自己的「粉絲」聯繫，支持度不會大減，但曝光率一旦減少，普羅大眾未必記得他們，畢竟選民是善忘的。

政府沒汲取去年區選教訓

政府又怎樣面對來年的立法會選舉？建制派所以在去年區議會選舉中大敗，責任不在建制派本身，他們只是替政府「食死貓」。明眼人都知道，市民所以轉向支持非建制派參選人士，並非認為非建制派可以代表他們，而是政府在《逃犯條例》修訂事上的表現實在太差勁，連帶支持政府的建制派也成為他們的眼中釘。

這樣，政府要汲取建制派在區議會選舉大敗的教訓嗎？市民對政府的防疫抗疫工作有什麼意見？市民最讚賞的，是公共醫療服務工作人員的辛勞表現，至於政府其餘惠民措施，看來錢是花了，但「保就業」計劃變成「保企業」計劃；所謂「張弛有道」，變成「一放即爆、一爆即收」。總言之，政府推行的防疫抗疫措施，給市民的印象，是毫無準則可言，做事總是「馬後炮」，當市民和專家的意見為「廢話」。

市民對餘下只有半年多的立法會，能夠盼望的，是留下來的建制派議員，認真的為他們的福祉做些實事，多聽市民的聲音，證明他們不單是為了支持政府而存在，全港市民才是他們最終服務的對象。

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授