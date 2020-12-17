中國只配做「外交小綿羊」？（文：楊志剛） (09:00)

電腦插圖如政治漫畫 何來偽造？

國內青年藝術家創作的一幅電腦繪圖，把西方的偽善充分暴露。該幅諷刺澳洲大兵血腥殺害14歲阿富汗男童的圖片一出，便迫使澳洲總理殺氣騰騰上電視，兩次譴責該圖片為「偽造」，加上一連串的「絕對不可接受」，然後要中國道歉。澳洲和西方媒體亦一窩蜂大吵大嚷，說中國外交部發言人趙立堅使用「竄改了的相片」、「偽造的圖片」來描黑澳洲。歐盟駐華大使亦跑出來叫：美歐應該對中國的「戰狼外交」說「不」。一幅以電腦軟件繪製的原創圖像，性質就如政治漫畫、政治卡通一樣，是百分之一百藝術創作，何來「偽造」和「篡改」？還要勞煩堂堂「一國之君」氣急敗壞出來指罵一番？

該電腦製圖的血腥程度，遠較真相為低，男童的頭被澳洲國旗包實，見不到男童臨死的痛苦萬狀和驚駭莫名。就是這樣一幅含蓄的政治漫畫，經過西方傳媒一連串炒作之下，焦點便由澳洲大兵血腥屠殺男童，轉移到中國「偽造圖片」，然後大義凜然譴責中國，再然後將其定性為中國的「戰狼外交」。澳洲差點兒沒自我定性為被戰狼蹂躪的楚楚可憐小綿羊。

我和澳洲朋友談起此事，他們的典型反應是：唉！這張圖片太逼真，霎眼看來就像是照片。故此澳洲政府誤會了，以為該圖片是竄改了的照片，如果趙立堅開宗明義說明該圖片是電腦創造，便不會引起這場誤會。

但事實是否如此？澳洲總理這次親自上陣，並非突發新聞的即場發揮，而是手持講稿逐字宣讀，是經過充分研究精心炮製的外交舞台劇，事前該幅圖片亦一定被專家反覆「驗屍」，故此百分之百知道此乃政治漫畫創作，而非「偽造和竄改」的照片。但上至總理、下至評論員，就是一口咬定這是「偽造照片」以圖抹黑澳洲。堂堂「一國之君」，居然可以這樣捩橫折曲，令人歎為觀止。

澳洲多年來甘願充當美國第一打手，談不上有獨立外交。美國偷聽全世界醜聞曝光，澳洲默不作聲。華為在澳洲大規模投資多年，製造大量高端職位，美國和澳洲拿不出一絲證據證明華為構成國家安全威脅，單憑美國的指稱，澳洲便急不及待成為美國之後第一個國家拒絕讓華為參與5G建設。新冠肺炎在武漢爆發，澳洲又是繼美國之後第一個國家跳出來說要對中國展開獨立調查。今天連美國疾控中心都表示，新冠肺炎在武漢爆發之前，已可能在美國出現，但澳洲仍然堅持不會收回「調查中國」的建議，因為澳洲不能「出賣主權」。

引圖回應澳洲偽善 趙立堅君子無懼

澳洲白人殖民澳洲之後，大規模滅絕澳洲土著。直到今天，大部分澳洲土著仍然活在社會底層，酗酒吸毒，就是他們生活常態。反觀中國在新疆給維吾爾族人民提供全民教育和各樣職業訓練，大規模改善他們生活。澳洲拒絕誠實面對本身在人權問題的血迹斑斑，卻甘心成為美國鬥犬，扭曲中國改善維吾爾族人權的努力。在如此情况下，中國外交部發言人趙立堅引用電腦藝術創作，來回應澳洲在人權方面的血腥和指手劃腳的偽善，這是君子無懼的「君子外交」，絕非戰狼外交。

因電腦製圖事件而指摘中國的，包括法國。法國外交部對澳洲大兵殘殺14歲男童隻字不提，卻指摘中國的外交手段。5年前法國《查理周刊》因刊登褻瀆伊斯蘭先知的政治漫畫而遭恐怖襲擊，導致12人被殺，包括雜誌社的漫畫家。兩個月前，一名法國教師被恐怖分子斬首，原因是他在課堂上講述言論自由時，展示了一幅諷刺伊斯蘭先知的政治漫畫。這兩宗事件導致法國全國哀悼，堅決保衛發表政治漫畫的自由。這次法國不提血腥殺童，卻譴責中國使用政治漫畫，是典型的雙重標準。

西方對中國雙重標準絕非新聞

西方國家對中國的雙重標準，其實絕非新聞。他們的歷史，造就了他們在國際關係中信奉叢林法則。美國針對個人的叢林外交，例如它（或它的盟友）行刺伊朗軍事將領、行刺伊朗核子科學家；針對國家的血腥叢林外交，例如伙同西方國家空襲敘利亞、入侵伊拉克、用精準飛彈「誤襲」中國駐南斯拉夫使館，西方的自由民主人權國家，有何表示？

趙立堅使用一幅不涉渲染、不涉及褻瀆宗教的寫實電腦插圖，卻受到西方圍攻，原因就是西方的白人至上思維，壓根兒瞧不起中國。他們眼中的中國，就是貧窮落後、極權腐敗，只有它們教訓中國，豈容中國還口？

香港要思考怎協助構建國家話語權

這次插圖事件，亦帶出了中國在國際話語權的嚴重不足。國家雖然透過全民努力，以短短數十年發展成為全球第二經濟體，創造了踏入全民小康的奇蹟，但在國際傳播能力和話語權的構建，則遠遠落後於西方國家。世界四大通訊社，亦即是美國的美聯社和合眾社、英國的路透社，和法國的法新社，所發出的新聞體量，佔全球新聞發布量八成；每天流通於全球的新聞，逾90%被美國及西方國家壟斷，美國包辦了全球75%的電視節目。中國的傳媒機構包括新華社、中新社、《中國日報》、中央電視台和中央廣播電台等，在努力經營之下，雖然幹出了一番成績，但在英美主導的輿論霸權之下，加上以英語為國際語言的霸權之下，中國是絕對處於捱打狀態。

中國經濟崛起和科技崛起的速度，遠遠超越國家在全球話語權的提升。在今天大談香港融合國家發展、融合大灣區發展的年代，香港作為亞洲通訊中心，以及本港多所大學作為培育新聞傳播人才的沃土，香港需要深刻思考，如何在國際傳播工作上，為國家話語權的構建出謀獻策，克盡全力，讓香港在講述國家動人故事的事業中，成為具國際公信力的聲音。

作者是教育工作者