政府領導層的抗疫政治（文：王慧麟） (09:00)

我們先不要把香港的抗疫情况，與台北和新西蘭作比較。我們看看其他主要城市的爆發情况，香港表現不差。以本星期二（12月15日）為例，東京的中招人數為460，紐約是9736，倫敦是18,450。倫敦及紐約都是金融中心，香港在抗疫方面的表現，好像並非最差。

但曾經想跟香港搞旅遊氣泡的新加坡呢？星期二只有1個本地傳播新增個案（另有15宗輸入個案），而在香港旁邊的深圳，近來官方的數字，都是「零感染」，有零星境外輸入個案，難怪香港的鄰居及貿易伙伴都激到紮紮跳了。因為香港這一波的疫情，好幾日都有過百宗感染個案，令人擔心，香港的抗疫政策會否失守，令個案無法壓下來，更遑論所謂「歸零」了。

香港不是自給自足的城市，需要由外地輸入基本生活所需的食物。對了，除了食物，還有其他方方面面的日用品，都要從外地入口。除了貨流，香港也是亞洲重要的交通及物流的中心，人流也相當重要。所以，要做到像全城大封關這麼強力的操作，基本上是不可能的。

那麼，既然香港需要維持相當程度的經濟活動，而全面封城也近乎不可能的話，香港的抗疫工作就相當艱巨。因為這樣需要比起其他地區，更努力地、頻密地、細緻地及深入地做好社區檢測及追蹤。另外，關口方面，香港海陸空方面，就要更努力地把好關，做好檢測及追蹤的工作，堵塞任何輸入病毒的可能。最後，就是要有足夠的魄力，做好督促及檢控的工作，減少人群的聚集。

取樽檢測資訊混亂

香港做得如何呢？筆者就以親身經歷作證。上月中，由於親人的工作場所有人「中招」，以及學校被傳有同學「中招」，於是筆者想拿「樽仔」去做肺炎檢測。但要往哪裏取「樽仔」及交「樽仔」呢？筆者一查「谷歌」，就有四方八面的資訊，卻是相當混亂。有些是7月的，有些是9月的，有些是10月的，而政府網上的資訊更混亂，一時又找不到。後來，在政府的抗疫網站內，逐個大標題按幾次，才找到一份最終極及最新的相關版本。但筆者卻有疑問：為何沒有一個非常醒目的按鈕彈出來叫「我想拿樽仔及交樽仔」，然後一按入去就彈出了相關的時間表呢？而且，為何交「樽仔」的時間，大部分都在辦公時間內呢？有不少不能在家工作的市民，他們要去上班，又怎可能去交「樽仔」呢？

說到這裏，政府又會說，市民大可去「社區檢測中心」做檢測，而且還相當方便，開放時間是早上8時至晚上8時。但是，政府大抵忘記了，「社區檢測中心」是自費服務的，而且，一旦在一個地區有小型爆發，檢測中心即時排長龍，而市民排長龍又會增加感染風險。舉例，假如一位市民，星期六下午聽到新聞說，其家居附近有大廈中招，他覺得有風險，想去做檢測，可以怎樣辦呢？當然，他可以即時去找私家醫生或醫院以至社區檢測中心自費檢測，但如果他是低收入人士呢？他就只能靠政府的免費檢測，而政府在周日的拿「樽仔」時間，才只有上午9時至下午1時。他拿了之後，周一最早是上午9時才可以交「樽仔」。就這樣，兩天就過去了。筆者想說，萬一他是一位確診者呢？這兩天他帶着病毒就在社區「趴趴走」了。

政府高層信專家抑或自己判斷？

其實，防疫是否到位，與政府高層如何看待公共衛生專家的建議，有好大的關係。即是說，政府高層是信專家抑或是信自己的判斷。在一些地區及國家，市民對政府官員的信任度相當低，那麼當地公共衛生專家的言論，就有一錘定音的作用。美帝總統特朗普，不願傾聽公衛專家福奇之言，甚至與福奇「鬥嘴」，疫症搞到一發不可收拾。英帝首相約翰遜初時又不信專家之言，甚至認為群體免疫有效，弄到全國爆發，一時難以收拾，結果英帝疫症反反覆覆無法大幅度的壓低。香港呢？像疫苗這麼重要的事，為何不是專業的公衛專家向公眾說明，而是由一個沒有任何醫學背景的政府高層宣布呢？

其次，是負責抗疫政策的高層，是由下而上，以小市民的角度，以便民的角度，細膩地推行政策，又抑或是由上而下地做決策呢？一個連外科口罩也戴錯的政策局長，如何令市民相信她是能夠急市民所急呢？不要忘記，小市民每天都在戴口罩抗疫了。

民主派退場了 還想賴給誰？

香港的政務官員有好多種，有些勤走基層，有些工於管理，有些善於溝通，亦有少數是酷吏心態，不信專家，不信學問，只信個人生活經驗，不樂於與各界人士溝通。但是，當一個領導層都是以酷吏為核心時，就會變成一個聽不進任何反對聲音，不相信科學及客觀規律的政府，不單人民受苦，更是國際級災難。政府以前在抗疫不彰時，還可以賴立法會民主派在阻撓唱反調，現在民主派退場了，還想賴給誰？賴給建制派搞抗疫政治化，阻止她的連任部署？

作者是時事評論員