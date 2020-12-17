從票數看特朗普成另類贏家（文：劉慧君） (09:00)

執政4年，爭議不斷。在上場不久，特朗普即推行「穆斯林禁令」，禁止來自7個穆斯林國家的人入境美國；又欲推倒前朝奧巴馬「童年抵美者暫緩遣返計劃」（DACA）政令，將從小就身處美國的無證移民驅逐出境；甚至厲行極不人道的「零容忍」政策，強行把非法入境的兒童與父母分隔囚禁。特朗普亦經常就白人至上主義發表惹火言論，主張出動軍隊鎮壓示威，斥責抨擊他的傳媒為假新聞，更甚者就北約軍費屢屢責難歐洲盟友。處處惹起火頭，看似極不得民心，按邏輯推斷，特朗普理應慘敗才合乎常理，但投票結果卻並非如此，而「藍色浪潮」亦並沒有出現。

就普選票而言，拜登得票8100多萬，主流傳媒鋪天蓋地報道拜登成為史上得票最多的總統候選人。但不能忽視的是，特朗普亦取得7400多萬票，同樣是打破此前由奧巴馬創下6900多萬票的最高紀錄。再者，相比上屆只取得6200多萬票，特朗普在今屆足足多取逾1100萬票。這樣的增幅反映他在全國的支持度不跌反升，與其說他輸了，倒不如說他只是贏得不夠多。

失5搖擺州 惟得票增加

以選舉人票論，特朗普穩守共和黨的傳統州份，而他輸掉的均屬搖擺州份。當中威斯康星州（Wisconsin）、賓夕法尼亞州（Pennsylvania）及密歇根州（Michigan）一直均屬民主黨的「藍牆」（Blue Wall），僅得亞利桑那州（Arizona）及喬治亞州（Georgia）才是過去多由共和黨贏得，而在特朗普手中失去。但值得留意的是，特朗普所失去的5個搖擺州份，其所得票全數比上屆有所增加。

再言每州縣區（county），以地理位置分析，每州大抵可劃分為大城市、近郊以及鄉郊地區。過往選舉，選民傾向保守的鄉郊選區都是共和黨的基本盤，至於大城市選區則是民主黨的基地，而近郊地區的則多為游離選民。由於每州的鄉郊縣區較多，但選民人數不多，每縣普通僅得數萬票；而城市縣區則較少，惟選民人數眾多，每縣選票往往以數十萬計，故從地圖上看，會往往出現有州份一片紅海，最終卻由藍營勝出的情况。這樣的格局於今屆大選仍維持不變。

在藍營城市縣區得票有增長

拜登翻盤勝出，很大程度是因為他能取得搖擺州份中近郊選民的支持。但特朗普依舊牢牢守着了鄉郊選區，更重要的是，即使在藍營地盤的城市縣區，其得票表現極為理想。以奠定拜登贏得總統選舉的賓夕法尼亞州為例，其在大城市費城縣（Philadelphia County）壓倒性取得逾八成選票，但特朗普在這個傳統藍縣的得票亦增加了兩萬多張。同屬「藍牆」的威斯康星州亦有相同情况，雖然拜登在城市縣區密爾沃基縣（Milwaukee County）的得票較4年前希拉里大增，但特朗普的得票亦增加了8000多張。至於另一「藍牆」密歇根州，特朗普比拜登表現甚或更好。在該州的韋恩縣（Wayne County），拜登以絕對優勢取得底特律市（Detroit），但其得票比希拉里少近千張，而特朗普則有近5000票的增長。事實上，特朗普的得票增加不但見於搖擺州份，在民主黨大本營的曼哈頓（Manhattan）、三藩市縣（San Francisco County）、洛杉磯縣（Los Angeles County）及內華達州克拉克縣（Clark County；拉斯維加斯所在地）等同樣可見。

拉丁裔選民支持度持續上升

再以種族票計，民主黨一直視拉丁裔的選票為囊中物，而拜登也的確在他們的支持下，將亞利桑那州變為藍州。但在今屆大選中，拉丁裔選民對特朗普的支持度持續上升。選前分析認為，在拉丁裔人口持續上升下，民主黨有機會在佛羅里達州（Florida）翻盤，深紅的得克薩斯州（Texas）更因此成為搖擺州。但投票結果是，拉丁裔選民在兩州有紅傾的現象。在佛羅里達州，位於南部、以古巴裔為主的邁阿密-戴德縣（Miami-Dade County），以及位於中部、波多黎各裔重鎮奧西奧拉縣（Osceola County）和橙縣（Orange County）均有向特朗普靠攏，或特朗普得更多支持的趨勢。而在得州與墨西哥邊境接壤的數個深藍縣區，特朗普亦能爭取更多當地以墨西哥裔選民為主的支持，最終穩奪兩州。

拜登或亟需反思因循政治模式

輸了戰役，贏了戰爭。雖然特朗普輸了選舉，但他的得票卻顯著上升，反映其以美國優先的路線、單邊主義的方向、反社會主義立場、反移民政策，甚至是鐵腕對待示威的主張，在國內都有極大的號召。7000多萬人對特朗普或多或少未盡認同，但肯定的是，他們對特朗普主義下反建制的行事方式投下了信任的一票。拜登以至其代表的民主黨建制於今後4年或亟需重新反思他們的因循政治模式，否則他們失去的，不單是過往一直減少的白人選票，亦不止是他們視為鐵票的拉丁裔選民，而是更多更多。

作者是自由撰稿人