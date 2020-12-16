河套發展遲緩 港府莫再蹉跎（文：丘健和） (09:00)

回顧歷史，河套區發展最早可追溯至回歸之際，由於早年深圳河治理工程關係，將位於落馬洲一段河道截彎取直，使本來屬深圳的土地劃歸香港特區範圍內，形成了現今的河套區。自回歸以來，港深兩地政府多次就河套區發展磋商，卻因土地業權問題等分歧，一直只聞樓梯響。直至2017年雙方簽訂諒解備忘錄，同意河套區業權由港方擁有，並將該地發展成為港深創新及科技園區。

雖然河套區發展方向已經敲定，但過去3年來發展進度相當遲緩，加上開通水電、道路接駁等「三通一平」基建項目需時，最快要到明年底才可交付首幅土地，園區第一期大樓預計於2024至2027年間分階段落成。至於第二期以後的項目，直到目前港府仍未有具體定案，可見整個河套區項目全面落成遙遙無期。

不見得港府有多重視吸引人才進駐

必須強調，科技發展日新月異，從規劃、開發、建造到落成起碼要7、8年時間，屆時園區落成後，能否滿足未來的產業需求呢？特區政府必須調整施政思維，摒棄以往因循守舊的做法，應當採取超前部署的模式制訂發展綱要，做好調研工作，並加強與學界、業界等持份者聯繫，從而讓河套區發展能夠迎合未來大灣區的創科發展需求。

發展創新科技產業，除了要有資金及土地資源外，吸引人才進駐是重中之重。觀乎特區政府的河套區規劃大綱，卻不見得對此方面有多重視。首先政府對該處的土地用途十分單一，僅局限在創新科技的範疇上，對於其他相關配套用地如高等院校、研究所、展覽中心等卻是欠奉。其次，河套區最大的先天不足就是位處邊陲，而且缺乏對外交通配套，鄰近只有落馬洲港鐵站，可以預見將來會成為孤島，試問如何吸納企業及人才進駐當地呢？更遑論提供人才公寓及相關生活配套。

凡此種種問題，歸根究柢皆因特區政府的規劃思維落伍，眼界仍停留在維港兩岸，沒有善用港深邊境土地發展潛力，也反映了特區政府缺乏融入國家發展大局，以及與深圳城市發展有機結合的觀念。

深圳政府決策具前瞻性

自2005年起，時任行政長官曾蔭權建議分階段縮減邊境禁區；按計劃，將禁區範圍由原來的2800公頃縮減至400公頃，然則特區政府卻深受兩地區隔的思維所限制，一直沒有對邊境地段制定長遠的規劃大綱，任由土地丟空「曬太陽」，至於連接元朗及北區的北環線，更是只聞樓梯響。相反，10多年來，當局更長期將廚餘處理廠、堆填區、骨灰龕等厭惡性設施，設置在港深邊境地區。2015年，港府擬在沙嶺興建「超級殯葬城」，導致深圳蓮塘片區居民的強烈不滿，一度引起軒然大波。

相比之下，深圳市政府在港深兩地融合問題上的決策具前瞻性，即使面對可見的短期利益受損，但若然能夠促進兩地的共同發展，深圳當局仍能顧全大局，願意犧牲利益，作為對未來的投資。為配合香港發展河套區以及改善市內交通，深圳市政府重建位處市區黃金地段的皇崗口岸，主動騰出土地實行「一地兩檢」，取消貨檢釋出土地，作為深港科技創新合作區的一部分。

須摒棄兩地區隔的落伍思維

必須指出，香港與深圳應當處於「競合」關係：競爭與合作並存。隨着未來港深兩地融合政策逐步落實，特區政府必須摒棄過往兩地區隔的落伍思維，善用河套區的區位優勢，以點帶面地促進港深邊境地區以至整個新界北部的發展；並要盡力把握機遇，在國家未來的經濟發展尋找定位，在「國家所需」與「香港所長」的交匯點上取長補短，加強兩地經濟產業合作互補，產生互相促進作用，從而實現互利共贏。

作者是香港青年時事評論員協會會董