當勞工退保變成「普及金融」（文：林瑞含、劉有珍） (09:00)

兜兜轉轉50年

在上世紀70年代經濟起飛後的香港，便有勞工及社福團體積極爭取以社會保險形式實施退休保障。1980年代，民間又提出「中央公積金」方案，建議勞資雙方共同供款，由政府或法定機構統一管理及經營。1992年，政府卻建議推行強制供款的私營退休計劃，諮詢時不獲社會支持。當時不少僱員反對的不是強制供款，而是不同意由公營管理的「中央公積金」模式，改為由金融機構管理的「私營」公積金模式。

到了1994年，末代港督彭定康為了籠絡民心，曾經建議推行由政府注資、勞資雙方供款的社會保險制度，讓65歲長者可以有尊嚴地領取「老年退休金」，大受基層勞工歡迎。但歷經幾番政治折騰，英國殖民政府最終遺留下來、回歸後的特區政府照單全收的，卻是民間最反對的強制私營公積金！

經過了20年的強制供款和投資，今天強積金總資產已累積超過1萬億元（同期已被扣除的基金開支，則估算超過1300億元），積金局非常以此為傲。該局副主席及行政總監羅盛梅認為，「強積金投資不設任何門檻，即使基層打工仔的小額供款，亦能投資優質並且受規管的基金產品，發揮了推動『普及金融』的重要作用」（註）。

強積金：塑造「投資自由可解決退保」假象

強積金制度將原屬於整體社會責任的退休保障，轉移為個人的責任，而且導向透過個人的金融投資解決。積金局一直向大家宣傳，只要你有足夠的理財知識，市場為你提供了非常多樣的投資產品，你需要的只是更多投資選擇的自由。2012年積金局推出「半自由行」，企圖製造一種假象，讓基層勞工以為「自由」的選擇便能帶來更明智的投資，而這樣也會促使不同基金在更大的競爭壓力下降低收費。但實際上，僱員無論選擇何種基金產品，制度下的營運者首先是吃掉你積金一部分，無論你是否有回報都會賺你一筆。私營受託人不斷開發新的金融產品，以圖製造市場有很多選擇的假象，但午餐不是免費的，投資產品的開發成本最終還是會轉嫁到僱員身上。

我們日常組織的基層女工，目前所能儲蓄的積金非常有限。她們都覺得很難參與管理自己的強積金。每年收到受託公司寄來的報告，她們覺得很繁複，不想理會，所以總是搞不清楚自己供了多少錢，是賺還是蝕，又能否追到通脹。直至近日參與團體舉辦的強積金學習會，才發現自己選擇的基金，竟有行政費高達3%的，比起一向並不知道的強積金平均基金開支1.45%高出一倍！

她們不懂投資，也很抗拒退休金變成了投資工具。但因為被迫要為強積金供款，而被納入了「普及金融」的行列。當她們發現政府規定2017年起每間受託公司提供「預設投資策略基金」（俗稱懶人基金），設有0.95%的收費上限，便認為應由政府自行設立給供款者選擇。在她們心目中，私營基金公司總是要賺錢的，政府既然強制數百萬勞工供款，就有責任對強積金設收費限制和回報保證，而不是任由私營基金公司蠶食勞工的退休老本！

以退休金對冲解僱權益不公義

我們組織的女工，部分年輕時從事製造業，嘗過1990年代經濟轉型，工廠長期開工不足「吊鹽水」而使她們的解僱權益受損的滋味，因此在20多年前強積金立法時，便反對它可與勞工的解僱權益對冲。勞工需要退休保障，被解僱時獲得遣散費或長服金賠償也是合理的，不應該被迫在兩者中擇一。

歷經社會不斷的批評，政府這幾年多次表現了取消對冲的決心，但卻又總以各種理由一再拖延。而政府所提的取消對冲方案，竟然提出設有劃線，規定在新例實施日期前的勞工年資，仍然維持對冲。我們認為對冲是不公義的，改革就應該徹底把錯誤糾正。若顧及中小企業的負擔，可實施社會保險式的「解僱賠償集體基金池方案」，讓大小企業之間共同儲備分擔風險。

在強積金20周年的12月1日，我們卻驚見工聯會的鄧家彪先生在《明報》觀點版所撰寫的〈積金廿年積弊生 政府改革莫遲疑〉一文中，清楚表態支持在取消強積金對冲時，採用劃線方式。在此香港經濟不穩定的時刻，脆弱的基層勞工被解僱的風險更大，我們看到了工會這種未戰先退的立場，很失望也很生氣！

改革後的強積金仍須與全民養老金互補

就算經過改革，最終取消了強積金對冲，而政府又願意逐漸加強其在強積金收費限制、回報保證，以至集體投資方向的積極角色，我們還是要在這強積金實施20年的時候，正視並且確認：此一制度，不可能取代為所有人提供有尊嚴的基本退休保障的全民養老金。

社區中有一些退了休的基層公務員，靠着昔日比較完整的退休制度，每月享有固定長俸，而年邁體衰突然需要花費時，亦因為還有一筆退休金而能應急。他們成了合情合理退休生活的見證人，積極地以他們的經驗來支持我們的訴求：政府在改革強積金的同時，應盡快推行全民養老金，令兩者增強互補，才能真正發揮退休保障的作用！

積金局不斷製造「增加投資自由，便能解決基層退保所需」的假象，只是政府為了消弭勞工繼續爭取「以整體社會合力共責，建立全民養老安排」的決心，鞏固並進一步擴大退休金私營化的資本市場，強化透過金融解決民生的意識形態。我們認為政府不應該捨本逐末，變成了金融經濟發展的推銷員，拒絕面對真正有益於社會的全民退休保障；正視問題，才可令香港有健康和進步的養老安排。現時社會撕裂，我們若能在人口老化和長者貧窮化的挑戰中，推行不同人都可參與其中，然後共同享用的全民退保制度，也許有機會讓香港重新建立一種探求深刻社會變革的凝聚力！

註：積金局副主席及行政總監羅盛梅，〈強積金20載：點滴累積 好好珍惜〉，《星島日報》，2020年12月1日

作者林瑞含、劉有珍是勞資關係協進會成員