新瓶舊酒紫荊黨（文：陳景祥） (09:00)

也有一種說法，是北京覺得建制政黨太不濟事，於是另起爐灶，以內地海歸派為主力，全面參與香港政治，落實另類「港人」治港。

更多人相信的是另一種說法，此黨只是一批在港工作、定居多年的內地金融、專業界別精英自發組建，與北京無關，主要是希望爭取更大影響力。有分析指此黨成立的消息，本地「愛國報章」《文匯》和《大公》都沒有報道，隻字不提，可見中央並沒有公開祝福，大家毋須過度解讀。

透明度極低 怎能取信於港人？

真相如何，有待紫荊黨的創黨成員公開解釋。令人奇怪的是，此黨成立的消息公開之後，各界議論紛紛，卻未見該黨任何一名成員出面解釋，透明度極低，香港人都只能在猜測之中「認識」這個新政黨，試問這種做法怎能取信於香港人？

據紫荊黨主席李山表示，該黨「是一個新成立的香港政黨，吸納各階層人士，無分本土海歸、無分社會背景」；要成為一個香港政黨，前提應該是扎根本地、對香港有承擔，爭取香港人支持；紫荊黨尚未運作，無法得知它是否可以爭取到港人認同，但看它「出場」時的安排，卻令人覺得它跟香港「距離」很遠！據《南華早報》報道，李山是上月在清華大學演講時透露組黨消息，並向特首林鄭月娥作了「通報」。

一個香港政黨，它成立的來龍去脈和政治理念，不是應該在香港公布的嗎？現在紫荊黨出場的安排，更像是內地人想在香港搞政黨，而不是要成立一個香港人支持的政黨！

失接通中西功能 「百年不變」有何用？

再看紫荊黨的黨綱（據網上流傳版本），它的「核心政治主張」是「為全體香港人爭取下一個五十年不變，追求百年『一國兩制』……目前香港面臨2047第一個50年的限期，社會各界對此感到困擾……下一個五十年不變，將是香港社會穩定的定海神針，是超越族群、階層、年齡、性別及政治信仰等背景的社會最大公約數」。

向中央爭取百年「一國兩制」是個良好願望，然而100年太久、只爭朝夕，香港當前遇上各種挑戰，包括如何在中央的新管治思維之下、《港區國安法》推出之後，香港面對美國和西方世界的全面孤立和打壓，香港過去扮演的窗口角色、為內地和西方國家擔當橋樑的任務，到底還是否可以延續？

如果香港失去了接通中西的功能，只能靠融入大灣區吃國家的政策飯，香港只會是一個內地較為「西化」的城市，沒有特別的競爭力；如果香港不再維持得天獨厚的接通西方優勢，即使再得另一個「五十年不變」，對國家、對香港人又有什麼作用？

沒港人治港高度自治 是否「真一國兩制」？

回歸之前，中央對港政策是「三部曲」—— 一國兩制、港人治港、高度自治，三者互有關連；回歸之後，偶有「略去」港人治港、高度自治，但官方說法總是強調不需要三者經常一起提；到最近，除了一國兩制，後兩者已經很少再提！

兩制，說的是內地社會主義制度和香港的資本主義，如果純從經濟上着眼，內地樂意維持香港一個小地方行資本主義，一來衝擊不了大陸的社會主義體制，二來可以方便跟世界各個資本主義國家打交道，充分利用香港的特殊性。然而，很多香港人對兩制的理解，是連着港人治港、高度自治，是經濟以外擴及政治、社會、價值觀的「真兩制」。

沒有港人治港、高度自治，中央一樣可以維持兩制，但對香港人來說，光有兩制而沒有其餘兩項，又是否一國兩制的「原裝正版」？紫荊黨要為香港人爭取下一個五十年不變，概念上是正確的，但流於表面，沒有深究香港近幾年出現大變之後的新形勢——以香港目前的狀態，到2047年的第一個「五十年不變」到底可以如何維持下去？用什麼方式維持？這些問題現在都沒有答案，又怎樣再談第二個50年？

香港回歸才23年，卻經歷了驚天動地的大震盪，在這個時刻誕生的政黨，必須對時局、對當下香港的難題提出解決方案，方能顯出其智慧和睿見，諸如貧富懸殊、民心回歸、年輕人的國家認同、經濟轉型、金融安全（美國可能針對打擊香港的金融體制）、政制改革等等，都是急待解決但至今仍茫無頭緒的課題，如果不能針對這些急待解決的題目而空談100年不變，相信很難得到香港人認同。

香港缺的是強而有力執政團隊

回歸以來，香港不缺新成立的政黨，缺的是一個強而有力的執政團隊。政府歷屆管治班子成員都來自「五湖四海」，以政務官為核心，沒有共同的政治信念，這樣的班子不但缺乏執行力，更無法發揮「行政主導」的特色，令政府施政一直處於被動低效的困局。除非北京容許政黨上台執政，否則政黨的角色都只能局限在監督、議政，講多過做，多一個新政黨也改變不了香港的政治生態。

香港人歡迎競爭，如果一個新政黨可以帶領香港走出困境，沒有理由不表示歡迎，但可惜現在仍看不到有這個苗頭。香港的建制派政黨和政治人物都有一個無法解決的兩難問題，就是一邊要完全聽命於中央，另一邊則要爭取香港人的支持，兩者不時出現衝突，到最後建制派政黨往往都會焦頭爛額收場。

扭轉不了香港困局 反而分薄票源

以紫荊黨的背景，即使它得到中央背書認可，但以它的政治定位，很難得到大多數香港人支持。新瓶舊酒，表面上看大有來頭，但它的最終結局，可能只是為建制陣營增加了一個政黨，但擴大不了建制派的政治版圖，也扭轉不了香港的困局，反而在選舉時會分薄了建制派的票源！

紫荊黨的出現，並未為香港政局帶來曙光，反而引起更多疑問和猜疑。該黨應該做的第一件事，是在香港召開記者會，面對香港人，講清楚他們到底想做什麼。

作者是資深傳媒人