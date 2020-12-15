香港強制檢測呼喚當機立斷（文：歐陽五） (09:00)

然而理想豐滿，現實卻很骨感。無論是第三波疫情時的全民檢測，抑或是此次特定群組的強制檢測，在香港都遭遇不小的困難。

此前，全民檢測因無強制性，亦未配套相應的禁足、封城舉措，縱有中央鼎力相助，但成效依然有所折扣。輿論對全民檢測利弊爭論不休，更有政治化的因素攙雜其中。反對者圍繞全民檢測的必要性、有效性、透明度、性價比等提出質疑，甚至不乏為將全民檢測拉下水，刻意挑起匪夷所思、超乎尋常邏輯的「陰謀論」。

擠牙膏式防疫施策 終會貽誤時機

此番，特區政府雖因應形勢，祭出特定群組強制檢測及禁足令的配套措施，但實施過程中，仍存在封鎖不及時、檢測部署不足、漏檢等現象。有居民在政府發出強檢令前便已逃離屋苑，或已造成病毒攜帶擴散危險。

與前三波疫情相比，本港此番大量無病徵個案證明，社區隱形傳播鏈條並沒有減少，或需認真考慮全民強制檢測的必要。擠牙膏式的防疫施策終會貽誤時機，導致整個局面「唔湯唔水」。鍾南山近日就曾警示，香港當務之急是全民核酸檢測，把患者和健康人群分開，及時切斷感染源。

以內地為例，涉疫社區「禁足+強制檢測」的模式如今已日漸成熟，且被實際證明有效，更廣泛地區民眾受益於此，收穫安心。該模式的關鍵，一方面在於跨部門的聯防聯控，人力、物資的統一調配，令禁足社區能在最短時間內完成檢測，並調動充足人力，保證生活物資到戶服務，居民生活無憂；另一方面也在於民眾的鼎力配合，形成良性互動。無論是上海、成都抑或是天津，該模式都展現出了愈發強大的效率。天津濱海新區更在3天內便篩查了200餘萬人。

內地涉疫社區「禁足+強檢」證明有效

有輿論認為，在「一國兩制」下，兩地存在差異；香港社會基於獨特的制度模式、文化氛圍、價值取向等，很難形成基層共識，來達至內地一樣的強制檢測、隔離和「清零」模式；香港亦不存在內地的制度優勢。

事實上，兩制下的差異固然不能否認，但港人一向務實的智慧同樣不可低估。香港歷來是東西交融之地，港人的生存和繁榮之道，從來都是博採東西所長，而非陷於無意義的爭執。不斷擴大差異，只會蹉跎寶貴的機會窗口。外界防疫的好，港人不可能無視無感，也絕不該迷失在嘈雜的輿論中，應有獨立判斷。更遑論，回歸以來，從沙士到金融危機，香港都已充分體驗「一國兩制」的巨大優勢，內地始終都是港人在艱困之時最有力的靠山。

全民強制檢測攸關每個港人的生命健康、美好生活。強制檢測真就這麼難？其實不然，一在落實，二在人心。一方面，特殊時期應特殊對待。特區政府應拿出更大的政治決心和歷史擔當，做到靈活應變、當機立斷、果決執行。另一方面，港人應予特殊時期更多特殊理解。面對百年疫情，大眾必須抱團取暖。只有民意的更多共識和理解，防疫施策才能更好放開手腳。

作者是時事評論員