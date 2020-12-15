嚇走人才資金 香港前景堪虞（文：劉進圖） (09:00)

人身自由與財產自由不堪一擊

第一則新聞是好鄰舍北區教會的銀行戶口被凍結，警方指身在英倫的教會創辦人涉嫌挪用眾籌款項，需要進一步調查，所以凍結其戶口。這家教會也是註冊慈善團體，聘請社工為露宿者提供服務，戶口被凍結後，員工無法出糧，慈善服務隨時中斷。

第二則新聞是壹傳媒老闆黎智英被加控「勾結外國或境外勢力危害國家安全」罪，上周六提堂時控方羅列的罪證，主要是黎智英在國安法訂立前呼籲外國制裁中國和香港的政治言論，予外界《國安法》變相有追溯力的印象。黎智英不准保釋，還押至明年4月再上庭。

兩宗新聞有一個共通之處，就是警方不需要出示真憑實據，只要有些少表證顯示事態可疑，便能先發制人，拘捕扣押兼凍結帳戶，被指控一方雖然大力申辯，但法院不能夠即時聆訊，給予制衡或補救，被告人在等待冗長的司法程序完成之前，已經失去了人身自由和財產自由。

在國際社會看來，這類政治案件在人道立場上很有問題。以好鄰舍北區教會為例，就算創辦人真的涉及挪用款項，教會聘用的社工和職員犯了什麼過錯，為什麼無法出糧？這機構服務的露宿者由誰來照顧？凍結戶口方便調查之餘，為何不可以請法院指派臨時監管人，讓慈善團體正常運作？以黎智英案為例，就算被告人有財力安排偷渡，為何不可以像加拿大對待孟晚舟那樣，替被告人裝上電子腳鐐後，容許保釋回家等候審訊？

在本地社會看來，這類政治案件清楚顯示，中央和特區政府決意秋後算帳，全面消除異見人士，即使在反修例運動上不是站得很前的，也會擔憂被波及，而一旦面對政治指控，就算最終獲判清白，也會長時間失去人身自由和財產自由，為免無辜受累，必須及早把親人和財產遷到海外。

不再是躲避政治風險的安全港

這樣一來，可能外移的人與資金，就不再限於決心即時移民海外的家庭，許多為了工作或生意選擇留下來的人，也會設法把親人和財產往外遷移，就像1980年代大企業紛紛把公司註冊地遷到海外一樣。因為，香港已經不再是躲避政治風險的安全港！

過去香港是亞洲避險天堂，而且稅率低徵費少，人才與資金匯聚，如今國安法長臂所及，人身自由與財產自由皆不堪一擊，人才與資金外移趨勢，一發不可收拾。或許有人認為，內地有源源不絕的人才與資金，可以彌補香港所失有餘。然而，上月河南永煤集團債務違約，觸發連串國企債務違約，既然國家全資控股經營的企業也可以失救，為什麼內地要無止境地打救香港？

作者是資深傳媒人