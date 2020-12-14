紫荊黨出現引發的種種猜想（文：孔誥烽） (09:00)

這個黨的黨綱包括爭取2047年後香港第二個50年的一國兩制。這個政黨的出現，會否預示，中共正在結束當年他們與英國人簽訂《中英聯合聲明》和香港人理解的一國兩制，推出中共自己版本的一國兩制取而代之？當中意義，值得探究。

這個新政黨的特色，是牽頭人和重點吸收的黨員，據報道，都是在中國大陸出生和長大、在西方受教育、任職商界特別是金融界的財金精英。政黨註冊的創黨人，包括瑞信董事、全國政協委員李山，中國移動多媒體廣播控股有限公司主席黃秋智，以及卓悅主席陳健文。

當年華菁會出現 已引起「港漂」財金精英參政猜想

曾任職摩根大通高層、全國政協委員的方方，2011年組成華菁會，招攬大批大陸出身、在西方完成教育後任職香港金融和其他專業界別的「港漂」加入，當中不乏中共高幹子女。當時部分華菁會的領導，參與梁振英的特首選舉工程，梁當選後，更被邀加入政府和各級諮詢架構。在中央政策組、策略發展委員會、金融發展局，都找到華菁會成員的身影。

那個時候，華菁會的出現已經引發講普通話又有香港居民身分，甚至是太子黨和中共黨員身分的「新香港人」，將全面參政取代舊香港人精英的猜測。現在有類似背景的香港居民組黨參政，又引發各種猜想。例如有人根據《南早》報道新政黨目標發展25萬黨員，指出黨員佔人口比例那麼高的政黨，只有中國大陸的中共可比，所以這個政黨可能是一次過讓所有中共在港地下黨員浮面的外殼。又有論者指出，這個政黨的出現，是中共「改土歸流」政策的體現，正是中共要以北來精英全面取代其講廣東話的代理人本土精英（包括本土財閥和本土中共黨員）的嘗試。

當然，這個新政黨是什麼一回事，還有很多未知。我根據媒體的報道和最近香港政治發展的其他方面，也作一些有關這個政黨未來發展和意義的猜想，相信也不會太過分。

紫荊黨黨綱露出什麼玄機？

紫荊黨的行動綱領，包括：「支持行政長官和特區政府全面有效施政」，「為特區政府長期推薦和輸送高端人才，協調主導政府部門和法定機構」，「支持和贊助黨員成為香港各大社團、慈善機構等非政府組織的核心人員」，「參與行政長官選舉委員會委員以及行政長官選舉，支持、贊助和推選代表紫荊黨理念的候選人」，「為香港政府提供全方位的長久治理方案，並圍繞下一個50年不變為核心帶動政策和施政」。這個綱領，顯示出極大的雄心。但《南華早報》訪問了各路建制派領袖，都在潑冷水，懷疑這些背景的香港人可能與社會脫節，很難在直接選舉中獲得選票。

但他們的綱領，顯示他們可能根本不志在參與直選，而是等着被政府招攬成為官員，或參與行政長官的選舉委員會選舉。創黨人李山曾主張香港立法會應該改革成兩院制，下議院全面直選產生，上議院則來自委任。如果這個建議代表北京的取向，那麼便證明了中共對現時把持功能組別議席的本土財閥不放心，所以乾脆想以黨國委任的上議院取代功能組別。

更可圈可點的是，該黨黨綱，提到「目前香港面臨2047第一個50年的限期，社會各界對此感到困擾，這不單反映在民眾心理上，也普遍影響了經貿活動、合同契約，有不少企業對未來規劃持觀望態度」。因此要「謀求『一國兩制』百年不變」。這是否透露了，北京企圖通過國安法重建穩定，但引發國際社會不再承認香港自治，甚至出現外資撤離的隱憂，開始損害中國權貴的長遠利益，而北京卻仍未找到取代香港離岸金融中心的方案？紫荊黨的出現，會否代表在香港藏了寶的權貴，想與北京討價還價，企圖尋找方法保留香港作為他們藏寶與錢進錢出通道功能的嘗試？

如果紫荊黨真是代表中共全面取代舊精英的大計，那麼大計能否成事，仍是未知之數。再說，在香港乃至北京的精英層，一直有不少被掩蓋着的內部矛盾，並非鐵板一塊。紫荊黨的出現，背後會否沒有北京的綿密大計，而是精英板塊間矛盾的反映？

各路精英間矛盾重重 非鐵板一塊

香港的本土財閥，本身有巨大的資源與人脈，如果他們知道自己正被取代，會否躺着就範而不作反制？有香港身分的大陸背景財金精英，不少都有外國聯繫甚至外國居留權，北京對他們是否完全信賴？中共現在對大陸不少也是資深黨員的私人企業家，也不完全信賴，最近出現不少這些企業家被抄家、被迫提早退休，甚至全球矚目的上市計劃在最後一刻被煞停的事，這些利益群體與中共本身，也非鐵板一塊。

去年反修訂《逃犯條例》運動剛開始時，英國《金融時報》報道（註3），一群有香港居留權的中國財金精英，曾在5月與林鄭的一個晚飯聚會中，試圖游說林鄭停止修例，警告她修例會破壞香港作為中國離岸金融中心的地位，引發資金外逃。報道並沒有說飯局有什麼人參加。但這一事件，反映了在香港的大陸財金精英，在很多問題上，與北京不一定是完全一致。

延續香港特殊地位多50年，不是中共說了算，也要國際社會和跨國公司接受。如果是中共說了算，那上海自由貿易區或深圳前海早就取代香港，不至於出現今天的破落景象。就算北京接受紫荊黨的建議，將一國兩制延續多50年，這些人脈貫通中西方的精英，能否說服國際社會2047年後的一國兩制是真的？這是一個很大的疑問。

紫荊黨的出現，可能代表國安法下中共全面改造香港權力體制的大計，但也可能預示國安法在把民間社會壓下去之後，各級權貴精英之間的矛盾，可能會更為表面化。2022特首選舉快來，最近已經有人猜想梁振英會否捲土重來，挑戰四面受敵的林鄭；也有人在吹港交所CEO李小加參選特首的風，而李的背景，與紫荊黨的創辦人，剛好有不少相似之處。以上種種有關紫荊黨的猜想誰是誰非？恐怕我們只能依靠媒體繼續追查探訪，和該黨的朋友多向公眾解釋說明了。

註1：bit.ly/2W9Gzs1

註2：bit.ly/2Lwmx9b

註3：on.ft.com/3oNXUmM

作者是美國約翰霍普金斯大學韋森費特政治經濟學教授