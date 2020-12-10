香港青年就是反叛？（文：陳智傑） (09:00)

四代港人青年時期成長烙印

如今手握大權的內地及香港政治經濟人物，相信你們都曾經年輕過，有的更可能經歷過反叛的日子。年輕人在當世社會表現較為反叛，向來是社會科學的研究題材。按照「生命周期」（life cycle）的學說，弱冠之年，血氣方剛，由孩童步入青少年、再邁向成年人的階段，經歷個人價值、家庭崗位和社會角色的轉變，容易不滿成人世界的各種規範。當歲月催人老，大家步入成家立室、養兒育女、置業安居等人生階段，青年時期的火氣及理想，亦會漸漸融入社會主流。

然而，每一代人的青年時期，都可能有不同的社會烙印。青年時期的集體回憶，往往會影響一個世代的精神面貌及價值取向。呂大樂教授所書的《四代香港人》，便集中討論自1920年代至1990年代初不同世代出生的香港人，其於青年時期所經歷的成長烙印。1920至1930年代出生的香港人，社會條件較差，又經歷了二次世界大戰的動亂，是故以節儉為念；戰後出生的第二代香港人，教育程度普遍較上一代高，競爭力較強，相信物競天擇；1960年代中至1970年代中出生的香港人，雖有受教育的機會，但消費力及社會影響力未必及得上戰後出生的一代人，社會流動開始受制於家庭背景；而1970年代中至1990年代初出生的第四代香港人，其發展則要面對第二、三代人所建成的社會結構。

2010年後年輕人對政府評分 明顯低於成年

《四代香港人》曾經惹起香港社會連番討論，其中一個要點，是我們應否以社會流動機會的角度，去理解香港回歸以來青年的各種不滿情緒？在2019年2月，中文大學香港亞太研究所的鄭宏泰和尹寶珊出版了一本名為《香港新青年》的書目，以香港回歸二十載的民調數據（1998至2017年），分析香港80後（1980年或以後出生的一代）及90後（1990年或以後出生的一代）於不同民調指標的分數上跟成年人的差別。其匯編的數據，綜合來說，有一個頗為有意思的觀察：在大約2008至2010年之前（大約香港回歸後首10年），香港年輕人對政府機構的表現、對香港特區施政績效的評價，以至是對「一國兩制」的實踐感受等的民調指標，大體來說並不明顯地較成年受訪者為低。換句話說，在香港回歸後的青年世代（80後和90後）在其青少年成長時——即是主權移交後的開首10多年，相對於香港成年人來說，未必如坊間評論所描述般「反叛」。

然而，鄭宏泰和尹寶珊所匯編的數據顯示，上述各項指標在2010年後急轉直下，青年組群的分數更漸漸明顯地低於成年組群的評分。這些數據趨勢，與最近10年持續不斷、由年輕人主導的香港社會運動浪潮不謀而合。究竟是什麼力量，驅使香港青年走上街頭，並自去年起撼動香港、內地以至國際社會？

「防衛性」反抗與「相對剝削」的感覺

政治學者鄭煒最近於一個學術交流會上，分享了一個很有意思的故事。他指出，香港最近的社會運動浪潮，是奠基於數十年埋下的各種伏筆：自港英晚期所累積的政治經驗和知識，使看似「被動」的政治受眾，其實一直積極留意政治信息；數十年的政治經驗和社會改革，亦使香港有一股具「防衛性」的公民社會力量——大家平時未必積極參與政治，但一旦出現危機感，便會奮力反抗，這情緒反映於2003年香港社會極力反對國家安全立法一事；香港社會的資訊網絡，亦讓民眾有強大的自我動員能力。這些都是存在多時的背景因素，或多或少亦見於近10年的社會運動。不過，在2019年把這些「稻草」燃點的「火種」，又是什麼？

鄭煒兄進一步提出兩項觀察：首先是民眾所感受到的威脅感覺。誠如前文所述，香港的公民社會以至普羅大眾，多年來都未必人人積極參與政治活動；但當面對強大的威脅感覺，便會作出「防衛性」的反抗。自去年以來，無論你的政治立場如何，相信都多多少少感受到這股威脅感，以及隨之而來的「防衛性」思維，覺得要守住香港的一些價值。其二是「相對剝削」（relative deprivation）的感覺。這感覺未必源自個人際遇，可以是來自覺得社會變了的滄桑感和無力感，例如覺得這個社會原本引以為傲的一些東西沒有了。威脅感和無力感交織而來的怒火，相信大家大約都感受過了。

其實鄭煒兄當時的表述並沒有針對年輕人，但借其他山之玉，有助我們理解部分年輕人在去年走在街頭時的所思所想。香港自去年起的種種改變，讓香港青年和社會運動成為國際焦點，學術界亦正慢慢沉澱不同的故事，讓我們能更深入地理解香港究竟發生了何事，以及香港青年——包括尚待研究的千禧世代——將如何改寫香港故事。

作者是香港恒生大學傳播學院副教授