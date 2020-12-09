我們的征途是星辰大海（文：陸頌雄） (09:00)

香港年輕人可否在內地追尋STEM夢？

望見周承鈺這位年輕的女性指揮員，即時聯想到香港的STEM（科學、科技、工程及數學）教育。香港向來重商輕科研，即使小朋友對科學、數理等有深厚的興趣，但中學、大學選科時，主要考慮是畢業後是否有工作出路。在香港，讀STEM科目的出路窄，根據2018年數據，香港每千名就業人口中，只有6.6人從事研究員的工作，遠低於經合組織的平均水平，年輕人往往會因為前途而放棄興趣，選取較有「前途／錢途」的科目，這種情况好可惜，不止年輕人未能實踐科研夢，也浪費了潛在的精英人才。

上月底公布的《施政報告》，其中一項是「大灣區青年就業計劃」，資助在本地及大灣區內地城市有業務的企業，聘請2000個本地大學畢業生在大灣區工作。這項措施為年輕人開拓了到大灣區工作的機遇。不過，除了打工掙錢之外，香港的年輕人，可以在內地追尋自己STEM的夢想嗎？

中國科研投入多 而且成績亮麗

或許有些人對到內地發展STEM嗤之以鼻，但事實上，中國科研的進展之快，已晉升世界先進前列，或許已超出大多數人的認知。除了嫦娥登月之壯舉外，再看看中國科學院研製的量子電腦原型機「九章」，它處理特定程序的速度，比谷歌去年發布的53個量子比特的電腦快上100億倍，都叫世界矚目。

最能宏觀地說明情况，要看權威科學期刊Nature制定的自然指數（Nature Index），它統計一年中在82家一流科學期刊上發表的論文數目，據2019年的自然指數統計，美國是第一位，中國是第二位，更拋離第三位的德國和第四位的英國。另一個由科睿唯安發布的「高引用研究者」（Highly Cited Researchers）指數，統計了20多類的高引用論文，從而確定各領域的頂尖科學家，指數反映，獲選人次最多的地方是美國，中國佔第二位。這些指數顯示中國基礎研究的成績，只是僅次於美國。獲得這樣的成績，反映背後國家對研發有高度投入，多個調查均顯示，中國在研發的投入，僅次於美國。根據美國國家科學基金會報告，中國在研發的開支持續上升，到2015年已超越歐盟，是世界第二大投入國。以上客觀的指數和統計已經顯示，中國在科研的投入多，而且成績亮麗。如果本地年輕人也有機會融入內地的科研體系，可供闖蕩的科研領域，一定比本地遼闊得多。

據我所知，本地學人也有參與內地的科研發展，最廣為人知的例子是嫦娥一至五號的登月計劃，港人均有幸參與。最近一次升空的嫦娥五號搭載了理工大學研製儀器助「挖土」，充分展示了香港機械工程的實力。

港府可助開拓融合式發展路徑

除了24歲的指揮員周承鈺，在研發「九章」的團隊中，也有一群90後的年輕人，其中最小的1997年出生，同香港特區同齡，只有23歲。香港人傑地靈，會缺少這種出類拔萃的人才嗎？年輕人從事科研，他們需要的是一個廣闊的舞台。內地年輕一代的科學家有一句口號：「我們的征途是星辰大海」，香港青少年也可以懷抱共同的夢想。特區政府可做的，是為本地的年輕人多認識內地的科研情况，建立交流平台，開拓融合式的發展路徑，讓香港科研人才，也可英雄出少年，為國家效力。

作者是香港青年時事評論員協會會董、立法會議員