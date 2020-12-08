凝聚信念 迎接黎明（文：胡志偉） (09:00)

我覺得需要思考清楚一個重要的問題：在極權管治下選舉的意義何在？

選舉是彰顯民意的重要行徑，亦是推動民主運動的重要工具，在民主運動的過程中，選舉是有效的社會動員方式，過程中讓人民更明白民主制度的可貴和重要性。

波瀾壯闊的「反送中」運動去年一發不可收拾，原因是過去多年來中共逐步實行全面專政管治香港累積下來的民怨大爆發，包括「07、08雙普選走數」、2014年人大8．31落閘封殺雙普選，以至反送中運動初期便出現的警暴。

然而，人大常委會今次定出DQ議員框架，定出「愛國者標準」，更將行使DQ的權力交由特首負責，此舉根本是修改《基本法》、扼死三權分立，將大權集於「中共僕人」的特首手上。

選舉意義：凝聚民意 保持抗爭意志

因此，選舉的第一層意義在於凝聚民意，令人民在專政下仍有表達意志的空間。

或許有人會說，縱使有民主派人士勝選，在議會內可做的事情不多，這樣參選又有何意義呢？

沒錯，在中共的全面管治下，拉布不得、抗爭不得，議員可做的事情的確不多，但是，每一張投給你的選票，都是承載着一份追求民主的信念；在中共赤裸裸地「自我殺死」一國兩制的新局勢下，若民主派參選，無論勝敗，都可讓人民透過手上的一票向極權表達不滿，如果投票的人數夠多，就算未能進入議會，都可彰顯強大的人民意志，將人民意志透過選舉過程傳給國際社會。

選舉的第二層意義在於令人民保持爭取民主的抗爭意志，沒有被專政擊潰。

歷史經常出現似曾相識的情境，總可以給我們啟示！2019年，香港人爭取民主的反送中運動，被中共政權以嚴刑峻法鎮壓下來；1968年捷克斯洛伐克的布拉格之春民主運動，最後被當時的蘇共政權以坦克入侵鎮壓而終結。

當時，很多捷克斯洛伐克人民心有不甘，但在極權下唯有暫時忍耐。直至全球第三波民主化浪潮出現，1989年東歐出現天鵝絨革命，其後蘇聯解體，東歐多國全面民主化。

堅持才有希望

很多國家和地方的民主化，都是經過人民幾十年的抗爭才能達成；現時，很多香港人的無力感很重，但反送中運動的第一信條，是我們相信，堅持才有希望，眼前的困難只是迫使大家繼續透過不同方式凝聚香港人的身分認同，準備迎接黎明來到的那一天。我相信香港人的意志，必定能夠以智慧和勇氣迎難而上，堅持信念！

作者是民主黨前主席