不妨讓中美「回到未來」（文：歐陽五） (09:00)

在中美關係陷入建交以來最低谷的今天，雙方想要回到過去已是「不可能完成的任務」（Mission Impossible），那便不妨用更長遠的視角審視當下，探索如何推動中美「回到未來」（Back to the Future）。

世界已進入動盪變革期，未來走向何方無人可知，但可確定的是，若中美走向全面衝突，甚至爆發戰爭，整個世界、全人類的發展都將面臨萬劫不復的深淵。相反，若中美能夠減少對抗，在應對氣候變化、全球治理、抗擊疫情等議題上擴大合作，同時探索新的合作領域、建立新的共識、形成良性的競合關係，世界將同時擁有兩大建設性力量，如此，則善莫大焉。

新一屆美國政府應減少挑釁中國

早在2014年前後，中國官方就多次指出，戰略互信、經貿合作、人文交流，是支撐中美關係大廈的三大支柱。惟過去4年間，在美方的不斷加碼施壓下，中美經貿從「壓艙石」淪為「主戰場」，人文交流又遭遇美方主觀限制和疫情客觀影響的雙重阻力，戰略互信幾乎已是中美之間僅存的關鍵共識。

值得注意的是，現屆美國政府僅2020年上半年已在南海採取超過3000架次空中軍事行動和60艘次水面艦艇活動，對中國的核心利益形成潛在挑戰。正如中國南海研究院院長吳士存日前指出，中美在南海海空「擦槍走火」已不是小概率事件。加之美國近年來在港、台、疆、藏等涉及中國國家主權、安全和發展利益的核心議題上頻頻置喙、屢屢干涉，嚴重影響了中方對美的戰略信任。

中美關係要取得實質性的改善，重中之重仍在於夯實戰略互信基礎。中方的意圖和戰略目標都是公開的，中國無意取代美國，但也有堅定意志和足夠實力捍衛自身利益。新一屆美國政府應在認清現實的基礎上，減少對華採取具有挑釁性的行動，如此才是避免產生戰略誤判的應有之舉。

中美高層應推動恢復官方交流途徑

崔天凱在對談中說，為使兩國關係重回正軌，實現真正改善，雙方都必須表現出善意和誠意。兩國政治家和智庫學者間主動溝通、探討對策的良性互動逐漸增多，就是一種積極嘗試。中美高層應藉此推動恢復兩國之間仍處於中斷狀態的官方交流途徑，以中美4個高級別對話機制為抓手，為增強雙方互信、改善緊張氛圍增添動力。

正如崔天凱所說，要站到歷史正確的一邊，第一步就是要摒棄過時的思維；要避免掉入陷阱，最好的辦法是開闢一條新路。不可否認，零和博弈、冷戰思維在當前國際環境下仍有一定市場，但若從整個人類文明不斷發展的大趨勢看，各國之間求同存異、相互影響、各取所需、共同進步才是普遍適用的主旋律。

試想，當未來中國已經建成現代化強國，美國也實現再次偉大，兩國走出了一條「修昔底德陷阱」之外的大國相處之道時，再回看今日兩國鬥法的往事，也不過是一段插曲、一股逆流。

作者是時事評論員