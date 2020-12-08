以國安之名（文：梁美儀） (09:00)

近日令人感到詫異的，可算是壹傳媒創辦人黎智英的遭遇。警方早前落案控告黎智英及集團兩名高層，涉嫌詐騙科技園公司，隱瞞他們未有按租契使用將軍澳工業邨的處所，雖然有關控罪無關國安法，但控罪是由國安處提出，並由特首委任可處理涉國安案件的指定法官蘇惠德主理。控方在庭上提出，由於警方同時以違反國安法控告黎，並指他有潛逃和重犯風險，反對讓黎保釋候審。最後法庭同意控方要求。

法庭拒絕黎智英保釋的決定，令城中嘩然。行政會議前成員張震遠因向證監會隱瞞商交所財務狀况，於2017年被警方拘捕，控告他串謀詐騙，但在被判罪成前，他一直獲准保釋候審。如今在港區國安法的法鞭之下，黎智英這位「不聽話」傳媒老闆的遭遇，怎能令人信服不涉及政治打壓？

同樣地，被控串謀發表煽動文字等罪的人民力量副主席譚得志，案件本不涉及國安法控罪，但控方提出將案件轉交國安法指定法官處理，以決定譚得志的行為是否涉及危害國家安全，並反對讓譚保釋。譚得志由9月被捕後，還押至今。

外界質疑當權者以檢控權鎮壓異見者

政府一而再在這些涉及政治異見者並不直接涉及國安的案件，以牽涉危害國安之名，在法庭提出非一般的要求，肯定會令外界質疑，當權者利用他們掌控的檢控權，作為鎮壓異見者的手段，而法庭則成為當權者打壓反對派人士的工具，這將嚴重削弱香港法治以至司法獨立的權威，對香港造成難以修復的破壞。

香港已不再香港。

作者是資深傳媒工作者